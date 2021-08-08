பார்சிலோனா: பார்சிலோனா காற்பந்து அணியின் நட்சத்திரம் லயனல் மெஸ்ஸி பிரான்சின் பிஎஸ்ஜி அணியில் சேர முன்னிலைப் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சுமார் 20 ஆண்டுகளாக பார்சிலோனா அணியில் இடம்பெற்று உலகின் தலைசிறந்த காற்பந்து வீரர்களில் ஒருவராகக் கருதப்படும் மெஸ்ஸியை நிதி நெருக்கடியால் தொடர்ந்து அணியில் விளையாட வைக்க முடியாது என்று பார்சிலோனா தெரிவித்தது. அதனால் காற்பந்து உலகம் அதிர்ச்சியடைந்தது.
பெரிய அளவில் சம்பளம் பெறும் மெஸ்ஸியை வாங்கும் நிதி பலம் தற்போது பிஎஸ்ஜி, மான்செஸ்டர் சிட்டி அணிகளிடம் மட்டும்தான் இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது.