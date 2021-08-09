Home

ஆரவாரமின்றி நிறைவடைந்த ஒலிம்பிக்

முழக்கமிட பார்வையாளர்கள் இல்லாத நிலையில் முகக்கவசம் அணிந்த வீரர்கள் சூழ்ந்திருந்த நிறைவு விழா. படம்: ஏஎஃப்பி -

கடந்த சில வாரங்­க­ளாக உலக வீரர்­கள் சாக­சம் நிகழ்த்திய ஒலிம்­பிக் போட்­டி­கள் நேற்று நிறை­வ­டைந்­தன. வழக்­க­மாக மிக­வும் உற்­சா­கத்­து­டன் நடை­பெ­றும் நிறைவு விழா நேற்று ரசி­கர்­கள் இன்றி, குறைந்த வீரர்­க­ளு­டன் அரங்­கே­றி­யது.

ஒலிம்­பிக் சுடர் சம்­பி­ர­தா­யப்­படி அணைக்­கப்­படும் முன்­னரே வீரர்­கள் பலர் தோக்­கி­யோவை விட்­டுக் கிளம்­பி­விட்­ட­னர். சொந்த நாட்­டுக்­குத் திரும்ப குறைந்­த­பட்­சம் 48 மணி நேரம் ஆகும் என்­ப­தால் நிறைவு விழா­வுக்­காக அவர்­கள் காத்­தி­ருக்­க­வில்லை.

மேலும், பார்­வை­யா­ளர்­கள் இல்­லாத விழா அவர்­க­ளி­டம் எதிர்­பார்ப்பை ஏற்­ப­டுத்­த­வில்லை என்று கூறப்­பட்­டது. நிறைவு விழா­வின் முக்­கிய அம்­ச­மாக ஒலிம்­பிக் திட­லுக்கு வெளியே வாண­வே­டிக்கை பிர­மா­த­மாக நடத்­தப்­பட்­டது. ரசி­கர்­க­ளின் கூச்­சலை ஈடு­கட்­டும் வித­மாக வாண­வே­டிக்கை ஓசை அமைந்­­ திருந்ததாக செய்­தி­யா­ளர்­கள் கூறி­னர். கடந்த ஆண்டு நடை­பெற்­றி­ருக்க வேண்­டிய ஒலிம்­பிக் விளையாட்டுகள் கொவிட்-19 கார­ண­மாக இவ்­வாண்டு நிகழ்த்­தப்­பட்­டன. நில­ந­டுக்­கம், சுனாமி, அணு­வா­யுத நெருக்­கடி போன்­ற­வற்­றைச் சமா­ளித்த ஜப்­பான் ஒலிம்­பிக்­கை­யை­யும் திறம்­பட நடத்தி தனது துணிச்­சலை உல­கிற்­குக் காட்ட முன்­வந்­தது.