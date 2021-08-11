சென்னை: புகழ்பெற்ற பட்டிமன்றப் பேச்சாளரான திருமதி பாரதி பாஸ்கர், உடல்நலக் குறைவு காரணமாக நேற்று தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள செய்தி பலரையும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது. 52 வயதான பாரதி பாஸ்கருக்கு தாங்க முடியாத தலைவலியும் பின்னர் வாந்தியும் ஏற்பட்டதால் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். அங்கு நடத்தப்பட்ட சோதனையில் அவருக்கு மூளையில் ரத்தக் கசிவு போன்ற பாதிப்பு இருப்பதாகக் கூறப்பட்டது.
ரத்தக்கசிவு பாதிப்பைச் சரிசெய்ய நேற்று தேவையான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதாகவும் உடல்நிலை முன்னேற்றத்தைப் பொறுத்து அவர் வீடு திரும்புவார் என அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்ததாக தமிழக ஊடகங்கள் தெரிவித்தன.