﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

மரண தண்டனை கைதியின் மேல்முறையீட்டு மனு நிராகரிப்பு

மரண தண்­டனை விதிக்­கப்­பட்ட போதைப்­பொ­ருள் கடத்தி ஒரு­வர் தமது தண்­டனை காலம் தொடர்­பில் தாக்­கல் செய்த மனுவை மேல்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்­றம் நேற்று தள்­ளு­படி செய்­து­விட்­டது. சையது சுஹைல் சயைது ஸின், 45, எனப்­படும் அவர் மரண தண்­டனை நிறை­வேற்­றத்­தைத் தாம­தப்­ப­டுத்­தும் நோக்­கு­டன் புதிய விவ­கா­ரத்­தைக் கிளப்­பு­வ­தாக மூன்று நீதி­ப­தி­க­ளைக் கொண்ட நீதி­மன்­றம் குறிப்­பிட்­டது. சிங்­கப்­பூ­ர­ரான இவ­ருக்கு, 38.84 கிராம் ஹெரா­யின் போதைப்­பொ­ருள் கடத்­திய குற்­றத்­திற்­காக 2015 டிசம்­பர் 2ல் மரண தண்­டனை விதிக்­கப்­பட்­டது. கடந்த ஆண்டு நவம்­பர் மாதம் உயர் நீதி­மன்­றத்­தில் அவர் ஒரு மனு­வைத் தாக்­கல் செய்­தார்.

தமக்கு முன்­னர் மரண தண்டனை விதிக்­கப்­பட்­ட­வர்­

க­ளுக்கு அதனை நிறை­வேற்­று­வ­தற்­கான தேதி குறிக்­கா­மல் தமக்­குக் குறிக்­கப்­பட்­ட­தாக அந்த மனு­வில் கூறி­யி­ருந்­தார். ஆனால், மற்ற இரு மரண தண்­டனை கைதி­க­ளின் விவ­கா­ரம் சுஹைல் வழக்­கி­லி­ருந்து மாறு­பட்­டது என்று கூறி, இவ்­வாண்டு பிப்­ர­வரி மாதம் அந்த மனுவை உயர் நீதி­மன்­றம் தள்­ளு­படி செய்­து­விட்­டது. தொடர்ந்து மேல்­மு­றை­யீட்டு நீதி­மன்­றத்தை சுஹைல் நாடி­னார். அவ­ருக்­காக வழக்­க­றி­ஞர் எம். ரவி முன்­னி­லை­யா­னார்.

தமது கட்சிக்காரரின் மேல்­மு­றை­யீட்டுக்கு ஆத­ர­வாக, மரண தண்­டனை விதிக்­கப்­பட்ட இதர நான்கு கைதி­க­ளின் வழக்­கை­யும் இணைக்க அவர் முயன்­றார். ஆனால், தலை­மைச் சட்ட அதி­கா­ரி­யின் சார்­பில் முன்­னி­லை­யான அர­சுத் தரப்பு மூத்த வழக்­க­றி­ஞர் ஃபிரான்­சிஸ் இங் குறுக்­கிட்டு, உயர் நீதி­மன்­றத்­தில் விவா­திக்­கப்­ப­டாத புதிய அம்­சம் எதை­யும் இப்­போது எழுப்ப அனு­ம­திக்­கக்­கூ­டாது என்­றார். மேலும், இவ்­வாறு செய்­வது மேல்­மு­றை­யீட்டு நடை­மு­றையை அப்­பட்­ட­மாக மீறு­வது என்­றும் அவர் வாதிட்­டார்.

சிங்கப்பூரின் நிதித் தொழில்நுட்பத் துறை மூன்றாண்டு காணாத வளர்ச்சி

பல்­வேறு நிறு­வ­னங்­கள் மின்­னி­லக்க உரு­மாற்­றத்­திற்கு வேக­மாக மாறி வரு­வ­தைத் தொடர்ந்து சிங்­கப்­பூ­ரின் நிதித் தொழில்­நுட்­பத் துறை இவ்­வாண்­டின் முதல் பாதி­யில் அதிக வளர்ச்சி கண்­டது. மூன்­றாண்டு காணாத அதிக உடன்­பா­டு­கள் இந்­தக் கால­கட்­டத்­தில் பரி­வர்த்­தனை செய்­யப்­பட்­டன. ஜூன் 3 வரை முடி­வ­டைந்த அரை­யாண்­டில் இந்­தத் துறை 72 விற்­பனை உடன்­பா­டு­க­ளைக் கையாண்­டது. இவற்­றின் மதிப்பு 614.2

மில்­லி­யன் டாலர் (S$833.3). ஆண்டு அடிப்­ப­டை­யில் இது

22 விழுக்­காடு அதி­கம். கடந்த ஆண்­டில் 59 உடன்­பா­டு­களே எட்டப்­பட்­டன. மேலும், 2019ஆம் ஆண்­டின் முதல் பாதி­யில் செய்­து­கொள்­ளப்­பட்ட 48 உடன்­பா­டு­க­ளைக் காட்­டி­லும் இது கிட்­டத்­தட்ட 50 விழுக்­காடு அதி­கம். நிதித் தொழில்­நுட்­பத் துறை தொடர்­பில் கேபி­எம்ஜி நேற்று வெளி­யிட்ட அறிக்­கை­யில் இந்த விவ­ரங்­கள் இடம்­பெற்­றி­ருந்­தன.

மின்­னி­லக்க உரு­மாற்­றத்தை வேக­மாக மேற்­கொள்­ள­வும் மின்­னி­லக்­கத் திறன்­களை மேம்­ப­டுத்­த­வும் எழுந்த அழுத்­தங்­க­ளைத் தொடர்ந்து பெரு­நி­று­வ­னங்­கள் தங்­க­ளது வர்த்­தக நட­வ­டிக்­கை­களை தீவி­ரப்­ப­டுத்­து­வதே உலக நில­வ­ர­மாக உள்­ளது. இத­னை­யொட்டி சிங்­கப்­பூ­ரில் இந்த வளர்ச்சி சாத்­தி­ய­மாகி உள்­ள­தாக அறிக்கை குறிப்­பிட்­டது.

மின்கழிவிலிருந்து மூலப்பொருட்களை மீட்க புதிய நடவடிக்கை

ஒவ்­வோர் ஆண்­டும் தேங்­கும் மின்­னி­லக்­கக் கழிவு­களிலிருந்து 50 விழுக்­காடு முதல் 80 விழுக்­காடு வரை­யி­லான மூலப்­

பொ­ருட்­களை மறு­ப­ய­னீட்­டா­ளர்­கள் மீட்க இலக்கு வகுத்­தி­ருக்­கி­றார்­கள். குறிப்­பாக சேக­ரிக்­கப்­படும் மின்­க­லன்­க­ளின் மொத்த எடை­யில் குறைந்­த­பட்­சம் 50 விழுக்­காடு மூலப்­பொ­ருட்­க­ளின் எடை இருக்­கும்.

இந்த இலக்கு தக­வல் தொடர்பு தொழில்­நுட்ப சாத­னங்­கள் மற்­றும் சூரி­ய­சக்தி ஒளி மின்­ன­ழுத்­தத் தக­டு­கள் ஆகி­யவை மூல­ம் மீட்கப்படும் மூலப்­பொ­ருட்­க­ளுக்­கான இலக்கு 70 விழுக்­காடு ஆகும். மேலும், பெரிய அள­வி­லான வீட்டு

உப­யோ­கப் பொருட்­க­ளுக்­கும் விளக்­கு­க­ளுக்­கு­மான இலக்கு 80 விழுக்­காடு. சிங்கப்பூரின் மின்கழிவு மறுபயன்பாட்டு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக அரசாங்கம் இந்த இலக்கு விதிமுறைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஆண்டுதோறும் இங்கு 60,000 டன் மின்கழிவுகள் சேருகின்றன. கிட்டத்தட்ட

20,000 டன் மின்கழிவுகளை சேகரித்து அவற்றிலிருந்து மூலப்பொருட்களை மீட்பது நோக்கம்.