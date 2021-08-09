திண்டிவனம் ராமமூர்த்தி காலமானார்
சென்னை: தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவரான திண்டிவனம் ராமமூர்த்தி, 84, உடல்நலக்குறைவால் நேற்று காலமானார். திண்டிவனம் ராமமூர்த்தியின் உடல் சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள இல்லத்தில் பொதுமக்கள், அஞ்சலிக்கு வைக்கப்பட்டது. திண்டிவனம் ராமமூர்த்தி மாநிலங்களவை எம்பி, எம்எல்ஏ, சட்டமேலவை எதிர்க்கட்சித் தலைவராகவும் சரத் பவாரின் தேசியவாத காங்கிரசில் தமிழக மாநிலத் தலைவராகவும் இருந்துள்ளார். முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் நேற்று நேரில் வந்து அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்.
சென்னை: சட்டசபைத் தேர்தலில் திமுக அறிவித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றக்கோரி இம்மாதம் 17ஆம் தேதி சென்னையில் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்று தமாகா அறிவித்துள்ளது. "சட்டசபைத் தேர்தலின் போது திமுக தனது தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவித்த வாக்குறுதிகளை தமிழக அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது தமிழக மக்களின் எதிர்பார்ப்பாகும். எனவே 17ஆம் தேதி காலை 10.00 மணிக்கு சென்னை வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே திமுக தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும்." என்று அக்கட்சியின் தலைவர் வாசன் கூறியுள்ளார்.
திமுகவில் மகேந்திரனுக்குப் பதவி
சென்னை: மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் துணைத் தலைவராக இருந்த மகேந்திரன் அண்மையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தார். அவருக்கு திமுகவில் தகவல் தொழில்நுட்ப அணி இணைச் செயலர் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான உத்தரவை பொதுச் செயலரான துரைமுருகன் பிறப்பித்துள்ளார்.