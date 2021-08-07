யங்கூன்: மியன்மாரில் ஆர்ப்பாட்டங்கள் அல்லது வேலைநிறுத்தங்களில் ஈடுபட்ட சில ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் தாங்களாகவே அதிகாரிகளிடம் முன்வந்தால் அவர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை ரத்து செய்து பொது மன்னிப்பு வழங்க மியன்மாரின் ராணுவ ஆட்சிக்குழு முன்வந்துள்ளதாக உள்ளூர் ஊடகங்கள் வெள்ளிக்கிழமை செய்தி வெளியிட்டிருந்தன.
கொலை, தீ வைப்பு அல்லது ராணுவப் படையினர் மீதான தாக்குதல் போன்ற குற்றங்களில் ஈடுபட்டவர்களுக்குப் பொது மன்னிப்பு வழங்கப்படாது என்று குளோபல் நியூ லைட் ஆஃப் மியன்மார் ஊடகம் கூறுகிறது.
ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு ஆங் சான் சூச்சியின் அரசாங்கத்தை ராணுவம் கைப்பற்றியதிலிருந்து மியன்மார் மக்கள் ஆர்ப்பாட்டங்களில் ஈடுபட்டும் ஒத்துழையாமை மூலமாகவும் தங்களது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர்.
ஆட்சிக் கவிழ்ப்புக்குப் பிறகு, ராணுவப் படை சுமார் 7,000க்கும் அதிகமானோரைக் கைது செய்துள்ளதாக அரசியல் கைதி
களுக்கான உதவி அமைப்பு கூறுகிறது.