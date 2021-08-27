Home

ஜூலையில் உற்பத்தி 16.3% மிதமான வளர்ச்சி கண்டது

சிங்­கப்­பூ­ரின் உற்­பத்தி தொடர்ந்து ஜூலை மாதத்­தில் வளர்ச்சி கண்­டது. வளர்ச்சி விகி­தம் மெது­வடைந்­தி­ருந்­தா­லும் ஆண்டு அடிப்­படை­யாக ஜூலை­யில் 16.3% வளர்ச்சி பதி­வா­கி­யி­ருந்­தது. இத்­து­டன் உற்­பத்தி ஒன்­ப­தா­வது மாத­மாக வளர்ச்சி கண்­டுள்­ளது.

உயிர்­ம­ருத்­துவ உற்­பத்­தி­யைத் தவிர்த்து, உற்­பத்தி சிறி­த­ள­வாக 5.8% வளர்ச்சி அடைந்­தி­ருந்­தது.

மாத அடிப்­ப­டை­யில் ஜூலை­யில் உற்­பத்தி 2.6% குறைந்­தது.

உயிர்­ம­ருத்­துவ உற்­பத்தி, 86.6% வளர்ச்சி கண்­டது. மருந்­து­க­ளின் உற்­பத்தி 134.9% அதி­க­ரித்­த­தால் இந்த அதி­க­ரிப்பு பதி­வா­கி­யுள்­ளது.

மருத்­து­வத் தொழில்­நுட்­பப் பிரி­வும் 17.4% வளர்ச்சி கண்­டது. மருத்­து­வச் சாத­னங்­க­ளுக்­கான ஏற்­று­ம­தித் தேவை அதி­க­ரித்­த­தால் இந்த வளர்ச்சி ஏற்­பட்­டி­ருக்­க­லாம்.

மொத்­தத்­தில் உயிர்­ம­ருத்­துவ உற்­பத்­திக் குழு­மத்­தால் ஆண்டு அடிப்­ப­டை­யில் இவ்­வாண்டு ஜன­வரி முதல் ஜூலை வரை 12.1% வளர்ச்சி பதி­வா­கி­யுள்­ளது.

போக்­கு­வ­ரத்­துப் பொறி­யி­யல் பிரி­வில் 33.1% வளர்ச்சி பதி­வா­கி­யது. கடந்த ஆண்­டில் வெளி­நாட்டு ஊழி­யர் தங்­கு­வி­டு­தி­யில் நட­மாட்­டக் கட்­டுப்­பா­டு­கள் நில­வி­ய­தால் உற்­பத்­திப் பெரி­தும் பாதிக்­கப்­பட்ட நிலை­யில் இவ்­வாண்டு ஜூலை­யில் கடல் மற்­றும் கடல்­சார்ந்த பொறி­யி­யல் பிரி­வில் 52.6% வளர்ச்சி பதி­வா­னது.

கொவிட்-19 கொள்­ளை­நோ­யால் அனைத்­து­ல­கப் பய­ணக் கட்­டுப்­பா­டு­கள் விதிக்­கப்­பட்ட நிலை­யில் விமானத்­துறை சார்ந்த பரா­ம­ரிப்பு, பழு­து­பார்ப்பு, மறு­சீ­ர­மைப்பு நட­வடிக்­கை­கள் குறை­வாக இருந்­தன. இவ்­வாண்டு அப்­பி­ரி­வில் 22.8% வளர்ச்சி ஏற்­பட்டு இருந்­தது.

இதற்­கி­டையே துல்­லி­யப் பொறி­யி­யல் உற்­பத்தி 20.3% வளர்ச்சி கண்­டது. பொதுப்­ப­டை­யான உற்­பத்தி, 11% வளர்ச்சி அடைந்­தது. கொவிட்-19 நெருக்­க­டி­யால் கடந்த ஆண்டு கட்­டு­மா­னம் தொடர்­பான பொருட்­க­ளுக்­கான தேவை­யும் உற்­பத்­தி­யும் பெரி­தும் பாதிக்­கப்­பட்­டது. இருப்­பி­னும், இவ்­வாண்டு இத­ரத் துறை­க­ளின் உற்­பத்தி 57.2% வளர்ச்சி கண்­டது.

உணவு, பானம், புகை­யிலை, அச்­ச­டித்­தல் பிரி­வு­களில் வளர்ச்சி விகி­தம் குறைந்­தது. பால் பொருட்­கள், பால் மாவு போன்­ற­வற்­றின் ஏற்­று­ம­தித் தேவை குறைந்­த­தால் உற்­பத்­தி­யும் குறைந்­ததே இதற்­குக் கார­ணமாகும்.