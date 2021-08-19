அரசாங்கத்தின் 200,000 சினோவேக் தடுப்பூசிகளுக்குத் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் நிலை குறித்துச் செய்தி பரவ, பயனாளர்களுக்கான 'கேரோசெல்' விற்பனைத் தளத்தில் சினோவேக் தொடர்பான விளம்பரங்கள் தோன்றத் தொடங்கியுள்ளன.
சினோவேக் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வதற்காக ஒருவர் ஏற்கெனவே முன்பதிவு செய்துவிட்ட நிலையில், அவரிடமிருந்து அதை வாங்கிக்கொள்ள சிலர் பணம் தரத் தயாராக உள்ளனர்.
கடந்த வியாழக்கிழமை முதல் இத்தகைய விளம்பரங்களைப் பதிவிட்ட நால்வர், $50 முதல் $80 வரை தரத் தயாராக இருந்ததாக 'தி ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்' நேற்று கண்டறிந்தது.
இவ்வாறு தடுப்பூசிக்கான முன்பதிவை ஒருவர் வாங்கிக்கொள்வது சட்டபூர்வமானதா என்பது குறித்து சுகாதார அமைச்சு மற்றும் சுகாதார அறிவியல் ஆணையத்திடம் நாளிதழ் கேட்டும் உள்ளது.
சிறப்புப் பயன்பாட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் 31 தனியார் சுகாதாரப் பராமரிப்பு நிறுவனங்கள் 'சினோவேக்' தடுப்பூசியை மக்களுக்குப் போடுவதற்கு அமைச்சு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இதற்கிடையே இம்மாதம் 10ஆம் தேதியன்று சினோவேக் தடுப்பூசிக்கான கையிருப்பு குறைந்துவருவதாக அமைச்சு அறிவித்தது.
இதற்கிடையே இன்னும் நான்கு முதல் ஆறு வாரங்களில் சினோவேக் தடுப்பூசிகள் சிங்கப்பூரை வந்தடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.