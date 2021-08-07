தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

முகைதீன்: ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டால் மீட்சி பாதிக்கும்

1 mins read

மலே­சி­யா­வில் ஆட்சி மாற்­றம் ஏற்­பட்­டால் அது கொவிட்-19 சூழ­லில் இருந்து மீளு­வ­தில் பாதிப்பை ஏற்­படுத்­தக்­கூ­டும் என்று கூறி­யுள்­ளார் அதன் பிர­த­மர் முகை­தீன் யாசின்.

தன் மீது அடுத்த மாதம் நம்­பிக்­கை­யில்லா தீர்­மா­னம் கொண்டு வரப்­ப­ட­வுள்ள நிலை­யில் அவர் இவ்­வாறு கூறி­யுள்­ளார்.

"நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் பிர­த­மர் மீது நம்­பிக்­கை­யில்லா தீர்­மா­னம் கொண்டு வரப்­ப­டு­வது என்­பது சாதா­ர­ண­மான ஒன்று. ஆனால் நாட்­டில் நில­வும் கொவிட்-19 சூழலை நாம் இப்­போது கருத்­தில் கொள்ள வேண்­டும்.

"ஆட்சி மாற்­றம் ஏற்­படும் என்று எனக்கு தோன்­ற­வில்லை. ஒரு­வேளை அப்­படி நடந்­தால், அது தடுப்­பூசி பணி­கள் உள்­ளிட்ட மற்ற முயற்­சி­க­ளை­யும் கொவிட்-19 தேசிய மீட்சி திட்­டத்திலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும்," என்­றார் முகை­தீன்.