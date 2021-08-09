கொவிட்-19 தொடர்புகளின் தடம் அறிய உதவும் டிரேஸ்டுகெதர் செயலியில் இருந்து 'சாத்தியமான வெளிப்பாடு (possible exposure)' விழிப்பூட்டல் அம்சம் நீக்கப்பட்டு விட்டது.
கிருமித்தொற்றைச் சமாளிக்க, புதிய வகை சுகாதார விழிப்பூட்டல்களை சுகாதார அமைச்சு உருவாக்கி இருப்பதையடுத்து, அந்த அம்சம் நீக்கப்பட்டது.
கொரோனா கிருமி பலவிதமாக உருமாறிவரும் நிலையில், டிரேஸ்டுகெதர், சேஃப்என்ட்ரி மற்றும் பிற பொருத்தமான தரவுகளை அதிநவீன வழிகளில் பயன்படுத்தும் வகையில் அந்தப் புதிய வகை விழிப்பூட்டல்களை அமைச்சு வடிவமைத்துள்ளது.
ஒருவரைக் கிருமி தொற்றும் அபாயநிலை தொடர்பான சுகாதார அமைச்சின் மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் இந்தச் சுகாதார விழிப்பூட்டல்களும் எச்சரிக்கைகளும் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவை, கொவிட்-19 தொற்றைச் சமாளிக்க உதவுவதில் பயனுள்ள தாக விளங்கும் என்று டிரேஸ்டுகெதர் செயலியின் 'அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)' பகுதியில் அமைச்சு குறிப்பிட்டு இருக்கிறது.
'சாத்தியமான வெளிப்பாடு' விழிப்பூட்டல் காரணமாக, ஒருவர் கொரோனா நோயாளியாக அதிக அபாயமுள்ளது என்று சில நிறுவனங்கள் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளவும் அதனால் அந்த மனிதர்க்கு நுழைவு அனுமதி மறுக்கப்படவும் வாய்ப்புள்ளது என்றும் அமைச்சு விளக்கியுள்ளது.
ஆதலால், அந்த அம்சத்தை நீக்குவதன் மூலம் பயனாளர்களும் நிறுவனங்களும் குழம்புவதைத் தடுக்க முடியும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. அந்த அம்சம் கடந்த ஆண்டு ஜூலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட குறைந்தளவு அபாயம் உள்ளவர்கள் 14 நாள்களுக்குத் தங்களது உடல்நிலையைக் கண்காணித்துக்கொள்ளும்படி அறிவுறுத்தும் நோக்கத்திலேயே அந்த அம்சம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது.
இதனிடையே, கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படும் அபாயம் அதிகமாக உள்ளதாக மதிப்பிடப்படுவோர்க்கு, அதுபற்றி குறுஞ்செய்தி அல்லது தொலைபேசி அழைப்பு வழியாகத் தெரிவிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.