வரலாறு படைத்தார் இந்தியாவின் நீரஜ்

ஒலிம்பிக் ஈட்டி எறிதலில் தங்கம் வென்றுள்ளார் நீரஜ் சோப்ரா.

தோக்கியோ: ஒலிம்பிக் வரலாற்றில் முதன்முறையாகத் திடல்தடப் போட்டிகளில் தங்கம் வென்றுள்ளது இந்தியா.

அந்நாட்டின் நீரஜ் சோப்ரா ஈட்டி எறிதல் போட்டியில் தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார்.

ஒவ்வொரு வீரரும் போட்டியில் ஐந்து முறை ஈட்டி எறியவேண்டும். வெற்றியாளர்களை நிர்ணயிக்க வீரர்களின் ஆகச் சிறந்த முயற்சி கருத்தில்கொள்ளப்படும்.

முதல் முயற்சியில் 87.03 மீட்டர் தூரத்திற்கு நீரஜ் ஈட்டி எறிந்தார்.

இரண்டாவது முறை இன்னும் சிறப்பாக 87.58 மீட்டருக்கு எறிந்தார்.

தங்­கம் வெல்­வார் எனப் பரவலாக எதிர்­பார்க்­கப்­பட்ட ஜெர்மனி­யின் ஜெஹா­னஸ் வெட்டர் பதக்­கம் வெல்லவில்லை.

போட்டியில் வெள்ளி, வெண்கலம் ஆகிய இரண்டு பதக்கங்களையும் செக் குடியரசு வென்றது. அந்­நாட்­டின் ஜக்­குப் வட்­லெய்ச் வெள்­ளிப் பதக்­கத்தை வென்­றார். வெண்­க­லத்தை வென்­ற­வர் விட்டெஸ்­லாவ் வெசெலி.

இந்த ஒலிம்­பிக் விளை­யாட்­டு­களில் இந்­தியா இது­வரை ஏழு பதக்­கங்­களை வென்­றுள்­ளது. தோக்கியோ 2020தான் இந்­தியா ஆகச் சிறப்­பா­கச் செய்­துள்ள ஒலிம்­பிக் விளை­யாட்­டு­கள். ஒலிம்­பிக் விளை­யாட்­டு­களில் தனி­ந­ப­ராக இந்­தி­யா­விற்­குத் தங்­கம் வென்று தந்­துள்ள இரண்­டா­வது வீரர் நீரஜ். இதற்கு முன் அபி­னாவ் பிந்­திரா அதைச் செய்­தார்.