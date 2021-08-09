Home

அதிபர்: கௌரவிக்கும் வேளை வந்துவிட்டது

இன்று தேசிய தினம். இந்­நி­லை­யில், கொரோனா கிரு­மிக்கு எதி­ரா­கக் கடந்த 18 மாதங்­க­ளாக போராடி வரும் முன்­க­ளப் பணி­யா­ளர்­க­ளைச் சிறப்­பிக்­கும் நேரம் வந்­து­விட்­டது என்று அதி­பர் ஹலிமா யாக்­கோப் கூறி­யுள்­ளார். தமது தேசிய தினச் செய்­தியை ஃபேஸ்புக்­கில் அதி­பர் பதி­விட்­டி­ருந்­த­போது இத­னைத் தெரி­வித்­தார். உதவி தேவைப்­ப­டு­வோ­ருக்­குக் கைகொ­டுத்­துள்ள தன்­ன­ல­மற்ற மனி­தர்­க­ளை­யும் பாராட்­டும் தரு­ணம் இது என்­றார் அதி­பர்.

இன்று காலை நடை­பெ­றும் சடங்­கு­பூர்வ அணி­வ­குப்­பைப் பார்­வை­யிட இருக்­கும் திரு­வாட்டி ஹலிமா, "ஆண்­டு­தோ­றும் தேசிய தினத்­தன்று சிங்­கப்­பூ­ரர் என்­ப­தன் உண்­மைப் பொருள் என்ன, இன்­றைய நிலைக்கு நாம் எப்­படி வந்­தோம் போன்­ற­வற்­றைப் பற்றி ஆழ்ந்து சிந்­தித்து வரு­கி­றோம்," என்­றார்.

இருப்­பி­னும், கொவிட்-19 கொள்­ளை­நோய் ஒரு முடி­வுக்கு வரு­வ­தாக இல்லை என்ற அவர், 'டெல்டா' உரு­மா­றிய கிருமி போன்ற புதுப்­புது சவால்­கள் தோன்­று­வ­தற்­கி­டையே சிங்­கப்­பூரில் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்­ளும் விகி­தம் தமக்கு உற்­சா­கம் அளிப்­ப­தா­கக் குறிப்­பிட்­டார். மக்­கள்­தொ­கை­யில் மூன்­றில் இரு­வர் தங்­க­ளின் இரு தடுப்­பூ­சி­க­ளை­யும் போட்­டுக்­கொண்­டு­விட்­ட­னர்.

முதல் தடுப்­பூ­சியை வெள்­ளிக்­கி­ழமை நில­வ­ரப்­படி குறைந்­தது 79 விழுக்­காட்­டி­னர் போட்­டுக்­கொண்­ட­தாக அறி­யப்­ப­டு­கிறது. இந்­நி­லை­யில், தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்­ளா­தோர், குறிப்­பாக மூத்­தோர் விரை­வில் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்­ளு­மாறு அதி­பர் ஹலிமா அறி­வு­றுத்­தி­யுள்­ளார்.

வரும் வாரங்­களில் கொவிட்-19 தொடர்­பான கட்­டுப்­பா­டு­க­ளைத் தளர்த்­து­வது குறித்­துப் பேசிய அவர், "கொவிட்-19 நம் வாழ்க்­கையை ஆட்­டிப்­ப­டைக்க நாம் விடக்­கூ­டாது என்­பது முக்­கி­ய­மா­கும். இந்த நோயைச் சமா­ளிக்­கும் வழி­க­ளைக் கண்­ட­றிந்து, நிலை­மைக்கு ஏற்ப நாம் மாறிக்­கொண்டு நமது நாட்டை மேலும் சிறப்­பா­கத் தற்­காப்­போம்," என்­றார்.

"ஒன்­றி­ணைந்த தேச­மாக நாம் தொடர்ந்து இருப்­போம். இந்த நெருக்­க­டி­யைக் கடந்து வரு­வோம். நம் சிங்­கப்­பூர் கொடி­யைத் தொடர்ந்து உய­ரத்­தில் பறக்க விடு­வோம். சிங்­கப்­பூ­ரர் என்ற ஒன்­று­பட்ட உணர்­வோடு தொடர்ந்து செயல்­பட்­டால் நம்­மால் ஒரு மீள்­தி­றன்­மிக்க கொவிட்-19 தேச­மாக உரு­வெ­டுக்க முடி­யும்," என்று அறை­கூ­வல் விடுத்­தார் அதி­பர்.

மூத்த அமைச்­சர் டியோ சீ ஹியன் ஃபேஸ்புக் பதிவு ஒன்­றில், உல­கி­லேயே தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்­ளும் விகி­தம் ஆக அதி­க­மாக உள்ள நாடு­களில் சிங்­கப்­பூ­ரும் ஒன்று என்று குறிப்­பிட்­டார். இத­னால் 12 வய­துக்­கும் குறை­வா­ன­வர்­கள் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்ள முடி­யா­விட்­டா­லும் சிங்­கப்­பூ­ரின் தடுப்­பூசி விகி­தம் அவர்­க­ளைக் காப்­ப­தாக குறிப்­பிட்­டார். தடுப்­பூசி நிலை­யங்­களில் பணி­யாற்­றும் ஊழி­யர்­க­ளுக்­கும் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்­ளும் குடி­யி­ருப்­பா­ளர்­க­ளுக்­கும் தம் நன்­றி­யை­யும் அவர் தெரி­வித்­துக்­கொண்­டார்.

இதற்­கி­டையே, சிங்­கப்­பூ­ரர் என்ற உணர்வு ஓங்­கி­யி­ருப்­ப­தைப் பிர­தி­ப­லிக்­கும் வகை­யில் தேசிய தினத்­துக்­காக ஒளி­யூட்­டப்­படும் ஏழு வர­லாற்று சிறப்­பு­மிக்க கட்­ட­டங்­கள், சிங்­கப்­பூ­ரர்­க­ளுக்கு உந்து­தல் தரு­வ­தாக இருக்­கட்­டும் என்­றார் துணைப் பிர­த­மர் ஹெங் சுவீ கியட். தமது ஃபேஸ்புக் பதி­வில், "கடந்த ஆண்­டின் இருண்ட கால­கட்­டங்­களில் ஒளி­யூட்­டு­கள் நம்­பிக்கை அளித்­தன," என்­றார்.

"இன்று நமது நிலை சற்று மேம்­பட்டு உள்­ளது. ஆனால் கடந்த காலத்­தில் நம்­மி­டையே நில­விய ஒற்­றுமை, இந்த நெருக்­கடி­யி­லி­ருந்து மேலும் பலம் பெற்று மீண்­டு­வ­ரு­வ­தற்­கான வலிமை, மீள்­தி­றன் ஆகி­ய­வற்றை இது­போன்ற ஒளி­யூட்­டு­கள் நமக்கு நினை­வூட்­டு­கின்­றன," என்­றார் துணைப் பிர­த­மர் ஹெங்.