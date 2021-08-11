சாலைக்காக கோயில் அகற்றம்
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் சாலை விரிவாக்கப் பணிக்காக, பொது இடத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த சிறிய கோயில் ஒன்றை அங்கிருந்து அகற்றுவதற்காக அம்மாவட்ட மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் அறிவிப்பாணை வழங்கப்பட்டது. ஆனால், கோயில் நிர்வாகத்தினர் அதற்கான எந்தவித முயற்சியும் மேற்கொள்ளவில்லை. அதனையடுத்து சில நாட்களுக்கு முன் சாலை மேம்பாட்டுப் பணிக்குத் தடங்கலாக இருந்த அக்கோயிலை அகற்றுவதற்கான முயற்சியில் மாநகராட்சி ஈடுபட்டது. அதைத் தடுத்து நிறுத்துவதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் சிலர் அங்கு வந்து எதிர்ப்புத் தெரிவித்ததையடுத்து அப்பணி பாதியிலேயே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் நேற்றுக் காலை அக்கோயிலில் உள்ள சிலைகளைப் பாதுகாப்பாக அகற்றிய பின் கோயில் கட்டடம் முழுமையாக இடிக்கப்பட்டது.
உலக தாய்ப்பால் வாரம்
திருவாரூர்: தாய்ப்பால் குறித்த விழிப்புணர்வை தாய்மார்களிடம் ஏற்படுத்தும் வகையில் திருவாரூரில் அம்மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உலகத் தாய்ப்பால் வார விழா விழிப்புணர்வுப் பிரசாரம் நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது. தாய்ப்பால் வாரம் குறித்த விழிப்புணா்வு வாகனத்தை, மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமையின் திட்ட இயக்குநா் தெய்வநாயகி, மாவட்ட ஊராட்சித் தலைவா் கோ.பாலசுப்பிரமணியன் ஆகியோா் தொடங்கி வைத்து உறுதிமொழி ஏற்றனர். தாய்மார்கள் அனைவரும் தங்கள் மகப்பேறு காலத்தில் குழந்தைக்குத் தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டனர்.
இந்நிலையில் நாமக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியிலும் உலகத் தாய்ப்பால் வாரம் தொடங்கப்பட்டது. அந்த நிகழ்ச்சியில் அம்மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வர் சாந்தா அருள்மொழி, குழந்தைகள் நல மருத்துவர் சுரேஷ் கண்ணன், சித்தா டாக்டர் பூபதி ராஜா ஆகியோர் கலந்துகொண்டு குழந்தைகள், கர்ப்பிணிகள் ஆகியோரின் நலவாழ்வு குறித்த கருத்துரை வழங்கினர்.
'ஏழு மாவட்டங்களில் கனமழை'
சென்னை: வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் நீலகிரி, கோவை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன மழையும், சேலம், நாமக்கல், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன மழையும், ஏனைய மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களிலும் கடலோர மாவட்டங்களிலும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளிலும் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.
காகிதமில்லா பட்ஜெட் தாக்கல்
சென்னை: தமிழக சட்டசபை பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் குறித்த அலுவல் ஆய்வுக்கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் தி.மு.க., காங்கிரஸ், பா.ம.க., கம்யூனிஸ்டு கட்சிகள், பா.ஜனதா உள்ளிட்ட கட்சி பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர். அ.தி.மு.க. சார்பில் யாரும் வரவில்லை.
கூட்டம் முடிந்ததும் சபாநாயகர் அப்பாவு செய்தியாளர்களிடம் கூறினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-
தமிழக சட்டசபை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் வருகிற 13ஆம் தேதி கலைவாணர் அரங்கத்தில் தொடங்குகிறது. அன்றைய தினம் நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்கிறார். சபாநாயகர் அப்பாவு தலைமையில் நடந்த இந்தக் கூட்டத்தில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரை ஆகஸ்ட் 13 ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி வரை நடத்துவது என முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கூட்டத்திற்குப் பின் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் சபாநாயகர் அப்பாவு கூறுகையில், முதன்முறையாக மின்னூல் வடிவில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது என்று கூறினார்.
நாளை மறுநாள் 14ஆம் தேதி வேளாண்மைக்கு தனி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. இந்த இரண்டு பட்ஜெட்டுகள் மீதும் 16ஆம் தேதி முதல் 19ஆம் தேதி வரை 4 நாட்கள் விவாதம் நடைபெறும். 23ஆம் தேதி முதல் மானிய கோரிக்கைகளை அந்தந்த துறை அமைச்சர்கள் தாக்கல் செய்வார்கள். 23 நாட்கள் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெறும்.