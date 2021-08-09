Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

விபத்து இழப்பீடு: ஏர் இந்தியா அறிவிப்பு

புதுடெல்லி: கடந்த ஆண்டு நிகழ்ந்த கோழிக்கோடு விமான விபத்தில் உயிரிழந்த 19 பயணிகளின் குடும்பத்தாருக்குப் பத்து லட்சம் ரூபாயும், 12 வயதுக்குட்பட்ட பயணிகளின் குடும்பத்தாருக்கு 5 லட்சம் ரூபாயும் வழங்க ஏர் இந்தியா முன்வந்துள்ளது. படுகாயம் அடைந்தவர்களுக்கு ரூ.2 லட்சமும் லேசாகக் காயமடைந்திருந்தால் ரூ.50 ஆயிரமும் வழங்கப்பட உள்ளது.

இந்தியாவில் அமெரிக்க பல்கலைக் கழகங்களின் கிளைகள் திறக்க முடிவு

புதுடெல்லி: அமெரிக்காவின் வட மாகாணங்களில் உள்ள அரசு, தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் அவற்றின் கிளைகளை இந்தியாவில் அமைக்க இருப்பதாகவும் முதற்கட்டமாக உத்தரப் பிரதேசத்தில் இந்தக் கிளைகள் அமையும் என்றும் மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அநேகமாக நொய்டா, ஆக்ரா ஆகிய இரு நகரங்களில் கிளைகள் அமைக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.