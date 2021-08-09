19ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியிலிருந்தும் 20ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலும் சிங்கப்பூரில் கரும்பு, மிளகு, அன்னாசிப்பழம், தேங்காய், ஜாதிக்காய், ரப்பர் போன்றவை விளைவிக்கப்பட்டன. விவசாயம் அப்போது ஒரு முக்கியமான பொருளாதார நடவடிக்கையாக இருந்தது. பணக்காரத் தோட்ட உரிமையாளர்கள் சீன, இந்திய, ஜாவானிய ஊழியர்களைப் பயன்படுத்தி காடுகளை அழித்து, அதிக அளவில் பணம் பெறக்கூடிய பயிர்களை வளர்த்தனர். விளைச்சலை உலகெங்கும் ஏற்றுமதி செய்தனர்.
இந்தத் தோட்ட ஊழியர்களின் வாழ்க்கையும் கடினமாக இருந்தது. அவர்கள் சுகாதாரமற்ற இடங்களில் வசித்தனர். அவர்களுக்கும் மிகக் குறைந்த ஊதியமே கிடைத்தது. பயிரிட்ட பயிர்களின் விலையைப் பொறுத்தே இவர்களின் ஊதியமும் இருந்தது.
இந்தத் தோட்ட ஊழியர்கள் நல்ல உணவு கிடைக்காததால் பெரி-பெரி போன்ற நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டனர். இந்த நோய் மரணத்திற்கு வழிவகுக்கும். ஒரு சிலர் காடுகளில் சுற்றித் திரிந்த புலிகளால் கொல்லப்பட்டனர்.
தோட்டங்களில் வேலை செய்தவர்கள் வெயிலில் நீண்ட நேரம் கடினமாக உழைத்தனர்.
உதாரணமாக, ரப்பர் பாலைச் சேகரிக்க ஒவ்வொரு மரமாக செல்ல வேண்டியிருந்தது. மரத்தை கத்தியால் கீறி, அதிலிருந்து வழியும் திரவ லேடெக்ஸை வாளிகளில் சேகரிக்கும் கடுமையான வேலையை இவர்கள் செய்தனர்.