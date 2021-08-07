கோலாலம்பூர்: தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவர்களுக்கான கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்துவதில் அவசரம் காட்ட வேண்டாம் என்று மலேசிய சுகாதாரத் துறை எச்சரித்துள்ளது.
முழுமையாக தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவர்களுக்குக் கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்துவது குறித்து அடுத்த சில நாட்களில் முடிவு செய்யப்படும் என்று பிரதமர் முகைதீன் நேற்று முன்தினம் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதாவது உணவகங்களில் அமர்ந்து உண்ணுவது, விளையாட்டு நடவடிக்கைகள், மாவட்ட, மாநிலங்களுக்கு இடையிலான பயணம் போன்ற தளர்வுகள் இருக்கக்கூடும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், சமூக இடைவெளி, முகக்கவசம் அணிவது போன்ற கட்டுப்பாடுகளை முன்கூட்டியே தளர்த்திய பிரிட்டன், இஸ்ரேல் நாடுகளில் கிருமித்தொற்று மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளதைச் சுட்டிக் காட்டிய துணை சுகாதார இயக்குநர் ஹிஸாம்ஷா முகமது இப்ராகிம், கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்துவதில் நாம் அவசரம் காட்டக்கூடாது என்றார்.
"இப்போதைக்கு நாம் செய்ய வேண்டியது அதிகமானோருக்குத் தடுப்பூசி போடுவதும் கட்டுப்பாடு
களைக் கண்டிப்பாக பின்பற்றுவதுமேயாகும்," என்றார் அவர்.
இதற்கிடையே, மலேசியாவில் தொடர்ந்து 3வது நாளாக 20 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொற்று சம்பவங்கள் பதிவாகின. நேற்று அங்கு 20,889 பேர் தொற்றுக்கு ஆளாகினர். மலேசியாவில் தொற்றுக்கு ஆளாவோர் எண்ணிக்கை இம்மாதம் உச்சத்தை அடையக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.