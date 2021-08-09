Home

பொருளியல் மறுதிறப்பில் சிங்கப்பூர் கவனம்: பிரதமர் லீ

படம்: தொடர்பு தகவல் அமைச்சு -

கொவிட்-19 நெருக்­கடி காலம் முழு­வ­தும் ஒரு­வர் மீது ஒரு­வர் அக்­கறை செலுத்தி, ஒன்­றி­ணைந்து பணி­யாற்­றிய சிங்­கப்­பூ­ரர்­கள் இனி நாட்டின் பொரு­ளி­யல் படிப்­ப­டி­யா­க­வும் கவ­னத்­து­ட­னும் மீண்­டும் திறக்­கப்­ப­டு­வதை எதிர்­பார்க்­க­லாம் என்று பிர­த­மர் லீ சியன் லூங் தமது தேசிய தினச் செய்­தி­யில் தெரி­ வித்­துள்­ளார். ஒவ்­வொ­ரு­வ­ருக்­கும் பாதிப்பை ஏற்­ப­டுத்தி இருக்­கும் கொவிட்-19க்கு எதி­ரான போராட்­டத்­தைக் குறிப்­பிட்­டுப் பேசிய அவர், தாங்­கள் கட்­டிக்­காத்த சமூக ஒற்­றுமை சுல­ப­மாக எடுத்­துக்­கொள்­ளப்­ப­டு­வதை சிங்­கப்­பூ­ரர்­கள் ஏற்­க­மாட்­டார்­கள் என்­றார். இதற்­காக அவர் மூன்று அம்­சங்­க­ளைப் பட்­டி­ய­லிட்­டார்.

பூம­லை­யின் சிம்­ஃபனி ஏரி அரு­கி­லி­ருந்து உரை­நி­கழ்த்­திய பிர­த­மர், "தற்­போ­தைய நிலை­யில் நாள் ஒன்­றுக்கு ஒரு விழுக்­காட்­டி­ன­ருக்கு தடுப்­பூசி போடப்­ப­டு­கிறது. மூவ­ரில் இரு குடி­யி­ருப்­பா­ளர்­க­ளுக்கு மேல் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்டு விட்­டார்­கள்," என்­றார்,

"நமது மூத்­தோ­ரில் 85 விழுக்­காட்­டி­ன­ருக்­கும் மேற்­பட்­டோர் குறைந்­த­பட்­சம் ஒரு தடுப்­பூசி போட்­டுள்­ள­னர். இப்­போது, பெரும்­பா­லான நமது மக்­கள் நல்ல பாது­காப்­பைப் பெற்­றுள்­ள­னர். வலு­வான மீள்­தி­றனை நாம் பெற்­றுள்­ளோம். இனி, கவ­னத்­து­ட­னும் படிப்­ப­டி­யா­க­வும் நமது பொரு­ளி­யலை மீண்­டும் திறப்­ப­தில் கவ­னம் செலுத்­த­லாம். இப்­போ­தைய நிலை­யில் நாம் ஒரு­வர் மீது ஒரு­வர் அக்­கறை செலுத்த வேண்­டும்.

"கொவிட்-19 நமது சமூ­கத்­தில் நாம் சமா­ளித்­தாக வேண்­டிய கடி­ன­மான அம்­சங்­களை ஏற்­ப­டுத்தி உள்­ளது. அவற்­றில் மூன்றை நான் குறிப்­பிட விரும்­பு­கி­றேன். முத­லா­வ­தாக, குறைந்த வருமான ஊழியர்­களை ஆத­ரிக்க வேண்­டும். சுகா­தா­ரப் பரா­ம­ரிப்பு, வீட­மைப்பு, கல்வி போன்­றவை கட்­டுப்­ப­டி­யா­கக் கூடி­ய­ன­வாக இருந்­த­

போ­தி­லும் வரு­மா­னம் குறைந்து, எதிர்­பா­ராத வேலை இழப்­பு­கள் ஏற்­ப­டும்­போது அவர்­கள் சிர­மப்­ப­டு­கின்­ற­னர். எனவே இந்த நெருக்­கடி நேரத்­தில் அவர்­க­ளுக்கு நாம் கூடு­தல் உத­வி­களை வழங்க வேண்­டும்.

"நீண்­ட­கா­லப் போக்­கில் திறன் அடிப்­ப­டை­யி­லான பொரு­ளி­யல் வடி­வம் பெறும்­போது குறைந்த சம்­பள ஊழி­யர்­க­ளுக்கு நீடித்த, நிலை­யான ஆத­ரவு தேவைப்­படும்.

"குறைந்த வருமான ஊழி­யர்­க­ளின் வாழ்க்­கை­யை­யும் வளப்­பத்­தை­யும் மேம்­

ப­டுத்த முத்­த­ரப்­புப் பணிக்­குழு சில யோச­னை­களை வரைந்­துள்­ளது. வேலை­ந­லன், படிப்­ப­டி­யாக உய­ரும் சம்­பள முறை ஆகி­ய­வற்­றோடு இந்த யோச­னை­க­ளை­யும் செயல்­

ப­டுத்­தும்­போ­தும் அவர்­க­ளின் வரு­மா­னம் உய­ரும்; திறன் மேம்­பாட்­டுக்­கும் வேலை உயர்­வுக்­கும் தேவை­யான புதிய வாய்ப்­பு­கள் உரு­வா­கும்.

"இரண்­டா­வ­தாக, வெளி­நாட்டு வேலை அனு­மதி அட்­டை­தா­ரர்­கள் மீதான சிங்­கப்­பூ­ரர்­க­ளின் கவ­லை­களை நாம் கவ­னித்­தாக வேண்­டும். வேலை அனு­மதி அட்­டை­யில் இங்கு பணி­யாற்­று­வோர் நமது பொரு­ளி­யல் வளர்ச்­சிக்கு உத­வி­ய­தோடு நமக்­காக பல வாய்ப்­பு­களை உரு­வாக்கி உள்­ளார்­கள். உல­கம் முழு­வ­து­மி­ருந்தும் திற­னா­ளர்­களை நமது ஊழி­ய­ர­ணி­யில் இணைக்­கும்­போது அதி­க­மான நிறு­வ­னங்­கள் இங்கு முத­லீடு செய்­யும். அதன் மூலம் சிங்­கப்­பூ­ரர்­க­ளுக்கு அதிக வேலை­கள் கிடைக்­கும். இது கண்­ணுக்­குப் புலப்­ப­டாத ஒரு மெய்­நி­கர் சுற்று. இருப்­பி­னும், வேலை அனு­மதி அட்­டை­தா­ரர்­க­ளின் எண்­ணிக்கை அதி­க­மாக இருக்­கும்­போது வேலை­யில் போட்டி வந்­து­வி­டுமோ என நமது மக்­கள் கவ­லைப்­ப­டு­வது இயல்பு. இந்­தக் கவ­லை­களும் பிரச்­சி­னை­களும் அர­சாங்­கத்­திற்­குப் புரி­கிறது. எனவே, சிங்­கப்­பூ­ரில் உள்ள வெளி­நாட்­ட­வர்­க­ளின் தரம், எண்­ணிக்கை, விகி­தம் ஆகி­ய­வற்றை கையா­ளும் வகை­யில் நமது கொள்­கை­களில் மாற்­றம் செய்­யப்­பட வேண்­டும். இவ்­வாறு செய்த பின் வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­க­ளை­யும் புதிய குடி­யே­றி­க­ளை­யும் நாம் தொடர்ந்து ஏற்­க­லாம். பின்­னோக்­கிய பாதை­யில் கவ­னம் செலுத்­தி­னால் உலக நடு­வ­மா­கத் திக­ழும் ஒரு நாட்­டின் நன்­ம­திப்­புக்கு அது பாதிப்பை ஏற்­ப­டுத்­தி­வி­டும். வேலை­களும் வாய்ப்­பு­களும் அரி­தா­கி­வி­டும்.

"இன, சமய விவ­காரங்­களை கவ­னத்­து­டன் கையாள வேண்­டும் என்­பது மூன்­றா­வது அம்­சம். அண்­மை­யில் பல இன­வாத சம்­ப­வங்­கள் சமூக ஊட­கங்­களில் பர­வின. இவை கவ­லைக்­கு­ரிய சம்­ப­வங்­கள் என்­ற­போ­தி­லும் வழக்­க­மா­னவை அல்ல. நாம் மகி­ழும் வகை­யில் ஒவ்­வொரு நாளும் பல இன ஒன்­று­கூ­டல்­கள் நிகழ்­கின்­றன. இவை­யெல்­லாம் சமூக ஊட­கங்­களில் பர­வு­வ­தில்லை. இனம், மொழி, சம­யம் ஆகி­ய­வற்­றுக்கு அப்­பால் அனைத்து சிங்­கப்­பூ­ரர்­க­ளின் சார்­பாக அர­சாங்­கம் இவ்­வி­வ­கா­ரங்­க­ளைக் கையா­ளும். இதற்கு மக்க­ளின் ஒத்­து­ழைப்பு, ஆத­ரவு, நம்­பிக்கை ஆகி­யன அவ­சி­யம்.

"நமது தேசம் நீண்­ட­தூ­ரம் கடந்து வந்­துள்­ளது. நமது ஒற்­று­மை­யை­யும் உறு­திப்­பாட்­டை­யும் சோதிக்க அவ்­வ­போது புதிய பிரச்­சி­னை­கள் எழும். அவற்றை எல்­லாம், ஒன்­றி­ணைந்த மக்­க­ளாக நாம் மன உறுதி­ யோடு எதிர்­கொள்­வோம் என்­பதை கொவிட்-19 உணர்த்தி இருக்­கிறது.

"அனை­வ­ருக்­கும் தேசிய தின வாழ்த்­து­கள்," என்றார் பிரதமர்.