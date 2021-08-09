உள்நாட்டு வியாபாரிகள் பெரும்பாலும் சாலைகளில் வியாபாரம் செய்தனர். இவர்கள் எளிமையான வண்டிகளில் தற்காலிக கடைகளை அமைத்து, ஒவ்வொரு இடமாகச் செல்வார்கள். சிங்கப்பூரின் ஆரம்பகால பணியாளர்களுக்குச் சமைத்துக் கொடுத்தனர்.
அன்றைய ஊழியர்களுக்கு ஊட்டச்சத்து மிகுந்த உணவை மலிவான விலையில் வயிறு நிறையக் கொடுத்து, தாய்நாட்டில் இருப்பது போன்ற மனநிறைவை இந்த வியாபாரிகள் அவர்களுக்கு அளித்தனர்.
புலம்பெயர்ந்தோர் பெரும்பாலும் நெருக்கடியான குடியிருப்புகளில் வசித்தனர். அங்கே சமையல் அறைகள் இருக்காது. சாலைகளில் கடை நடத்தும் இந்த சில்லறை வர்த்தகர்கள் காலை முதல் இரவு வரையில் வேலை பார்ப்பார்கள். வேலை தொடங்கும்போதும் இரவு முடியும்போதும் வேலை மிகுதியால் களைத்து, கண்கள் சிவந்து காணப்படுவார்கள்.
மலாய்க்காரர் பெரும்பாலும் மீ ரெபூஸ், சாத்தே போன்ற உணவுகளையும் இந்தியர்கள் மீ கோரிங், இனிப்புகள், முறுக்குகள் செய்து விற்பதிலும் நிபுணத்துவம் பெற்றிருந்தனர். சீனர்கள் பெரும்பாலும் நூடுல்ஸும் சூப்பும் செய்து விற்றார்கள்.
ஒவ்வொரு இடமாகச் சென்று வியாபாரம் செய்பவர்களின் வாழ்க்கை கடினமாக இருந்தது. அவர்கள் நீண்ட நேரம் வேலை செய்தனர். வாடிக்கையாளர்கள் இருக்கும் இடங்களைத் தேடி, தங்கள் வண்டியைத் தள்ளிக்கொண்டும் மூங்கிலில் கட்டிய கூடைகளைத் தோளில் சுமந்துகொண்டும் அலைய வேண்டி இருந்தது. எடைகளைச் சுமந்துகொண்டு செல்வது அவர்களுக்குப் பெரும் பாரமாக இருந்தது.