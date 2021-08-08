செயல்படாத பாஜக நிர்வாகிகளை களையெடுக்க அண்ணாமலை முயற்சி
சென்னை: தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை நேற்று முன்தினம் டெல்லி சென்றார். அங்கு மூன்று நாள் தங்கியிருக்கும் அவர், பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோர் உள்ளிட்ட தலைவர்களைச் சந்தித்துப் பேசத் திட்டமிடுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. கட்சியின் முக்கிய பொறுப்புகளிலுள்ள நிர்வாகிகள் செயல்படாமல் ஒதுங்கியிரு பது குறித்தும் அவர்களை மாற்றுவது குறித்தும் மேலிடத் தலைவர்களை அவர் வலியுறுத்துவார் எனத் தெரிகிறது. உள்ளாட்சித் தேர்தல், கூட்டணி விவகாரம் போன்றவை பற்றி ஆலோசிக்க உள்ள அண்ணாமலை, மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழக நலன்களை காக்க வலியுறுத்த உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
தாயின் பெயரையும் முதல் எழுத்தாகப் பயன்படுத்தலாம்
புதுடெல்லி: தாயின் பெயரை ஒருவரின் முதல் எழுத்தாக (இனிஷியல்) பயன்படுத்துவது தொடர்பான வழக்கு, டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் நேற்று முன்தினம் விசாரணைக்கு வந்தது. நீதிபதி ரேகா பாலி விசாரித்தார். மனு தாக்கல் செய்திருந்தவரின் தரப்பில் முன்னிலையான வழக்கறிஞர், தமது கட்சிக்காரரின் மகள் 'மைனர்' என்பதால் அவளது ஆவணங்களில் கட்சிக்காரரின் மனைவி பெயர் இனிஷியலாக மாற்றப்பட்டுள்ளது என்றும் இது எதிர்காலத்தில் காப்பீட்டுத் தொகை பெறுவதில் சிக்கலை ஏற்படுத்தும் என்றும் வாதிட்டார். அவரது வாதத்தை நிராகரித்த நீதிபதி, "குழந்தை தன் விருப்பப்படி தந்தை அல்லது தாய் பெயரை இனிஷியலாக பயன்படுத்த உரிமை உள்ளது. தேவைப்படும் இடத்தில் குழந்தையின் பள்ளிச் சான்றிதழில் உள்ள தந்தையின் பெயரை காண்பித்துக் கொள்ளலாம்," என்று உத்தரவிட்டார்.
ஜான்சன் தடுப்பூசிக்கு அனுமதி
புதுடெல்லி: நாட்டில் அவசரகால தேவைக்காக ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் கொரோனா தடுப்பூசிக்கு மத்திய சுகா தாரத் துறை அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இந்தியாவில் இது வரை கொவிஷீல்டு, கொவேக்சின் உள்ளிட்ட நான்கு தடுப்பூசிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் 5வது தடுப்பூசியாக ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் தடுப்பூசிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
வாரம் ஒரு அதிமுக பிரமுகர் தாவல்
சென்னை: சட்டப்பேரவை தேர்தல் தோல்விக்குப் பின்னர். வாரம் ஒரு அதிமுக முக்கிய நிர்வாகி என்ற அளவில் பல ரும் திமுகவில் ஐக்கியமாகி வருகின்றனர். இதில் முதலில் சென்றவர், அதிமுக சார்பில் நெல்லை மேயராகவும் நாடாளு மன்ற உறுப்பினராகவும் இருந்த விஜிலா சத்யானந்த். இதன் தொடர்ச்சியாக நேற்று முன்தினம் திருநெல்வேலி மாநகர் மாவட்ட முன்னாள் செயலாளரும் முன்னாள் எம்பியு மான வசந்தி முருகேசன், மாநகராட்சி முன்னாள் மேயர் புவனேஸ் வரி உள்ளிட்ட பலர் முதல்வர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தனர்.
கொரோனாவை துரத்திய மாவட்டம்
மும்பை: கொரோனா தொற்று பாதிப்பு இல்லாத மாவட்டமாக மகாராஷ்டிராவின் பண்டாரா மாறி உள்ளதாக அந்த மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவந்த கிருமி நோயாளி ஒருவர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ள நிலையில், கொரோனா பாதிப்பு இல்லாத மாவட்டமாக பண்டாரா நேற்று முன்தினம் (வெள்ளிக் கிழமை) அறிவிக்கப்பட்டது.
மரணம்: இந்தியா 617, தமிழகம் 30
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு நிலவரம் குறித்து மத்திய சுகாதார அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 38,628 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மொத்த பாதிப்பு 3,18,95,385 ஆக உயர்ந்துள்ளது. நாடு முழுவதும் ஒரே நாளில் 617 பேர் கொரோனாவுக்கு பலியாகிவிட்டனர். இதன் மூலம் கொரோனா மரண எண்ணிக்கை 4,27,371ஆக உயர்ந்துள்ளது," என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் புதிதாக 1,985 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாகவும் 30 பேர் மாண்டுவிட்டதாகவும் வெள்ளிக்கிழமை இரவு அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால், தமிழகத்தில் மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை 25,71,383 ஆக உயர்ந்துள்ளது.