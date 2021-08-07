வாஷிங்டன்: மியன்மாரில் உணவு கிடைக்காமல் வாடு வோருக்கு உதவுவதற்கு போது மான நிதி இல்லை என்று ஐநாவின் உலக உணவு திட்ட அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது.
கொவிட்-19, அரசியல் குழப்பம் ஆகியவற்றின் காரண மாக மில்லியன்கணக்கான மியன்மார் மக்கள் உணவு கிடைக்காத நிலையை எதிர் கொள்வதாகவும் அது கூறு
கிறது. இதுகுறித்து உலக உணவு திட்ட அமைப்பு வெளி யிட்டுள்ள அறிக்கையில், மியன் மார் மக்களின் பசியை போக்க 86 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் தேவை என்று கூறியுள்ளது.
அடுத்த ஆறு மாதத்தில் மியன்மாரில் 6.3 மில்லியன் மக்களுக்கு உணவு கிடைக் காத நிலைமை ஏற்படும் என்று அந்த அமைப்பு கணக்கிட்டு உள்ளது. ராணுவம் ஆட்சியைக் கைப்பற்றுவதற்கு முன்பு இது 2.8 மில்லியனாக இருந்தது.