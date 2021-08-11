சுகாவைப் பாராட்டிய பைடன்
வாஷிங்டன்: ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளை வெற்றிகரமாக நடத்தியதற்காகவும் அதைச் சாத்தியமாக்க நல்ல பொதுச் சுகாதார நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டதற்காகவும் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் ஜப்பானியப் பிரதமர் யொஷிஹிடே சுகாவைப் பாராட்டியுள்ளார்.
இம்மாதம் 24ஆம் தேதியன்று தொடங்கவுள்ள உடற்குறையுள்ளோருக்கான ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளை நடத்தவும் அமெரிக்கா ஜப்பானுக்கு ஆதரவளிக்கும் என்றும் திரு பைடன் உறுதிப்படுத்தினார்.
ஜப்பானில் புதிதாக கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை மீண்டும் அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து மக்களிடையே அவருக்கு இருக்கும் ஆதரவு குறைந்ததாக நேற்று முன்தினம் நடந்த கருத்தாய்வு ஒன்றில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
எனினும், ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளை ஜப்பான் நடத்தியதில் தங்களுக்கு மகிழ்ச்சி என்று அந்நாட்டின் 'தி டெய்லி யொமியுரி' நடத்திய கருத்தாய்வில் பங்கேற்றவர்களில் 64 விழுக்காட்டினர் தெரிவித்தனர். 28 விழுக்காட்டினர் மட்டுமே அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
நேப்பாளம்: பல மாதங்கள் கழித்து இரண்டாம் தடுப்பூசி
காத்மாண்டு: நேப்பாளத்தில் சுமார் 1.4 மில்லியன் மூத்த குடிமக்களுக்குப் பல மாதங்களுக்குப் பிறகு இரண்டாம் கொவிட்-19 தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது.
அண்டை நாடான இந்தியாவில் கிருமித்தொற்று பெரிய அளவில் பரவியதால் அது தடுப்பூசிகளை ஏற்றுமதி செய்வதை நிறுத்தியது. அதனைத் தொடர்ந்து நேப்பாளத்தில் நெருக்கடி ஏற்பட்டது.
நேப்பாளம் இந்தியாவிடமிருந்து இரண்டு மில்லியன் கொவிஷீல்ட் தடுப்பூசிகளை வாங்கியது. ஆனால் ஏற்றுமதி நிறுத்தப்பட்டதால் ஒரு மில்லியன் தடுப்பூசிகளைத்தான் அந்நாடு பெற்றது.
30 மில்லியன் மக்கள்தொகையைக் கொண்ட நேப்பாளத்திற்கு உலகச் சுகாதார நிறுவனம் அதன் கொவேக்ஸ் திட்டத்தின்கீழ் இதுவரை சுமார் 348,000 தடுப்பூசிகளை மட்டுமே அனுப்பியுள்ளது.
கொவிட்-19 சூழலால் ஏற்படும் மனநலப் பிரச்சினைகள்
பேங்காக்: தொடரும் கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று சூழலால் தாய்லாந்திலும் மலேசியாவிலும் பலர் மனநலப் பிரச்சினைகளால் தவிக்கின்றனர். கிருமிப் பரவல் குறித்த பயம், அதற்குப் பலியான நெருங்கியவர்கள், முடக்கநிலையால் ஏற்படும் தனிமை உணர்வு உள்ளிட்ட காரணங்களால் பலர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தாய்லாந்தில் 14 நாட்களுக்குத் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள சிலர் இயல்பாக உணவு உட்கொள்ளவும் தூங்கவும் சிரமப்படுகின்றனர்.
நிலைமை குறித்து வருத்தம் தரும் செய்திகள் அதிகம் வெளியாவதால் பலர் இணையத்தில் தங்களின் கோபத்தைத் தெரியப்படுத்துவதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. அதிக நாட்கள் முடக்கநிலையில் இருந்ததால் மலேசியாவில் பதின்ம வயதினர் பலர் மனநலப் பிரச்சினைகளுக்கு ஆளாகின்றனர்.
கோலாலம்பூரில் 2019ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்திற்கும் இவ்வாண்டு மே மாதத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் 15லிருந்து 18 வயதுக்கு உட்பட்ட பதின்ம வயதினர் தங்கள் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டதாக மலேசிய காவல்துறை தெரிவித்தது.
இது, இந்தக் காலகட்டத்தில் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கையில் பாதிக்கும் அதிகம்.
தீமோர் லெஸ்டேயில் கொவிட்-19
டிலி(தீமோர் லெஸ்டே): தீமோர் லெஸ்டேயில் முதன்முறையாக சமூக அளவில் ஒருவருக்கு கொவிட்-19 டெல்டா வகை கிருமித் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால் அங்கு மேலும் பலரிடையே கிருமி பரவும் என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது.
அந்நாட்டின் எர்மெரா பகுதியில் டெல்டா தொற்று ஏற்பட்டது. இந்தோனீசியாவிற்கு அருகே அமைந்துள்ள தீமோர் லெஸ்டேயின் மக்கள்தொகை 1.3 மில்லியன்.
அங்கு சுமார் 11,579 பேருக்கு கொவிட்-19 கிருமி பரவியுள்ளது. அவர்களில் 28 பேர் மட்டுமே உயிரிழக்க நேரிட்டது.
தீமோர் லெஸ்டேயில் சுமார் 8.5 விழுக்காட்டு மக்களுக்கு இதுவரை தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. அங்கு எஸ்ட்ராசெனெக்கா மற்றும் சினொவெக் தடுப்பூசிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.