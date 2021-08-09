Home

டிரேஸ்டுகெதரில் இருந்து விழிப்பூட்டல் அம்சம் நீக்கம்

கொவிட்-19 தொடர்­பு­களின் தட­ம் அறிய உத­வும் டிரேஸ்­டு­கெ­தர் செய­லி­யில் இருந்து 'சாத்­தி­ய­மான வெளிப்­பாடு (possible exposure)' விழிப்­பூட்­டல் அம்­சம் நீக்­கப்­பட்­டு விட்டது.

கிருமித்தொற்றைச் சமாளிக்க, புதிய வகை சுகா­தார விழிப்­பூட்­டல்­களை சுகா­தார அமைச்சு உரு­வாக்கி இருப்பதையடுத்து, அந்த அம்சம் நீக்கப்பட்டது.

கொரோனா கிருமி பல­வி­த­மாக உரு­மா­றி­வ­ரும் நிலை­யில், டிரேஸ்­டு­கெ­தர், சேஃப்என்ட்ரி மற்றும் பிற பொருத்­த­மான தர­வு­களை அதி­ந­வீன வழி­களில் பயன்­ப­டுத்­தும் வகை­யில் அந்தப் பு­திய வகை விழிப்பூட்டல்களை அமைச்சு வடி­வமைத்­துள்­ளது.

ஒரு­வ­ரைக் கிருமி தொற்­றும் அபா­ய­நிலை தொடர்­பான சுகா­தார அமைச்­சின் மதிப்­பீட்­டின் அடிப்­ப­டை­யில் இந்­தச் சுகா­தார விழிப்­பூட்­டல்­களும் எச்­ச­ரிக்­கை­களும் வகைப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ளன. அவை, கொவிட்-19 தொற்­றைச் சமா­ளிக்க உத­வு­வ­தில் பய­னுள்ள தாக விளங்­கும் என்று டிரேஸ்­டு­கெ­தர் செய­லி­யின் 'அடிக்­கடி கேட்­கப்­படும் கேள்­வி­கள் (FAQs)' பகு­தி­யில் அமைச்சு குறிப்­பிட்­டு இருக்கிறது.

'சாத்­தி­ய­மான வெளிப்­பாடு' விழிப்­பூட்­டல் கார­ண­மாக, ஒரு­வர் கொரோனா நோயா­ளி­யாக அதிக அபா­ய­முள்­ளது என்று சில நிறு­வனங்­கள் தவ­றா­கப் புரிந்­து­கொள்­ள­வும் அத­னால் அந்த மனி­தர்க்கு நுழைவு அனு­மதி மறுக்­கப்­ப­ட­வும் வாய்ப்­புள்­ளது என்­றும் அமைச்சு விளக்­கி­யுள்­ளது.

ஆத­லால், அந்த அம்­சத்தை நீக்­கு­வ­தன் மூலம் பய­னா­ளர்­களும் நிறு­வ­னங்­களும் குழம்­பு­வ­தைத் தடுக்க முடி­யும் என்­றும் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது. அந்த அம்சம் கடந்த ஆண்டு ஜூலை­யில் அறி­மு­கப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டது.

கொரோனா தொற்­றால் பாதிக்­கப்­பட குறைந்­த­ளவு அபா­யம் உள்­ள­வர்­கள் 14 நாள்­க­ளுக்­குத் தங்­க­ளது உடல்­நி­லை­யைக் கண்­கா­ணித்­துக்­கொள்­ளும்­படி அறி­வு­றுத்­தும் நோக்­கத்­தி­லேயே அந்த அம்­சம் அறி­மு­கப்­ப­டுத்­தப்­பட்­ட­தாகக் கூறப்­பட்­டது.

இத­னி­டையே, கொரோனா தொற்­றால் பாதிக்­கப்­படும் அபா­யம் அதி­க­மாக உள்­ள­தாக மதிப்­பி­டப்­ப­டு­வோர்க்கு, அது­பற்றி குறுஞ்­செய்தி அல்­லது தொலை­பேசி அழைப்பு வழி­யா­கத் தெரி­விக்­கப்­படும் என்­றும் அமைச்சு தெரி­வித்­துள்­ளது.