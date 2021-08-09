சலவை இயந்திரங்கள் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே, இங்கு குடியேறிகள் சலவைத் தொழிலை மேற்கொண்டு அத்தியாவசிய சேவையை வழங்கினர்.
1819ல் ஆங்கிலேயர்களுடன் இந்திய சலவைத் தொழிலாளிகள் இங்கு வந்தனர். இவர்கள் இந்தியாவின் சென்னை, உத்தரப்பிரதேசம் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து தனியர்களாக வந்தவர்கள்.
சலவைத் தொழிலாளிகள் பெரும்பாலும் பிராஸ் பசார் பகுதியில் இருந்த நன்னீர் நீரோடையில் துணிகளைத் துவைத்தனர். (இன்று ஸ்டாம்போர்ட் கால்வாய்) தற்பொழுது டோபிகாட் பெருவிரைவு நிலையம் இருக்கும் இடம்.
இந்தியில் 'டோபி' என்றால் துணி துவைப்பவர் என்று பொருள். 'காட்' என்றால் ஆற்றின் கரை. அதனால் அந்த இடத்திற்கு 'டோபிகாட்' என்ற பெயர் வந்தது. அங்கு அவர்கள் குளித்து, துணிகளைத் துவைத்தனர். அந்தக் காலத்தில் அவர்கள் துவைத்த துணிகள் திறந்தவெளியில் காய்வதைக் காணலாம்.
சில சீனக் குடியேறிகள் 'டோபி' கடை என்று அழைக்கப்படும் சலவைக் கடைகளை நடத்தி வந்தனர்.