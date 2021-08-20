Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

2 mins read
2b80b2a9-b522-4095-85f6-7ba5690ca540
-

யூடியூப் புழங்கி மீது ஏழு குற்றச்சாட்டுகள்

யூடியூப் புழங்கியான டேரில் இயன் கோஷி, 32, (ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் படம்) மீது நேற்று நீதிமன்றத்தில் ஏழு குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன.

பாலியல் சேவைகளுக்காக 18 வயதுக்கும் குறைந்த சிறார்களுக்குப் பணம் கொடுத்ததாகக் கூறும் மூன்று குற்றச்சாட்டுகளும் அவற்றில் அடங்கும்.

டீ கோஷ் என்று குறிப்பிடப்படும் இவர், 15க்கும் 17க்கும் இடைப்பட்ட வயதுள்ள குறைந்தபட்சம் நான்கு பையன்களிடம் தகாத முறையில் நடந்துகொண்டு இருப்பதாகக் கூறப்பட்டது.

இவருக்கு $20,000 பிணை அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளது. வழக்கு செப்டம்பர் 15ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

இணையத்தள ஆசிரியருக்கு எதிராக நீதமன்ற நடவடிக்கை

தி ஆன்லைன் சிட்டிசன் (டிஓசி) என்ற சமூக அரசியல் இணையத்தளத்தின் தலைமை ஆசிரியர் டெரி ஸுவுக்கு (ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் படம்) எதிராக நீதிமன்ற நட வடிக்கைகள் தொடங்கி இருக்கின்றன.

சிங்கப்பூரில் செயல்படும் நீதி நிர்வாக முறை மீது கேள்வி எழுப்பும் ஒரு பதிவை டெரி ஸு அந்தத் தளத்தில் வெளியிட்டதன் மூலம் அவர் நீதிமன்றத்தை அவமதித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

டிஓசி, ஜனவரி 27ஆம் தேதி வெளியிட்ட ஒரு பதிவு தொடர்பில் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளைத் தொடங்குமாறு கேட்டு ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி கோரிக்கை விடுக்கப்பட்ட தாக தலைமைச் சட்ட அதிகாரி அலுவலகம் கூறியது என்று ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் நேற்று தெரிவித்தது.

இந்த விவகாரம் நீதிமன்றத்தில் இருப்பதால் இதன் தொடர்பில் மேலும் விவரங்களைத் தெரிவிக்க இயலாது என்று அந்த அலுவலகம் தெரிவித்தது. ஸுவுக்கு எதிராக பிரதமர் லீ சியன் லூங்கும் ஓர் அவதூறு வழக்கு தொடுத்துள்ளார்.

அந்த வழக்கை, எண் 23 ஆக்ஸ்லி ரோடு முகவரியில் அமைந்துள்ள பிரதமரின் குடும்ப வீடு பற்றி டிஓசி தளத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு செய்தி தொடர்பில் பிரதமர் வழக்குத் தொடுத்தார்.

அரசாங்கத்தின் ஆக உயரிய நிலையில் ஊழல் இடம் பெறுவதாகக் கூறும் ஒரு கட்டுரை 2018 செப்டம்பரில் வெளியிடப்பட்டது. இதன் தொடர்பிலான வேறு ஒரு குற்றவியல் அவதூறு வழக்கையும் டெரி ஸு எதிர்நோக்குகிறார்.

இதனிடையே, தனக்கு எதிரான வழக்குகளை எதிர்த்து ஸியூ தீவிரமாக வாதாடுவார் என்று அவரின் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

தண்டனை முடிந்தது; குற்றவாளியை அனுப்ப ஏற்பாடு

பிரிட்டனைச் சேர்ந்த பெஞ்சமின் கிளின், 40, என்பவர் கொவிட்-19 விதிமுறைகளை மீறியது தொடர்பிலான நான்கு குற்றச்சாட்டுகளின் பேரில் குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு ஆறு வாரம் சிறைத் தண்டனை அனுபவித்து கடந்த புதன்கிழமை விடுதலை செய்யப்பட்டார்.

ஊழியர் சேர்ப்பு ஆலோசகராக பணியாற்றி வந்த அவர் வெளிநாட்டைச் சேர்ந்தவர். இங்கு குற்றவாளி என்று தீர்ப்பு அளிக்கப்படும் வெளிநாட்டவரின் வேலை அனுமதி ரத்து செய்யப்படும். தண்டனை முடிந்ததும் அவர் திருப்பி அனுப்பப்படுவார்.

இதன்படி பெஞ்சமினை அவரின் நாட்டுக்கு அனுப்ப ஏற்பாடுகள் நடக்கின்றன. பெஞ்சமின், புதன்கிழமை குடிநுழைவு, சோதனச்சாவடி ஆணையத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதாக சிறைச்சாலைத் துறை உறுதிப்படுத்தியது. இந்த ஆணையம் அவரை அனுப்புவதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்யும்.