கொவிட்-19 நெருக்கடி காலம் முழுவதும் ஒருவர் மீது ஒருவர் அக்கறை செலுத்தி, ஒன்றிணைந்து பணியாற்றிய சிங்கப்பூரர்கள் இனி நாட்டின் பொருளியல் படிப்படியாகவும் கவனத்துடனும் மீண்டும் திறக்கப்படுவதை எதிர்பார்க்கலாம் என்று பிரதமர் லீ சியன் லூங் தமது தேசிய தினச் செய்தியில் தெரி வித்துள்ளார். ஒவ்வொருவருக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கும் கொவிட்-19க்கு எதிரான போராட்டத்தைக் குறிப்பிட்டுப் பேசிய அவர், தாங்கள் கட்டிக்காத்த சமூக ஒற்றுமை சுலபமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதை சிங்கப்பூரர்கள் ஏற்கமாட்டார்கள் என்றார். இதற்காக அவர் மூன்று அம்சங்களைப் பட்டியலிட்டார்.
பூமலையின் சிம்ஃபனி ஏரி அருகிலிருந்து உரைநிகழ்த்திய பிரதமர், "தற்போதைய நிலையில் நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு விழுக்காட்டினருக்கு தடுப்பூசி போடப்படுகிறது. மூவரில் இரு குடியிருப்பாளர்களுக்கு மேல் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டு விட்டார்கள்," என்றார்,
"நமது மூத்தோரில் 85 விழுக்காட்டினருக்கும் மேற்பட்டோர் குறைந்தபட்சம் ஒரு தடுப்பூசி போட்டுள்ளனர். இப்போது, பெரும்பாலான நமது மக்கள் நல்ல பாதுகாப்பைப் பெற்றுள்ளனர். வலுவான மீள்திறனை நாம் பெற்றுள்ளோம். இனி, கவனத்துடனும் படிப்படியாகவும் நமது பொருளியலை மீண்டும் திறப்பதில் கவனம் செலுத்தலாம். இப்போதைய நிலையில் நாம் ஒருவர் மீது ஒருவர் அக்கறை செலுத்த வேண்டும்.
"கொவிட்-19 நமது சமூகத்தில் நாம் சமாளித்தாக வேண்டிய கடினமான அம்சங்களை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அவற்றில் மூன்றை நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். முதலாவதாக, குறைந்த வருமான ஊழியர்களை ஆதரிக்க வேண்டும். சுகாதாரப் பராமரிப்பு, வீடமைப்பு, கல்வி போன்றவை கட்டுப்படியாகக் கூடியனவாக இருந்த
போதிலும் வருமானம் குறைந்து, எதிர்பாராத வேலை இழப்புகள் ஏற்படும்போது அவர்கள் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே இந்த நெருக்கடி நேரத்தில் அவர்களுக்கு நாம் கூடுதல் உதவிகளை வழங்க வேண்டும்.
"நீண்டகாலப் போக்கில் திறன் அடிப்படையிலான பொருளியல் வடிவம் பெறும்போது குறைந்த சம்பள ஊழியர்களுக்கு நீடித்த, நிலையான ஆதரவு தேவைப்படும்.
"குறைந்த வருமான ஊழியர்களின் வாழ்க்கையையும் வளப்பத்தையும் மேம்
படுத்த முத்தரப்புப் பணிக்குழு சில யோசனைகளை வரைந்துள்ளது. வேலைநலன், படிப்படியாக உயரும் சம்பள முறை ஆகியவற்றோடு இந்த யோசனைகளையும் செயல்
படுத்தும்போதும் அவர்களின் வருமானம் உயரும்; திறன் மேம்பாட்டுக்கும் வேலை உயர்வுக்கும் தேவையான புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
"இரண்டாவதாக, வெளிநாட்டு வேலை அனுமதி அட்டைதாரர்கள் மீதான சிங்கப்பூரர்களின் கவலைகளை நாம் கவனித்தாக வேண்டும். வேலை அனுமதி அட்டையில் இங்கு பணியாற்றுவோர் நமது பொருளியல் வளர்ச்சிக்கு உதவியதோடு நமக்காக பல வாய்ப்புகளை உருவாக்கி உள்ளார்கள். உலகம் முழுவதுமிருந்தும் திறனாளர்களை நமது ஊழியரணியில் இணைக்கும்போது அதிகமான நிறுவனங்கள் இங்கு முதலீடு செய்யும். அதன் மூலம் சிங்கப்பூரர்களுக்கு அதிக வேலைகள் கிடைக்கும். இது கண்ணுக்குப் புலப்படாத ஒரு மெய்நிகர் சுற்று. இருப்பினும், வேலை அனுமதி அட்டைதாரர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும்போது வேலையில் போட்டி வந்துவிடுமோ என நமது மக்கள் கவலைப்படுவது இயல்பு. இந்தக் கவலைகளும் பிரச்சினைகளும் அரசாங்கத்திற்குப் புரிகிறது. எனவே, சிங்கப்பூரில் உள்ள வெளிநாட்டவர்களின் தரம், எண்ணிக்கை, விகிதம் ஆகியவற்றை கையாளும் வகையில் நமது கொள்கைகளில் மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். இவ்வாறு செய்த பின் வெளிநாட்டு ஊழியர்களையும் புதிய குடியேறிகளையும் நாம் தொடர்ந்து ஏற்கலாம். பின்னோக்கிய பாதையில் கவனம் செலுத்தினால் உலக நடுவமாகத் திகழும் ஒரு நாட்டின் நன்மதிப்புக்கு அது பாதிப்பை ஏற்படுத்திவிடும். வேலைகளும் வாய்ப்புகளும் அரிதாகிவிடும்.
"இன, சமய விவகாரங்களை கவனத்துடன் கையாள வேண்டும் என்பது மூன்றாவது அம்சம். அண்மையில் பல இனவாத சம்பவங்கள் சமூக ஊடகங்களில் பரவின. இவை கவலைக்குரிய சம்பவங்கள் என்றபோதிலும் வழக்கமானவை அல்ல. நாம் மகிழும் வகையில் ஒவ்வொரு நாளும் பல இன ஒன்றுகூடல்கள் நிகழ்கின்றன. இவையெல்லாம் சமூக ஊடகங்களில் பரவுவதில்லை. இனம், மொழி, சமயம் ஆகியவற்றுக்கு அப்பால் அனைத்து சிங்கப்பூரர்களின் சார்பாக அரசாங்கம் இவ்விவகாரங்களைக் கையாளும். இதற்கு மக்களின் ஒத்துழைப்பு, ஆதரவு, நம்பிக்கை ஆகியன அவசியம்.
"நமது தேசம் நீண்டதூரம் கடந்து வந்துள்ளது. நமது ஒற்றுமையையும் உறுதிப்பாட்டையும் சோதிக்க அவ்வபோது புதிய பிரச்சினைகள் எழும். அவற்றை எல்லாம், ஒன்றிணைந்த மக்களாக நாம் மன உறுதி யோடு எதிர்கொள்வோம் என்பதை கொவிட்-19 உணர்த்தி இருக்கிறது.
"அனைவருக்கும் தேசிய தின வாழ்த்துகள்," என்றார் பிரதமர்.