சப்போரோ: ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளின் பெண்கள் நெடுந்தொலைவோட்டப் போட்டியில் கென்யாவின் பெரெஸ் ஜெப்சிர்சிர் தங்கம் வென்றுள்ளார். போட்டியின் கடைசி நிமிடங்களில் அபாரமாக ஓடி தனது சக நாட்டவரான ப்ரிகிட் கொஸ்கையைத் தாண்டி தங்கம் வென்றார் ஜெப்சிர்சிர்.
அவர் எடுத்துக்கொண்ட நேரம் 2 மணிநேரம் 27 நிமிடம் 20 வினாடி.
கொஸ்கை வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றார். அமெரிக்காவின் மொலி செய்டல் வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றார்.
உலகச் சாதனையைப் படைத்தவர் கொஸ்கை. அவர் அல்லது கென்யாவின் மற்ாறொரு வீராங்கனையான ருத் செப்பிங்கெட்டிக் போட்டியை வெல்வார் எனப் பரவலாக எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
ஆனால், 'ஹாஃப்-மரத்தான்' எனப்படும் 21 கிலோமீட்டர் தூர நெடுந்தொலைவோட்டத்தில் இரண்டு முறை உலக விருதை வென்றுள்ள ஜெப்சிர்சிர்தான் இந்தப் போட்டியில் வெற்றிகண்டார்.
தான் வெல்லப்போகும் உணர்வு வந்தவுடன் இன்னும் வேகமாக ஓட முடிவெடுத்ததாக அவர் சொன்னார்.
"கென்யாவைப் பிரதிநிதித்து நாங்கள் வென்றுள்ளோம். முதல் இரண்டு இடங்களில் கென்யா வந்துள்ளது. எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. எங்களுக்கு ஆதரவு வழங்கிய எனது குடும்பம், எனது நாடான கென்யா அனைத்து தரப்புகளை நினைத்தும் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்," எனப் பெருமைப்பட்டார் ஜெப்சிர்சிர்.