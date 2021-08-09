இன்று தேசிய தினம். இந்நிலையில், கொரோனா கிருமிக்கு எதிராகக் கடந்த 18 மாதங்களாக போராடி வரும் முன்களப் பணியாளர்களைச் சிறப்பிக்கும் நேரம் வந்துவிட்டது என்று அதிபர் ஹலிமா யாக்கோப் கூறியுள்ளார். தமது தேசிய தினச் செய்தியை ஃபேஸ்புக்கில் அதிபர் பதிவிட்டிருந்தபோது இதனைத் தெரிவித்தார். உதவி தேவைப்படுவோருக்குக் கைகொடுத்துள்ள தன்னலமற்ற மனிதர்களையும் பாராட்டும் தருணம் இது என்றார் அதிபர்.
இன்று காலை நடைபெறும் சடங்குபூர்வ அணிவகுப்பைப் பார்வையிட இருக்கும் திருவாட்டி ஹலிமா, "ஆண்டுதோறும் தேசிய தினத்தன்று சிங்கப்பூரர் என்பதன் உண்மைப் பொருள் என்ன, இன்றைய நிலைக்கு நாம் எப்படி வந்தோம் போன்றவற்றைப் பற்றி ஆழ்ந்து சிந்தித்து வருகிறோம்," என்றார்.
இருப்பினும், கொவிட்-19 கொள்ளைநோய் ஒரு முடிவுக்கு வருவதாக இல்லை என்ற அவர், 'டெல்டா' உருமாறிய கிருமி போன்ற புதுப்புது சவால்கள் தோன்றுவதற்கிடையே சிங்கப்பூரில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளும் விகிதம் தமக்கு உற்சாகம் அளிப்பதாகக் குறிப்பிட்டார். மக்கள்தொகையில் மூன்றில் இருவர் தங்களின் இரு தடுப்பூசிகளையும் போட்டுக்கொண்டுவிட்டனர்.
முதல் தடுப்பூசியை வெள்ளிக்கிழமை நிலவரப்படி குறைந்தது 79 விழுக்காட்டினர் போட்டுக்கொண்டதாக அறியப்படுகிறது. இந்நிலையில், தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளாதோர், குறிப்பாக மூத்தோர் விரைவில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளுமாறு அதிபர் ஹலிமா அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
வரும் வாரங்களில் கொவிட்-19 தொடர்பான கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்துவது குறித்துப் பேசிய அவர், "கொவிட்-19 நம் வாழ்க்கையை ஆட்டிப்படைக்க நாம் விடக்கூடாது என்பது முக்கியமாகும். இந்த நோயைச் சமாளிக்கும் வழிகளைக் கண்டறிந்து, நிலைமைக்கு ஏற்ப நாம் மாறிக்கொண்டு நமது நாட்டை மேலும் சிறப்பாகத் தற்காப்போம்," என்றார்.
"ஒன்றிணைந்த தேசமாக நாம் தொடர்ந்து இருப்போம். இந்த நெருக்கடியைக் கடந்து வருவோம். நம் சிங்கப்பூர் கொடியைத் தொடர்ந்து உயரத்தில் பறக்க விடுவோம். சிங்கப்பூரர் என்ற ஒன்றுபட்ட உணர்வோடு தொடர்ந்து செயல்பட்டால் நம்மால் ஒரு மீள்திறன்மிக்க கொவிட்-19 தேசமாக உருவெடுக்க முடியும்," என்று அறைகூவல் விடுத்தார் அதிபர்.
மூத்த அமைச்சர் டியோ சீ ஹியன் ஃபேஸ்புக் பதிவு ஒன்றில், உலகிலேயே தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளும் விகிதம் ஆக அதிகமாக உள்ள நாடுகளில் சிங்கப்பூரும் ஒன்று என்று குறிப்பிட்டார். இதனால் 12 வயதுக்கும் குறைவானவர்கள் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள முடியாவிட்டாலும் சிங்கப்பூரின் தடுப்பூசி விகிதம் அவர்களைக் காப்பதாக குறிப்பிட்டார். தடுப்பூசி நிலையங்களில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளும் குடியிருப்பாளர்களுக்கும் தம் நன்றியையும் அவர் தெரிவித்துக்கொண்டார்.
இதற்கிடையே, சிங்கப்பூரர் என்ற உணர்வு ஓங்கியிருப்பதைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் தேசிய தினத்துக்காக ஒளியூட்டப்படும் ஏழு வரலாற்று சிறப்புமிக்க கட்டடங்கள், சிங்கப்பூரர்களுக்கு உந்துதல் தருவதாக இருக்கட்டும் என்றார் துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியட். தமது ஃபேஸ்புக் பதிவில், "கடந்த ஆண்டின் இருண்ட காலகட்டங்களில் ஒளியூட்டுகள் நம்பிக்கை அளித்தன," என்றார்.
"இன்று நமது நிலை சற்று மேம்பட்டு உள்ளது. ஆனால் கடந்த காலத்தில் நம்மிடையே நிலவிய ஒற்றுமை, இந்த நெருக்கடியிலிருந்து மேலும் பலம் பெற்று மீண்டுவருவதற்கான வலிமை, மீள்திறன் ஆகியவற்றை இதுபோன்ற ஒளியூட்டுகள் நமக்கு நினைவூட்டுகின்றன," என்றார் துணைப் பிரதமர் ஹெங்.