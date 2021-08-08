தோக்கியோ: போட்டிகளில் தோல்வியடைந்த மறுகணமே விளையாட்டாளரைப் பேட்டி காண்பதை நிறுத்தவேண்டும் என்று இரண்டு முறை ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளில் தங்கம் வென்றுள்ள அமெரிக்க நீச்சல் வீராங்கனை சிமோன் மானுவெல் கூறியுள்ளார்.
"போட்டியில் தோல்வியுற்ற உடனே விளையாட்டாளர்களைப் பேட்டி காண்பதை தயவுசெய்து நிறுத்திக்கொள்ளுங்கள். ஏமாற்றத்தை மனத்தளவில் ஏற்றுக்கொள்ள அவர்களுக்கு சிறிது நேரமாவது தேவை. எனக்குத் தெரியும். அவர்கள் தங்களால் முடிந்ததைச் செய்திருப்பார்கள். அந்த நேரத்தில் வேறு யாருக்கும் எதுவும் தெரியவேண்டிய அவசியம் இல்லை," என்று மானுவெல் டுவிட்டரில் எடுத்துரைத்தார். ஒற்றையர் நீச்சல் போட்டி ஒன்றில் தங்கம் வென்ற முதல் அமெரிக்க கருப்பினப் பெண்ணான மானுவெல், விளையாட்டு வீரர்களுக்குப் போதுமான இரக்கம் காட்டப்படாதது ஒரு பிரச்சினை எனக் குறிப்பிட்டார். கல்லூரியில் ஊடகத் துறை தொடர்பிலான பாடத்தைப் பயின்ற தனக்கு அத்துறையின் பங்கைப் பற்றித் தனக்குத் தெரியும் என்றார்.