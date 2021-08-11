கலவரத்தில் ஈடுபட்டோர் மீது குற்றச்சாட்டு
கலவரத்தில் ஈடுபட்டதாக ஆறு ஆடவர்கள் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது. ஈசூன் ஸ்திரீட் 11ல் ஒரு பெரிய கும்பல் சண்டையில் ஈடுபட்டதாக கடந்த வெள்ளிக்கிழமை பின்னி ரவு 12.20 மணி அளவில் போலிசாருக்குத் தகவல் கிடைத்தது. சம்பவ இடத்தை அடைந்த போலிசார் 26 வயது ஆடவர் ஒருவர் காயமுற்றுக் கிடந்ததைக் கண்டனர். அந்த ஆடவர் உடனடியாக மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார். விசாரணை நடத்திய அதிகாரிகள் சண்டையில் ஈடுபட்டதாக நம்பப்படுவோரை அடையாளம் கண்டனர். அதே நாளில் அவர்கள் அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கைது செய்யப்பட்டோர் 19 வயதுக்கும் 27 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்கள். அவர்களில் ஒருவர் மீது கடந்த சனிக்கிழமையன்று குற்றம் சாட்டப்பட்டது. எஞ்சிய ஐவர் மீது நேற்று முன்தினம் குற்றம் சுமத்தப்பட்டது. கலவரத்தில் ஈடுபட்டது நிரூபிக்கப்பட்டால் அவர்களுக்கு ஏழாண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனையும் பிரம்படியும் விதிக்கப்படலாம்.
சமூக இடைவெளி விதிமுறையை இந்த ஆறு பேரும் மீறி இருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது. இந்தக் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் அவர்களுக்கு ஆறு மாதங்கள் வரை சிறை, $10,000 வரை அபராதம் அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படலாம்.
வனப்பகுதியில் காயமடைந்தவர் மீட்பு
கிளமெண்டி வனப்பகுதியில் ஒருவர் காலில் காயங்களுடன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டார். இது குறித்து நேற்று முன்தினம் மாலை 6 மணிக்குத் தகவல் கிடைத்ததாக சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படை கூறியது. காயமடைந்தவரை மீட்க புக்கிட் பாத்தோக் தீயணைப்பு நிலையத்தைச் சேர்ந்த தீயணைப்பு மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் அதிகாரிகள் வனப்பகுதிக் குள் கிட்டத்தட்ட 900 மீட்டர் தூரம் செல்ல வேண்டியிருந்து. காயமடைந்தவரைத் தூக்குப் படுக்கையில் வைத்து ஏறத்தாழ இரண்டு கிலோ மீட்டர் தூரம் அதிகாரிகள் நடந்து வந்தனர். இங் டெங் ஃபோங் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்ட காயமடைந்தவர் பற்றி கூடுதல் விவரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை.
விசாரணைக் காவல் நீட்டிப்பு
சக மாணவரைக் கொன்ற குற்றச்சாட்டை எதிர்நோக்கும் 16 வயது ரிவர் வேலி உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவர் நேற்று மீண்டும் காணொளி வழி நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டார். மனநலப் பரிசோதனைக்காக அவரை சாங்கி சிறைச்
சாலையில் உள்ள மருத்துவ நிலையத்தில் மேலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு விசாரணைக் காவலில் வைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பிள்ளையைக் கொன்ற தாய் கைது
தனது எட்டு வயது பெண் பிள்ளையைக் கொன்றார் என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் 35 வயது மாது ஒருவர் கைது செய்யப் பட்டுள்ளார். நேற்று காலை 11.40 மணிக்குத் தகவலறிந்து கேலாங் லோரோங் 31ல் உள்ள ஒரு வீட்டுக்குச் சென்ற போலிசார், அங்கு உடலில் பல காயங்களுடன் சிறுமி கிடப்ப தைக் கண்டனர். பிற்பகல் 12.45 மணிக்கு அவரது மரணம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. தாயார் மீது இன்று குற்றம் சாட்டப் படும்.