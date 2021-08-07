தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
நாடு திரும்பும் வெளிநாட்டு வாழ் ஆஸ்திரேலியர்களுக்குத் தடை

கான்­பரா: கொவிட்-19 கிரு­மிப் பர­வ­லைக் கட்­டுப்­ப­டுத்த தனது எல்லை கட்­டுப்­பா­டு­களை மேலும் கடு­மை­யாக்­கு­கிறது ஆஸ்­தி­ரே­லியா.

உலக நாடு­களில் கடு­மை­யான கொவிட்-19 எல்லை கட்­டுப்­பா­டு­க­ளைக் கொண்­டுள்­ள­தா­கக் கரு­தப்­படும் ஆஸ்­தி­ரே­லி­யா­வில் அதன் குடி­மக்­கள் உரிய கார­ணம் இல்­லா­மல் நாட்­டை­விட்டு வெளி­யே­று­வ­தற்­கான தடை ஏற்­கெ­னவே உள்­ளது. ஆனால் வெளி­நாட்­டில் இருந்து திரும்­பும் ஆஸ்­தி­ரே­லி­யர்­க­ளுக்கு இந்த தடை உத்­த­ரவு பொருந்­தாது.

இனி­மேல் நிலைமை அப்­படி இருக்­காது. புதிய கட்­டுப்­பாட்டு விதி­க­ளின்­படி, சொந்த நாட்­டிற்­குத் திரும்­பும் வெளி­நாட்டு வாழ் ஆஸ்­தி­ரே­லி­யர்­கள் மீண்­டும் நாட்­டை­விட்டு வெளி­யேற தடை­வி­திக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

ஆஸ்­தி­ரே­லி­யா­வில் கிரு­மிப் பர­வல் அதி­க­ரித்­துள்ள நிலை­யில், வரும் 11ஆம் தேதி முதல் இது நடப்­புக்கு வர­வுள்­ளது.

அப்­ப­டி­யும் வெளி­நாட்டு வாழ் ஆஸ்­தி­ரே­லி­யர்­கள் யாரா­வது மீண்­டும் வெளி­நாட்­டிற்­குச் செல்ல விரும்­பி­னால் தகுந்த கார­ணத்­தோடு அர­சின் அனு­மதி பெற வேண்­டி­யது அவ­சி­ய­மா­கிறது.

இத­னால் குடும்­பத்­தி­ன­ரைச் சந்­திக்­கவோ அல்­லது வேறு கார­ணத்­திற்­கா­கவோ ஆஸ்­தி­ரே­லியா திரும்ப எண்­ணி­யி­ருந்த வெளி­நாட்டு வாழ் ஆஸ்­தி­ரே­லி­யர்­கள் தங்­க­ளது திட்­டத்தை மறு­ப­ரி­சீ­லனை செய்ய வேண்­டிய நிலைமை ஏற்­பட்­டுள்­ளது.

ஏற்­கெ­னவே உள்ள கடும் எல்லை கட்­டுப்­பா­டு­க­ளால், ஆயி­ரக்­க­ணக்­கான ஆஸ்­தி­ரே­லி­யர்­கள் வெளி­நா­டு­களில் தவிக்­கின்­ற­னர்.

சென்ற மே மாதம் இந்­தி­யா­வில் இருந்து வரு­வ­தற்­குத் தற்­கா­லிக தடை விதிக்­கப்­பட்­ட­தால், சுமார் 9,000 ஆஸ்­தி­ரே­லி­யர்­கள் நாடு திரும்ப முடி­யா­மல் தவிப்­ப­தாக ஏபிசி செய்தி அப்­போது கூறி­யது.

இந்­நி­லை­யில் தற்­போது மூன்­றில் இரண்டு பங்கு ஆஸ்­தி­ரே­லி­யர்­கள் முடக்­க­நி­லைக்­குத் தள்­ளப்­பட்­டுள்­ள­தால் கட்­டுப்­பா­டு­கள் மேலும் கடு­மை­யாக்­கப்­பட்­டு

உள்­ளன.

மேலும் ஆஸ்­தி­ரே­லி­யா­வின் சிட்னி நக­ரில் நேற்று தொடர்ந்து இரண்­டா­வது நாளாக ஆக அதிக கிரு­மித் தொற்று சம்­ப­வங்­கள் உறுதி செய்­யப்­பட்­டுள்­ளன.

எனவே, வரும் நாட்­களில் தொற்­றுக்கு ஆளா­வோர் எண்­ணிக்கை அதி­க­ரிக்­கக்­கூ­டும் என்று எச்­ச­ரிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. சிட்­னி­யில் வியா­ழக்­கி­ழ­மை­யன்று 259ஆக இருந்த தொற்று எண்­ணிக்கை நேற்று 279ஆக உயர்ந்­தது.