தோக்கியோ: கொவிட்-19 கிருமிப் பரவலை வெல்வது சாத்தியம் என்பதை இந்த ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் நிரூபித்துள்ளதாக தோக்கியோ 2020 ஒலிம்பிக்கின் முன்னணி சுகாதார ஆலோசகர் ஒருவர் கூறியுள்ளார்.
அதன் தொடர்பிலான புள்ளி விவரங்களையும் தகவல்களையும் வழங்கி கிருமிப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த உலக நாடுகளுக்கு உதவப்போவதாக அவர் சொன்னார்.
பாதுகாப்பு தூர இடைவெளியைப் பின்பற்றுதல், முகக்கவசம் அணிதல், சுத்திகரிப்பு திரவத்தால் கைகளை நன்கு சுத்தம் செய்தல், கொவிட்-19 சோதனைகளை மேற்கொள்ளுதல், தடமறிதல் போன்ற நடவடிக்கைகளை மொத்தமாக நடைமுறைப்படுத்தியது நல்ல பலனளித்ததாக விளையாட்டுகளின் சுயேச்சை நிபுணர்க் குழுத் தலைவர் பிரையன் மெக்குலொஸ்கி கூறினார்.
"கிருமிப் பரவலைக் கட்டுக்குள் கொண்டுவரமுடியும் என்பதை நாங்கள் செய்து காட்டியுள்ளோம். இது, தோக்கியோவிடமிருந்து உலகம் கற்றுக்கொள்ளவேண்டிய முக்கியமான பாடம்," என்றார் அவர். இந்த ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளை நடத்தினால் அதன் மூலம் பலருக்கு கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று ஏற்படும் என்ற அச்சம், ஜப்பானியர்கள், கவனிப்பாளர்கள் ஆகிய இரு தரப்பினரிடையிலும் இருந்தது. ஆனால் கடைசியில் தோக்கியோ 2020ல் அத்தகைய அசம்பாவிதம் நிகழவில்லை. விளையாட்டுகள் சுமுகமாகச் சென்றன.