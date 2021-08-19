Home

'தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட பிறகும் கிருமி தொற்றினால் தடுப்பூசி போட்டு என்ன பயன்'

கொவிட்-19க்கு எதி­ரான தடுப்­பூசியை முழு­மை­யா­கப் போட்­டுக்­கொண்ட 90 வயது முதி­ய­வர், கொவிட்-19 சிக்­கல் கார­ணத்­தால் உயி­ரி­ழந்­து­விட்­டார். அவ­ருக்கு மற்ற சுகா­தா­ரப் பிரச்­சி­னை­களும் முன்பு இருந்­தி­ருக்­கின்­றன.

முழு­மை­யா­கத் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்ட சிலர், தீவிர சிகிச்­சைப் பிரி­வி­லும் சேர்க்­கப்­பட்­டுள்­ள­னர். இந்­நி­லை­யில் தடுப்­பூசி போட்டு என்ன பயன் என்ற கேள்­வி­யைச் சிலர் முணு­மு­ணுக்­கத் தொடங்­கி­உள்­ள­னர்.

தேசிய தொற்­று­நோய்­கள் நிலை­யத்­தில் மூத்த ஆலோ­ச­க­ராக உள்ள இணைப் பேரா­சி­ரி­யர் லிம் போ லியன் இது­கு­றித்து விளக்­கம் அளித்­துள்­ளார்.

கொவிட்-19 ஏற்­பட்டு உயி­ரி­ழக்­கும் சாத்­தி­யம், தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்­ட­வர்­க­ளுக்­குக் குறைவு என்று அண்­மை­யத் தர­வு­கள் தெரி­வித்­துள்­ளன. அத்­து­டன் தீவிர சிகிச்­சைப் பிரி­வில் உயிர்­வாயு தேவைப்­படும் நிலை­யும் அவர்­களுக்கு ஏற்­படும் சாத்­தி­யம் குறைவே. தொற்று ஏற்­படும் சாத்­தி­ய­மும் குறைவு, அது ஏற்­பட்­டாலும் குண­ம­டை­யும் காலம் குறைவு என்று அவர் குறிப்­பிட்­டார்.

தடுப்­பூசி பல­ன­ளிக்­கும் விகி­தம் 90% என்று கூறும்­போது, 100 பேரில் 10 பேருக்­குத் தொற்று ஏற்­படும் சாத்­தி­யம் உண்டு என்று கொள்­ளப்­ப­ட­லாம். அத­னால், தடுப்­பூ­சி­யின் பலனை இவ்­வா­று­தான் நாம் அள­விட வேண்­டும்.

இதற்­கி­டையே உரு­மா­றிய டெல்டா கிரு­மி­யும் தற்­போ­தைய தடுப்­பூ­சி­கள் அளிக்­கும் பாது­காப்­பைக் குறைக்­கும் வண்­ணம் ஆற்­றல்­கொண்­ட­தாக உள்­ளது.

உறு­தி­யற்ற நிலையை உரு­வாக்­கி­விட்ட கொள்­ளை­நோய்ச் சூழ­லில் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்­ட­வர்­கள் தொற்­றுக்கு ஆளா­வ­தும் பலி­யா­வ­தும் நடக்­கக்­கூ­டி­யதே.

இதற்­கி­டையே, கொவிட்-19க்கு எதி­ரான தடுப்­பூசி தொடர்­பில் மேலும் பல சாத­னை­கள் நடக்­க­லாம், நடக்­கும். இருப்­பி­னும், தடுப்­பூ­சிக்­குப் பின்­னர் தொற்று ஏற்­பட்­டா­லும் அதன் கடுமை குறை­வாகத்­தான் இருக்­கும் என்று கூற­லாம்.

மருத்­து­வத் துறை­யில் கொள்ளை­நோயை முறி­ய­டிக்க உத­வும் மிக அற்­பு­த­மான சாதனை, கொவிட்-19க்கு எதி­ராக உரு­வாக்­கப்­பட்ட இந்­தத் தடுப்­பூ­சி­கள். உருக்­கு­லைய வைக்­கும் இந்த கொரோனா கிருமி­யின் சீற்­றத்­தைச் சற்று தணிக்க உத­வு­கின்­றன தடுப்­பூ­சி­கள். கிட்­டத்­தட்ட 19 விழுக்­காட்­டி­னர் இன்­ன­மும் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்­ளா­மல் உள்­ள­னர்.