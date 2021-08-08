தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

'தோல்வியுற்ற வீரரை பேட்டி காணக்கூடாது'

1 mins read

தோக்­கியோ: போட்­டி­களில் தோல்வி­ய­டைந்த மறுகணமே விளை­யாட்­டா­ள­ரைப் பேட்டி காண்­பதை நிறுத்­த­வேண்­டும் என்று இரண்டு முறை ஒலிம்­பிக் விளை­யாட்­டு­களில் தங்­கம் வென்றுள்ள அமெ­ரிக்க நீச்­சல் வீராங்­கனை சிமோன் மானு­வெல் கூறியுள்ளார்.

"போட்­டி­யில் தோல்­வி­யுற்ற உடனே விளை­யாட்­டா­ளர்­க­ளைப் பேட்டி காண்­பதை தய­வு­செய்து நிறுத்­திக்­கொள்­ளுங்­கள். ஏமாற்­றத்தை மனத்­த­ள­வில் ஏற்­றுக்­கொள்ள அவர்­க­ளுக்கு சிறிது நேர­மா­வது தேவை. எனக்­குத் தெரி­யும். அவர்­கள் தங்­க­ளால் முடிந்­த­தைச் செய்­தி­ருப்­பார்­கள். அந்த நேரத்­தில் வேறு யாருக்­கும் எது­வும் தெரி­ய­வேண்­டிய அவ­சி­யம் இல்லை," என்று மானு­வெல் டுவிட்­ட­ரில் எடுத்­து­ரைத்­தார். ஒற்றை­யர் நீச்­சல் போட்டி ஒன்­றில் தங்­கம் வென்ற முதல் அமெ­ரிக்க கருப்­பி­னப் பெண்­ணான மானுவெல், விளை­யாட்டு வீரர்களுக்­குப் போது­மான இரக்கம் காட்­டப்­ப­டா­தது ஒரு பிரச்­சினை எனக் குறிப்பிட்டார். கல்லூரியில் ஊடகத் துறை தொடர்பிலான பாடத்தைப் பயின்ற தனக்கு அத்துறையின் பங்கைப் பற்றித் தனக்குத் தெரியும் என்றார்.