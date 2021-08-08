தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
'கிருமிப் பரவலை வெல்வது சாத்தியம்'

ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளில் இடம்பெற்ற ஒரு கோல்ஃப் ஆட்டம். படம்: ராய்ட்டர்ஸ் -

தோக்கியோ: கொவிட்-19 கிருமிப் பரவலை வெல்வது சாத்தியம் என்பதை இந்த ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் நிரூபித்துள்ளதாக தோக்கியோ 2020 ஒலிம்பிக்கின் முன்னணி சுகாதார ஆலோசகர் ஒருவர் கூறியுள்ளார்.

அதன் தொடர்­பி­லான புள்ளி விவ­ரங்­க­ளை­யும் தக­வல்­க­ளை­யும் வழங்கி கிரு­மிப் பர­வ­லைக் கட்­டுப்­ப­டுத்த உலக நாடு­க­ளுக்கு உத­வப்­போ­வ­தாக அவர் சொன்­னார்.

பாது­காப்பு தூர இடை­வெ­ளி­யைப் பின்­பற்­று­தல், முகக்­க­வ­சம் அணி­தல், சுத்­தி­க­ரிப்பு திர­வத்­தால் கைகளை நன்கு சுத்­தம் செய்­தல், கொவிட்-19 சோத­னை­களை மேற்­கொள்­ளு­தல், தட­ம­றி­தல் போன்ற நட­வ­டிக்­கை­களை மொத்­த­மாக நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­தி­யது நல்ல பல­ன­ளித்­த­தாக விளை­யாட்­டு­க­ளின் சுயேச்சை நிபு­ணர்க் குழுத் தலை­வர் பிரை­யன் மெக்­கு­லொஸ்கி கூறி­னார்.

"கிருமிப் பரவலைக் கட்டுக்குள் கொண்டுவரமுடியும் என்பதை நாங்கள் செய்து காட்டியுள்ளோம். இது, தோக்கியோவிடமிருந்து உலகம் கற்றுக்கொள்ளவேண்டிய முக்கியமான பாடம்," என்றார் அவர். இந்த ஒலிம்­பிக் விளை­யாட்டு­களை நடத்­தி­னால் அதன் மூலம் பல­ருக்கு கொவிட்-19 கிரு­மித்­தொற்று ஏற்­படும் என்ற அச்­சம், ஜப்­பா­னி­யர்­கள், கவ­னிப்­பா­ளர்­கள் ஆகிய இரு தரப்­பி­ன­ரி­டை­யி­லும் இருந்­தது. ஆனால் கடை­சி­யில் தோக்­கியோ 2020ல் அத்­த­கைய அசம்­பா­வி­தம் நிக­ழ­வில்லை. விளை­யாட்­டு­கள் சுமு­க­மா­கச் சென்­றன.