தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

சவால்களை முறியடித்து போட்டியிட்ட சிங்கப்பூர்

2 mins read

தோக்கியோ: இந்த ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளில் சிங்கப்பூர் விளையாட்டாளர்கள் பதக்கம் ஏதும் வெல்லாமல் இருக்கலாம். இருந்தாலும் கிருமிப் பரவல் சூழலுக்கு நடுவே நடைபெற்ற விளையாட்டுகளில் சிங்கப்பூர் வீரர்கள் காட்டிய மீள்திறனும் மனோதிடமும் தன்னைக் கவர்ந்துள்ளதாக சிங்கப்பூர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டு அணித் தலைவர் பென் டான் கூறியுள்ளார்.

கிரு­மிப் பர­வல் சூழ­லால் பல தகு­திச் சுற்­று­கள் ஒத்­தி­வைக்­கப்­பட்­டன, பயிற்­சி­க­ளுக்­குப் பல இடை­யூ­று­கள் ஏற்­பட்­டன. மேலும் பலர் தங்­க­ளின் வாழ்க்­கைத் திட்டங்­களை அகற்­றி­வைக்­க­வேண்டி­யி­ருந்­தது.

சிங்கப்பூர் அணி, ஊக்கம் தரும் மனித குணாதிசயங்களின் பல்வேறு அம்சங்களை எடுத்துக்காட்டியதாக அவர் சொன்னார். சிங்­கப்­பூ­ரைப் பிர­தி­நி­தித்து 23 விளை­யாட்­டா­ளர்­கள் 12 போட்­டி­களில் பங்­கேற்­ற­னர். 2004ஆம் ஆண்­டுக்­குப் பிறகு முதன்­மு­றை­யாக சிங்­கப்­பூர் ஒலிம்­பிக் விளையாட்­டு­களில் பதக்­கம் வெல்லத் தவறி­யது.

எனி­னும், முக்­கு­ளிப்பு, குதி­ரை­யோட்­டம், கடல் நீச்­சல் ஆகிய ஒலிம்­பிக் போட்­டி­களில் முதன்­முறை­யா­கப் பங்­கேற்ற பெருமை சிங்­கப்­பூ­ருக்கு இம்­முறை உண்டு.

இருந்­தா­லும் நீச்­சல் போட்­டி­களில் ஜோசஃப் ஸ்கூ­லிங் உள்ளிட்ட சிங்­கப்­பூர் வீரர்­கள் எதிர்­பார்ப்­பு­க­ளைப் பூர்த்­தி­செய்யாதது ஏமாற்­றத்­தைத் தந்த அம்­சங்­களில் ஒன்று.

விளையாட்டில் ஏமாற்றம் என்பது நிச்சயமாக வரும் ஒன்று என்றார் பென் டான். வாழ்க்கையில் நாம் எல்லோரும் ஏமாற்றங்களைச் சந்திப்பதுண்டு என்பதைச் சுட்டிய அவர், ெவற்றியாளர்கள் ஏமாற்றத்தை எப்படி எதிர்கொள்வர் என்பதை சிங்கப்பூரின் ஒலிம்பிக் வீரர்கள் ஒரு நாள் எடுத்துக்காட்டுவர் என்ற நம்பிக்கையைக் கொண்டுள்ளதாகச் சொன்னார்.

கொவிட்-19 கிரு­மிப் பர­வ­லைக் கட்­டுப்­ப­டுத்­தும் நோக்­கு­டன் நடப்­பில் இருந்த பல கட்­டுப்­பா­டு­களை நன்கு மதித்து நடந்த சிங்­கப்­பூர் வீரர்­களைப் பாராட்­டி­னார், சாங்கி பொது மருத்­து­வ­ம­னை­யின் விளையாட்டு, உடற்­ப­யிற்சி மருத்துவப் பிரி­வின் தலை­வ­ரு­மான டான்.

கொவிட்-19 கிருமியைக் கட்டுப்படுத்தமுடியும் என்தை தோக்கியோ 2020 ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் உலகிற்குக் காண்பித்துள்ளதாக அவர் சொன்னார்.