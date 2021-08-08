தோக்கியோ: இந்த ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளில் சிங்கப்பூர் விளையாட்டாளர்கள் பதக்கம் ஏதும் வெல்லாமல் இருக்கலாம். இருந்தாலும் கிருமிப் பரவல் சூழலுக்கு நடுவே நடைபெற்ற விளையாட்டுகளில் சிங்கப்பூர் வீரர்கள் காட்டிய மீள்திறனும் மனோதிடமும் தன்னைக் கவர்ந்துள்ளதாக சிங்கப்பூர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டு அணித் தலைவர் பென் டான் கூறியுள்ளார்.
கிருமிப் பரவல் சூழலால் பல தகுதிச் சுற்றுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டன, பயிற்சிகளுக்குப் பல இடையூறுகள் ஏற்பட்டன. மேலும் பலர் தங்களின் வாழ்க்கைத் திட்டங்களை அகற்றிவைக்கவேண்டியிருந்தது.
சிங்கப்பூர் அணி, ஊக்கம் தரும் மனித குணாதிசயங்களின் பல்வேறு அம்சங்களை எடுத்துக்காட்டியதாக அவர் சொன்னார். சிங்கப்பூரைப் பிரதிநிதித்து 23 விளையாட்டாளர்கள் 12 போட்டிகளில் பங்கேற்றனர். 2004ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு முதன்முறையாக சிங்கப்பூர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளில் பதக்கம் வெல்லத் தவறியது.
எனினும், முக்குளிப்பு, குதிரையோட்டம், கடல் நீச்சல் ஆகிய ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் முதன்முறையாகப் பங்கேற்ற பெருமை சிங்கப்பூருக்கு இம்முறை உண்டு.
இருந்தாலும் நீச்சல் போட்டிகளில் ஜோசஃப் ஸ்கூலிங் உள்ளிட்ட சிங்கப்பூர் வீரர்கள் எதிர்பார்ப்புகளைப் பூர்த்திசெய்யாதது ஏமாற்றத்தைத் தந்த அம்சங்களில் ஒன்று.
விளையாட்டில் ஏமாற்றம் என்பது நிச்சயமாக வரும் ஒன்று என்றார் பென் டான். வாழ்க்கையில் நாம் எல்லோரும் ஏமாற்றங்களைச் சந்திப்பதுண்டு என்பதைச் சுட்டிய அவர், ெவற்றியாளர்கள் ஏமாற்றத்தை எப்படி எதிர்கொள்வர் என்பதை சிங்கப்பூரின் ஒலிம்பிக் வீரர்கள் ஒரு நாள் எடுத்துக்காட்டுவர் என்ற நம்பிக்கையைக் கொண்டுள்ளதாகச் சொன்னார்.
கொவிட்-19 கிருமிப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்குடன் நடப்பில் இருந்த பல கட்டுப்பாடுகளை நன்கு மதித்து நடந்த சிங்கப்பூர் வீரர்களைப் பாராட்டினார், சாங்கி பொது மருத்துவமனையின் விளையாட்டு, உடற்பயிற்சி மருத்துவப் பிரிவின் தலைவருமான டான்.
கொவிட்-19 கிருமியைக் கட்டுப்படுத்தமுடியும் என்தை தோக்கியோ 2020 ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் உலகிற்குக் காண்பித்துள்ளதாக அவர் சொன்னார்.