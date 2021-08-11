மரண தண்டனை கைதியின் மேல்முறையீட்டு மனு நிராகரிப்பு
மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட போதைப்பொருள் கடத்தி ஒருவர் தமது தண்டனை காலம் தொடர்பில் தாக்கல் செய்த மனுவை மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் நேற்று தள்ளுபடி செய்துவிட்டது. சையது சுஹைல் சயைது ஸின், 45, எனப்படும் அவர் மரண தண்டனை நிறைவேற்றத்தைத் தாமதப்படுத்தும் நோக்குடன் புதிய விவகாரத்தைக் கிளப்புவதாக மூன்று நீதிபதிகளைக் கொண்ட நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது. சிங்கப்பூரரான இவருக்கு, 38.84 கிராம் ஹெராயின் போதைப்பொருள் கடத்திய குற்றத்திற்காக 2015 டிசம்பர் 2ல் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் உயர் நீதிமன்றத்தில் அவர் ஒரு மனுவைத் தாக்கல் செய்தார்.
தமக்கு முன்னர் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர்
களுக்கு அதனை நிறைவேற்றுவதற்கான தேதி குறிக்காமல் தமக்குக் குறிக்கப்பட்டதாக அந்த மனுவில் கூறியிருந்தார். ஆனால், மற்ற இரு மரண தண்டனை கைதிகளின் விவகாரம் சுஹைல் வழக்கிலிருந்து மாறுபட்டது என்று கூறி, இவ்வாண்டு பிப்ரவரி மாதம் அந்த மனுவை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துவிட்டது. தொடர்ந்து மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தை சுஹைல் நாடினார். அவருக்காக வழக்கறிஞர் எம். ரவி முன்னிலையானார்.
தமது கட்சிக்காரரின் மேல்முறையீட்டுக்கு ஆதரவாக, மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட இதர நான்கு கைதிகளின் வழக்கையும் இணைக்க அவர் முயன்றார். ஆனால், தலைமைச் சட்ட அதிகாரியின் சார்பில் முன்னிலையான அரசுத் தரப்பு மூத்த வழக்கறிஞர் ஃபிரான்சிஸ் இங் குறுக்கிட்டு, உயர் நீதிமன்றத்தில் விவாதிக்கப்படாத புதிய அம்சம் எதையும் இப்போது எழுப்ப அனுமதிக்கக்கூடாது என்றார். மேலும், இவ்வாறு செய்வது மேல்முறையீட்டு நடைமுறையை அப்பட்டமாக மீறுவது என்றும் அவர் வாதிட்டார்.
சிங்கப்பூரின் நிதித் தொழில்நுட்பத் துறை மூன்றாண்டு காணாத வளர்ச்சி
பல்வேறு நிறுவனங்கள் மின்னிலக்க உருமாற்றத்திற்கு வேகமாக மாறி வருவதைத் தொடர்ந்து சிங்கப்பூரின் நிதித் தொழில்நுட்பத் துறை இவ்வாண்டின் முதல் பாதியில் அதிக வளர்ச்சி கண்டது. மூன்றாண்டு காணாத அதிக உடன்பாடுகள் இந்தக் காலகட்டத்தில் பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்டன. ஜூன் 3 வரை முடிவடைந்த அரையாண்டில் இந்தத் துறை 72 விற்பனை உடன்பாடுகளைக் கையாண்டது. இவற்றின் மதிப்பு 614.2
மில்லியன் டாலர் (S$833.3). ஆண்டு அடிப்படையில் இது
22 விழுக்காடு அதிகம். கடந்த ஆண்டில் 59 உடன்பாடுகளே எட்டப்பட்டன. மேலும், 2019ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் செய்துகொள்ளப்பட்ட 48 உடன்பாடுகளைக் காட்டிலும் இது கிட்டத்தட்ட 50 விழுக்காடு அதிகம். நிதித் தொழில்நுட்பத் துறை தொடர்பில் கேபிஎம்ஜி நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் இந்த விவரங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன.
மின்னிலக்க உருமாற்றத்தை வேகமாக மேற்கொள்ளவும் மின்னிலக்கத் திறன்களை மேம்படுத்தவும் எழுந்த அழுத்தங்களைத் தொடர்ந்து பெருநிறுவனங்கள் தங்களது வர்த்தக நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்துவதே உலக நிலவரமாக உள்ளது. இதனையொட்டி சிங்கப்பூரில் இந்த வளர்ச்சி சாத்தியமாகி உள்ளதாக அறிக்கை குறிப்பிட்டது.
மின்கழிவிலிருந்து மூலப்பொருட்களை மீட்க புதிய நடவடிக்கை
ஒவ்வோர் ஆண்டும் தேங்கும் மின்னிலக்கக் கழிவுகளிலிருந்து 50 விழுக்காடு முதல் 80 விழுக்காடு வரையிலான மூலப்
பொருட்களை மறுபயனீட்டாளர்கள் மீட்க இலக்கு வகுத்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக சேகரிக்கப்படும் மின்கலன்களின் மொத்த எடையில் குறைந்தபட்சம் 50 விழுக்காடு மூலப்பொருட்களின் எடை இருக்கும்.
இந்த இலக்கு தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் மற்றும் சூரியசக்தி ஒளி மின்னழுத்தத் தகடுகள் ஆகியவை மூலம் மீட்கப்படும் மூலப்பொருட்களுக்கான இலக்கு 70 விழுக்காடு ஆகும். மேலும், பெரிய அளவிலான வீட்டு
உபயோகப் பொருட்களுக்கும் விளக்குகளுக்குமான இலக்கு 80 விழுக்காடு. சிங்கப்பூரின் மின்கழிவு மறுபயன்பாட்டு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக அரசாங்கம் இந்த இலக்கு விதிமுறைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஆண்டுதோறும் இங்கு 60,000 டன் மின்கழிவுகள் சேருகின்றன. கிட்டத்தட்ட
20,000 டன் மின்கழிவுகளை சேகரித்து அவற்றிலிருந்து மூலப்பொருட்களை மீட்பது நோக்கம்.