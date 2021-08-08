நான்காவது முறையாக நெதர்லாந்துக்குத் தங்கம்
தோக்கியோ: ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளின் பெண்கள் ஹாக்கி போட்டியில் நெதர்லாந்து நான்காவது முறையாகத் தங்கம் வென்றுள்ளது. ஒலிம்பிக் பெண்கள் ஹாக்கியில் ஆக அதிக முறை இந்தப் போட்டியில் தங்கத்தை வென்றுள்ளது நெதர்லாந்து. இறுதியாட்டத்தில் அணி, அர்ஜென்டினாவை 3-1 எனும் கோல் கணக்கில் வென்றது. நெதர்லாந்தின் மூன்று கோல்களும் பெனால்டி கார்னர்களின் மூலம் விழுந்தன. வெள்ளிப் பதக்கம் அர்ஜென்டினாவுக்குச் சென்றது.இரண்டு அணிகளும் இதற்குமுன் 2012 ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளில் இறுதியாட்டத்தில் சந்தித்தன. அதிலும் நெதர்லாந்து வென்றது.
முன்னதாக பிரிட்டன், இந்தியாவை வென்று வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றது. ஒலிம்பிக் வரலாற்றில் பெண்கள் ஹாக்கி போட்டியில் முதன்முறையாக இவ்வளவு தூரம் முன்னேறியது இந்தியா.
'பயிற்சிக்கு செல்ல மறுக்கவில்லை'
லண்டன்: தனது அணியான டோட்டன்ஹம் ஹாட்ஸ்பரின் பயிற்சிகளில் கலந்துகொள்ள மறுக்கவில்லை என்று இங்கிலாந்து வீரர் ஹேரி கேன் தெரிவித்துள்ளார்.
10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் ஸ்பர்ஸ் அணிக்கு விளையாடிவரும் கேன், அதன் ரசிகர்கள் தனக்கு மிகுந்த அன்பையும் ஆதரவையும் காட்டிவருவதைக் குறிப்பிட்டார். அப்படி இருக்கும்போது தனது நடத்தையை கேள்விக்குரியாக ஆக்கும் வகையில் வெளியான சில கருத்துகள் மிகுந்த வருத்தத்தைத் தந்ததாக அவர் சொன்னார்.
நேற்று ஸ்பர்ஸின் பயிற்சிகளில் கலந்துகொள்ளப்போவதாக அவர் கூறியிருந்தார்.
மான்செஸ்டர் சிட்டி அணிக்குச் செல்ல கேன் ஆவலாக இருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
சிட்டியும் சுமார் 100 மில்லியன் பவுண்ட் தொகைக்கு கேனை வாங்க முயற்சி செய்துவருகிறது. அண்மைக் காலமாக சிட்டி பல நட்சத்திர விளையாட்டாளர்களை வாங்கிவருகிறது. அவர்களில் சிலர் சிறப்பாக ஆடினர். இதர சிலர் ஏமாற்றம் தந்தனர்.