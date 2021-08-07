மலேசியாவில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டால் அது கொவிட்-19 சூழலில் இருந்து மீளுவதில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று கூறியுள்ளார் அதன் பிரதமர் முகைதீன் யாசின்.
தன் மீது அடுத்த மாதம் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்படவுள்ள நிலையில் அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.
"நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்படுவது என்பது சாதாரணமான ஒன்று. ஆனால் நாட்டில் நிலவும் கொவிட்-19 சூழலை நாம் இப்போது கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
"ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் என்று எனக்கு தோன்றவில்லை. ஒருவேளை அப்படி நடந்தால், அது தடுப்பூசி பணிகள் உள்ளிட்ட மற்ற முயற்சிகளையும் கொவிட்-19 தேசிய மீட்சி திட்டத்திலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும்," என்றார் முகைதீன்.