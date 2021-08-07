கான்பரா: கொவிட்-19 கிருமிப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த தனது எல்லை கட்டுப்பாடுகளை மேலும் கடுமையாக்குகிறது ஆஸ்திரேலியா.
உலக நாடுகளில் கடுமையான கொவிட்-19 எல்லை கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளதாகக் கருதப்படும் ஆஸ்திரேலியாவில் அதன் குடிமக்கள் உரிய காரணம் இல்லாமல் நாட்டைவிட்டு வெளியேறுவதற்கான தடை ஏற்கெனவே உள்ளது. ஆனால் வெளிநாட்டில் இருந்து திரும்பும் ஆஸ்திரேலியர்களுக்கு இந்த தடை உத்தரவு பொருந்தாது.
இனிமேல் நிலைமை அப்படி இருக்காது. புதிய கட்டுப்பாட்டு விதிகளின்படி, சொந்த நாட்டிற்குத் திரும்பும் வெளிநாட்டு வாழ் ஆஸ்திரேலியர்கள் மீண்டும் நாட்டைவிட்டு வெளியேற தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆஸ்திரேலியாவில் கிருமிப் பரவல் அதிகரித்துள்ள நிலையில், வரும் 11ஆம் தேதி முதல் இது நடப்புக்கு வரவுள்ளது.
அப்படியும் வெளிநாட்டு வாழ் ஆஸ்திரேலியர்கள் யாராவது மீண்டும் வெளிநாட்டிற்குச் செல்ல விரும்பினால் தகுந்த காரணத்தோடு அரசின் அனுமதி பெற வேண்டியது அவசியமாகிறது.
இதனால் குடும்பத்தினரைச் சந்திக்கவோ அல்லது வேறு காரணத்திற்காகவோ ஆஸ்திரேலியா திரும்ப எண்ணியிருந்த வெளிநாட்டு வாழ் ஆஸ்திரேலியர்கள் தங்களது திட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது.
ஏற்கெனவே உள்ள கடும் எல்லை கட்டுப்பாடுகளால், ஆயிரக்கணக்கான ஆஸ்திரேலியர்கள் வெளிநாடுகளில் தவிக்கின்றனர்.
சென்ற மே மாதம் இந்தியாவில் இருந்து வருவதற்குத் தற்காலிக தடை விதிக்கப்பட்டதால், சுமார் 9,000 ஆஸ்திரேலியர்கள் நாடு திரும்ப முடியாமல் தவிப்பதாக ஏபிசி செய்தி அப்போது கூறியது.
இந்நிலையில் தற்போது மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஆஸ்திரேலியர்கள் முடக்கநிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளதால் கட்டுப்பாடுகள் மேலும் கடுமையாக்கப்பட்டு
உள்ளன.
மேலும் ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரில் நேற்று தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக ஆக அதிக கிருமித் தொற்று சம்பவங்கள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன.
எனவே, வரும் நாட்களில் தொற்றுக்கு ஆளாவோர் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. சிட்னியில் வியாழக்கிழமையன்று 259ஆக இருந்த தொற்று எண்ணிக்கை நேற்று 279ஆக உயர்ந்தது.