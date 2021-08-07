தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

ராணுவம்: ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களுக்குப் பொது மன்னிப்பு

1 mins read

யங்­கூன்: மியன்­மா­ரில் ஆர்ப்­பாட்­டங்­கள் அல்­லது வேலை­நி­றுத்­தங்­களில் ஈடு­பட்ட சில ஆர்ப்­பாட்­டக்­கா­ரர்­கள் தாங்­க­ளா­கவே அதி­கா­ரி­க­ளி­டம் முன்­வந்­தால் அவர்­கள் மீதான குற்­றச்­சாட்­டு­களை ரத்து செய்து பொது மன்­னிப்பு வழங்க மியன்­மா­ரின் ராணுவ ஆட்­சிக்­குழு முன்­வந்­துள்­ள­தாக உள்­ளூர் ஊட­கங்­கள் வெள்­ளிக்­கி­ழமை செய்தி வெளி­யிட்­டி­ருந்­தன.

கொலை, தீ வைப்பு அல்­லது ராணு­வப் படை­யி­னர் மீதான தாக்­கு­தல் போன்ற குற்­றங்­களில் ஈடு­பட்­ட­வர்­க­ளுக்குப் பொது மன்­னிப்பு வழங்­கப்­ப­டாது என்று குளோ­பல் நியூ லைட் ஆஃப் மியன்­மார் ஊட­கம் கூறு­கிறது.

ஆறு மாதங்­க­ளுக்கு முன்பு ஆங் சான் சூச்­சி­யின் அர­சாங்­கத்தை ராணு­வம் கைப்­பற்­றி­ய­தி­லி­ருந்து மியன்­மார் மக்­கள் ஆர்ப்­பாட்­டங்­களில் ஈடு­பட்­டும் ஒத்­து­ழை­யாமை மூல­மா­க­வும் தங்­க­ளது எதிர்ப்பை வெளிப்­ப­டுத்­தி­னர்.

ஆட்­சிக் கவிழ்ப்­புக்­குப் பிறகு, ராணு­வப் படை சுமார் 7,000க்கும் அதி­க­மா­னோரைக் கைது செய்­துள்­ள­தாக அர­சி­யல் கைதி

­க­ளுக்­கான உதவி அமைப்பு கூறு­கிறது.