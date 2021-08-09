கடந்த சில வாரங்களாக உலக வீரர்கள் சாகசம் நிகழ்த்திய ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நேற்று நிறைவடைந்தன. வழக்கமாக மிகவும் உற்சாகத்துடன் நடைபெறும் நிறைவு விழா நேற்று ரசிகர்கள் இன்றி, குறைந்த வீரர்களுடன் அரங்கேறியது.
ஒலிம்பிக் சுடர் சம்பிரதாயப்படி அணைக்கப்படும் முன்னரே வீரர்கள் பலர் தோக்கியோவை விட்டுக் கிளம்பிவிட்டனர். சொந்த நாட்டுக்குத் திரும்ப குறைந்தபட்சம் 48 மணி நேரம் ஆகும் என்பதால் நிறைவு விழாவுக்காக அவர்கள் காத்திருக்கவில்லை.
மேலும், பார்வையாளர்கள் இல்லாத விழா அவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தவில்லை என்று கூறப்பட்டது. நிறைவு விழாவின் முக்கிய அம்சமாக ஒலிம்பிக் திடலுக்கு வெளியே வாணவேடிக்கை பிரமாதமாக நடத்தப்பட்டது. ரசிகர்களின் கூச்சலை ஈடுகட்டும் விதமாக வாணவேடிக்கை ஓசை அமைந் திருந்ததாக செய்தியாளர்கள் கூறினர். கடந்த ஆண்டு நடைபெற்றிருக்க வேண்டிய ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் கொவிட்-19 காரணமாக இவ்வாண்டு நிகழ்த்தப்பட்டன. நிலநடுக்கம், சுனாமி, அணுவாயுத நெருக்கடி போன்றவற்றைச் சமாளித்த ஜப்பான் ஒலிம்பிக்கையையும் திறம்பட நடத்தி தனது துணிச்சலை உலகிற்குக் காட்ட முன்வந்தது.