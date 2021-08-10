கி.மு. 1,500 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பொருட்கள் காட்சி
தமிழ்நாட்டில் மதுரை அருகே உள்ள பெரியூர் என்ற மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சூலபுரம் என்ற கிராமத்தின் அடிவாரத்தில் அகழாய்வு மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கி.மு. 1,500 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட கலைப்பொருட்கள், மதுரையில் உள்ள அரசாங்க அருங்காட்சியகத்தில் முதல் முறையாக காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டு உள்ளன. படம்: தமிழக ஊடகம்
பாஜக அமைச்சர் முருகன் 'மக்கள் ஆசி யாத்திரை'
சென்னை: மத்திய மீன்வளம், கால்நடை மற்றும் பால் பொருட்கள் துறை, செய்தி-ஒலிபரப்புத் துறை இணை அமைச்சர் முருகன், பாஜகவின் மூன்று நாள் 'மக்கள் ஆசி யாத்திரை' மேற்கொள்ள 16ஆம் தேதி தமிழகம் வருகிறார்.
கட்சியை மக்களிடையே மேலும் பிரபலப்படுத்தவும் மக்களின் தேவைகளை அறிந்துகொள்ளவும் தமிழகம் உள்ளிட்ட 19 மாநிலங்களில் மக்கள் ஆசி யாத்திரையை மேற்கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்டு உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார். முன்பு மாநில பாஜக தலைவராக இருந்தபோது இவர் மேற்கொண்ட வேல் யாத்திரை பரபரப்பைக் கிளப்பியது.
எடப்பாடி திட்டவட்டம்:
பாலாஜி பாஜகவில் சேரமாட்டார்
சேலம்: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி பாஜகவில் இணையப்போவதாகக் கூறுவது தவறான தகவல் என்று முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார்.
சேலம் கொங்கணாபுரம் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கி செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பழனிசாமி, தான் ராஜேந்திர பாலாஜியிடம் பேசியதாகவும் அவர் அதிமுகவில்தான் தொடர்ந்து இருப்பார் என்றும் தெரிவித்தார்.
போலிசாருக்கு தியானப் பயிற்சி
சென்னை: தமிழ்நாடு போலிசில் 16 படைப் பிரிவுகள் செயல்படுகின்றன. அவற்றில் 22,000க்கும் மேற்பட்ட போலிசார் பணியாற்றுகிறார்கள். போலிசாரில் 90% இளையர்கள். மன அழுத்தம் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளில் இருந்து இவர்கள் விடுபட 'ஜென்டென்' என்ற தியான பயிற்சி வகுப்புக்கு மேலதிகாரி ஏற்பாடு செய்துள்ளார்.
அவரது உத்தரவின்படி, சென்னை ஆவடி உட்பட 16 படைப் பிரிவுகளிலும் ஒரே நேரத்தில் 15 போலிசார் தியானம் செய்ய ஏதுவாக தனி வண்ணமய அறைகள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன.
பாமக ராமதாஸ் வலியுறுத்து
சென்னை: உயர் சிறப்பு மருத்துவ இடங்களை உள்ளூர் மருத்துவர்களுக்கு மட்டும் வழங்க சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
"தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில், தமிழக அரசின் செலவில் உயர் சிறப்பு மருத்துவப் படிப்புகளைப் படிக்கும் பிற மாநில மருத்துவர்கள், ஒப்பந்தப்படி தமிழகத்தில் பணி செய்ய முன்வராமல் போகிறார்கள். தமிழக மக்களின் வரிப்பணத்தில் படித்தவர்கள் மக்களுக்குச் சேவை செய்யாமல் ஏமாற்றுவது கண்டிக்கத்தக்கது," என்று மருத்துவர் ராமதாஸ் நேற்று அறிக்கையில் தெரிவித்தார்.
மர்ம நபர்கள் மீது வழக்கு
சென்னை: தமிழக நிதியமைச்சர் பெயரில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் சிலர் போலி மின்னஞ்சல் முகவரியை உருவாக்கி அவதூறு பரப்பி வருகிறார்கள் என்றும் அவர்கள் மீது ஏழு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளதாகவும்
போலிசார் தெரிவித்தனர். மர்ம நபர்களைக் கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் போலி மின்னஞ்சலை நீக்கக்கோரியும் போலிசில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது.