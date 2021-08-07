ஸ்டாலின்: விவசாயிகளை பாதிக்கும் திட்டங்களுக்கு அனுமதி இல்லை
கிருஷ்ணகிரி: விவசாயிகளைப் பாதிக்கும் எந்த திட்டத்தையும் தமிழகத்தில் செயல்படுத்த அரசு அனுமதிக்காது என முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். கெயில் நிறுவனம் சார்பில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் விவசாய நிலங்களில் எரிவாயு குழாய்கள் பதிக்க விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டங்கள் நடத்தி வருவது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியபோதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். விவசாயிகள் நலனுக்குதான் தமிழக அரசு முன்னுரிமை அளிக்கும் என்றும் முதல்வர் தெரிவித்தார்.
கீழடி அகழாய்வில் மேலும் ஒரு குத்துவாள் கண்டெடுப்பு
சிவகங்கை: கீழடி அகழாய்வில் மேலும் ஒரு குத்துவாள் கிடைத்துள்ளது. அங்கு தொல்லியல் நிபுணர்கள் தற்போது ஏழாம் கட்ட ஆய்வை மேற்கொண்டுள்ளனர். இந்நிலையில் 46 சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள மேலும் ஒரு குத்துவாள் கிடைத்துள்ளது. தற்போது ஒரே குழியில் கிடைத்த ஓரடி உயரமுள்ள மூன்று முதுமக்கள் தாழிகளில் உள்ள எலும்புகள், மண்டை ஓடு, சுடுமண் கிண்ணங்கள் ஆகியவை வெளியே எடுக்கப்பட்டு வருவதாக நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
கொந்தகை பகுதியில் இதுவரை பத்து மீட்டர் நீளம், அகலத்தில் நான்கு குழிகள் தோண்டப்பட்டு 25 முதுமக்கள் தாழிகளும் 10 சமதள எலும்பு கூடுகளும் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நான்கு நாள்கள் மழைக்கு வாய்ப்பு
சென்னை: அடுத்த நான்கு நாள்களுக்கு தமிழகத்தில் பருவ மழையை எதிர்பார்க்கலாம் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி முதல் தென்மேற்குப் பருவக்காற்று, வெப்பச் சலனம் காரணமாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியுள்ள நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக அம்மையம் கணித்துள்ளது. சென்னையில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக் கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
மறைந்த அதிமுக அவைத் தலைவர் மதுசூதனனுக்கு பலர் அஞ்சலி
சென்னை: அதிமுக அவைத் தலைவர் மதுசூதனன் உடல்நலக் குறைவால் சென்னையில் நேற்று முன்தினம் காலமானார். அவருக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் பன்னீர்செல்வம், துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பழனிசாமி, சசிகலா நடராஜன் உட்பட பலர் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினர்.