சிங்கப்பூரின் ஆரம்பகால ஊழியர் அணியில் முதுகெலும்பாக கூலியாட்கள் இருந்தனர்.
ஏறக்குறைய 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், 1800களில் இந்தியாவில் இருந்தும் சீனாவிலிருந்தும் பிழைக்க வழிதேடி சிங்கப்பூருக்கு வந்த குடியேறிகள் சாலை போடுதல், கட்டுமானம், ரிக்ஷா இழுத்தல், தோட்டங்கள் ஆகியவற்றில் வேலை செய்தனர்.
இவர்கள் பெரும்பாலும் சிங்கப்பூர் ஆற்றில் வரும் படகுகளில் சரக்கு மூட்டைகளை ஏற்றி, இறக்கும் வேலை பார்த்தனர். வெளிநாடுகளில் இருந்து கப்பல்களில் இந்த சரக்குகள் வரும். அவர்களின் வாழ்க்கை மிகவும் கடினமாக இருந்தது. ஊட்டச்சத்து இல்லாத உணவை உண்டு, நீண்ட நேரம் வேலை செய்து உடல்நலக் குறைவுடன் காணப்பட்டனர். ரயில் நிலையங்களில் பெட்டிகளைத் தூக்குவது, இறக்குவது போன்ற கடினமான வேலைகளையும் இவர்கள் செய்தனர்.
பல சீனக் கூலிகள் வீட்டு நினைவில் வாடினர். குறுகிய இடத்தில் வசிக்க வேண்டிய சிரமமான வாழ்க்கை, குறைந்த சம்பளம் ஆகியவற்றால் விரக்தி அடைந்த அவர்களில் சிலர் சூதாட்டம், புகைபிடித்தல் போன்றவற்றில் ஈடுபட்டு தங்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்திக்கொண்டனர். இது உண்மையில் அவர்களின் வாழ்க்கையை மேலும் மோசமாக்கியது எனலாம்.