கட்டுப்பாடுகளை நீட்டிக்கும் நாடுகள்
மணிலா: பிலிப்பீன்ஸ் தலைநகர் மணிலாவில் மீண்டும் கடுமையான முடக்கநிலை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. மெட்ரோ மணிலாவின் 16 நகரங்களில் டெல்டா வகை கிருமித்தொற்று பரவியுள்ளதால் அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு 13 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வீட்டிற்குள்ளேயே முடங்கிக் கிடக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
அதுபோல் வியட்னாமின் தலைநகரமான ஹனோயில் கட்டுப்பாடுகள் இன்றோடு முடிவடையவிருந்தது. ஆனால் கிருமிப் பரவல் மூன்று மடங்கு அதிகரித்துள்ளதால், கட்டுப் பாடுகள் ஆகஸ்ட் 22ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹாங்காங் மக்களுக்கு அமெரிக்கா மேலும் 18 மாதங்கள் அனுமதி
ஹாங்காங்: ஹாங்காங்வாசிகள் தற்காலிகமாக அமெரிக்காவில் பாதுகாப்பாக தங்கிக்கொள்ள அமெரிக்க அதிபர் பைடன் அனுமதி அளித்துள்ளார். இதையடுத்து, ஆயிரக்கணக்கான ஹாங்காங்வாசிகள் மேலும் 18 மாதங்களுக்கு அமெரிக்காவில் தங்கி, வேலை செய்ய அனுமதி வழங்கப்படும்.
ஹாங்காங்கின் தன்னாட்சி அதிகாரத்தின் மீது சீனா ஆதிக்கம் செலுத்துவதாகவும் ஊடக சுதந்திரத்தை நசுக்குவதாகவும் பைடன் சொன்னார். வாஷிங்டனில் உள்ள சீன தூதரகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் லியு பெங்யு, பைடன் சீனாவின் உள் விவகாரங்களில் தலையிடுவதாக சொன்னார்.
ஆப்கானிஸ்தான் ஊடகப் பிரிவு தலைவரைக் கொன்றது தலிபான் படை
காபூல்: தலிபான் படைகளின் தாக்குதலுக்குப் பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக வான் படை தாக்குதலை ஆப்கானிஸ் தான் அரசு அதிகரித்தது. இதற்குப் பதிலடி தரும் நோக்கில் அரசின் மூத்த அலுவலர்கள் கொல்லப்படுவார்கள் என தலிபான் படையினர் ஏற்கெனவே எச்சரிக்கை விடுத்திருந் தனர்.
இந்நிலையில், ஆப்கானிஸ்தான் அரசின் ஊடகப் பிரவு தலைவரான தாவா கான் மேனாபாலை காபூல் அருகே உள்ள பள்ளிவாசலில் வைத்து தலிபான் படையினர் நேற்று சுட்டு கொன்றனர். கடந்த பல மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு காபூலில் போர் மேகம் சூழ்ந்துள்ள நிலையில் இக்கொலை சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.
ஜப்பான்: ஒரு மில்லியன் பேர் பாதிப்பு
தோக்கியோ: ஐப்பானில் கிருமித்தொற்றுக்கு ஆளானோர் எண்ணிக்கை ஒரு மில்லியனைக் கடந்துவிட்டது. ஒலிம்பிக் போட்டிகள், டெல்டா வகை கிருமித் தொற்று காரணமாக தோக்கியோவில் கிருமித்தொற்று அதிகரித்தது.
வரும் அக்டோபர் மாதத்தில் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், மோசமடைந்து வரும் கிருமிப் பரவல் பிரதமர் சுகா மீதான நெருக்கடியை அதிகரித்துள்ளது. ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடத்தப்படுவது கிருமித்தொற்று அதிகரித்ததற்கு காரணம் இல்லை என்றும் அவர் மீண்டும் கூறினார்.