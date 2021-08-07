தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்துவது குறித்து மலேசியா எச்சரிக்கை

1 mins read

கோலா­லம்­பூர்: தடுப்­பூசி போட்­டுக் கொண்­ட­வர்­க­ளுக்­கான கட்­டுப்­பாடு­க­ளைத் தளர்த்­து­வ­தில் அவ­ச­ரம் காட்ட வேண்­டாம் என்று மலே­சிய சுகா­தா­ரத் துறை எச்­ச­ரித்­துள்­ளது.

முழு­மை­யாக தடுப்­பூசி போட்­டுக் கொண்­ட­வர்­க­ளுக்­குக் கட்­டுப்­பாடுகளைத் தளர்த்­து­வது குறித்து அடுத்த சில நாட்­களில் முடிவு செய்­யப்­படும் என்று பிர­த­மர் முகை­தீன் நேற்று முன்­தி­னம் கூறி­யி­ருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதா­வது உண­வ­கங்­களில் அமர்ந்து உண்­ணு­வது, விளை­யாட்டு நட­வ­டிக்­கை­கள், மாவட்ட, மாநி­லங்­க­ளுக்கு இடை­யி­லான பய­ணம் போன்ற தளர்­வு­கள் இருக்­கக்­கூ­டும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது.

இந்­நி­லை­யில், சமூக இடை­வெளி, முகக்­க­வ­சம் அணி­வது போன்ற கட்­டுப்­பா­டு­களை முன்­கூட்­டியே தளர்த்­திய பிரிட்­டன், இஸ்­ரேல் நாடு­களில் கிரு­மித்­தொற்று மீண்­டும் அதி­க­ரிக்­கத் தொடங்­கி­யுள்­ள­தைச் சுட்­டிக் காட்­டிய துணை சுகா­தார இயக்­கு­நர் ஹிஸாம்ஷா முக­மது இப்­ரா­கிம், கட்­டுப்­பா­டு­க­ளைத் தளர்த்­து­வ­தில் நாம் அவ­ச­ரம் காட்­டக்­கூ­டாது என்றார்.

"இப்­போ­தைக்கு நாம் செய்ய வேண்­டி­யது அதி­க­மா­னோ­ருக்­குத் தடுப்­பூசி போடு­வ­தும் கட்­டுப்­பா­டு

­க­ளைக் கண்­டிப்­பாக பின்­பற்­று­வ­து­மே­யா­கும்," என்­றார் அவர்.

இதற்­கி­டையே, மலே­சி­யா­வில் தொடர்ந்து 3வது நாளாக 20 ஆயி­ரத்­திற்­கும் மேற்­பட்ட தொற்று சம்­ப­வங்­கள் பதி­வா­கின. நேற்று அங்கு 20,889 பேர் தொற்­றுக்கு ஆளா­கி­னர். மலே­சி­யா­வில் தொற்­றுக்கு ஆளா­வோர் எண்­ணிக்கை இம்­மா­தம் உச்­சத்தை அடை­யக்­கூ­டும் என்று எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கிறது.