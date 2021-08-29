அண்மையில் இளையரிடையே அதிகரித்துவரும் மனநலப் பிரச்சினைகளை மனதில் கொண்டு இளையர் மனநல வலையமைப்புக் கூட்டணி அமைக்கப்பட்டது. அது சமூகத்துடன் ஒன்றிணைந்து இளையரின் மனநலத்தை மேம்படுத்த இன்னும் என்னென்ன செய்யலாம் எனும் வழிகளை ஆராய்கிறது.
இதற்காக இளையரின் மனநலப் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ள இளையர் மனநல வலையமைப்புக் கூட்டணி நிதி அமைச்சு, சுகாதார அமைச்சு, கல்வி அமைச்சு ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன் இளையர் மனநல வலையமைப்புக் கூட்டணி அமைக்கப்பட்டது.
இது தவிர நலிந்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பிள்ளைகள் முறையாகப் பள்ளிக்குச் செல்வதை ஊக்குவிக்கவும் சமூகத் திட்டம் ஒன்று தொடங்கப்பட்டது. கல்வி அமைச்சின் தலைமையில் சென்ற 2018ம் ஆண்டில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பல அமைப்புச் செயல்குழுவுடன் இணைந்து, செயல்படும் குழு அப்லிஃப்ட் ஆகும். வாய்ப்புகள் குறைந்த குடும்பங்களில் இருந்து வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கான ஆதரவை வலுப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் இக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இளையருக்கு உதவி வரும் இருவர் தங்கள் அனுபவங்களைப் பகிர்ந்துகொள்கின்றனர்.
இளையர்கள் வெளிப்படையாக பேசி தங்கள் உணர்வுகளைப் பகிர்ந்துகொள்வது முக்கியம். அவர்கள் அவ்வாறு அனுபவங்களைப் பகிரும்போது, அவர்களைப் பற்றி ஒரு அபிப்பிராயத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளாமல், இடையே தடை செய்யாமல், சொல்ல விரும்புவதை செவிமடுத்து பேசவிட
வேண்டும்.
- ஷோன் திலகன்,27
ஒரே வீடமைப்பு வட்டாரத்தில்தான் வசித்தனர், தேசிய சேவையையும் ஒன்றாகவே செய்து முடித்தனர். ஆனால் இப்போது அந்த நண்பர், அண்மையில் உலகைவிட்டுப் பிரிந்துவிட்டார். தம் நண்பர், இவ்வாண்டின் தொடக்கத்தில் தமது உயிரை மாய்த்துக் கொண்டதன் நினைவுகள் அவரது மனதை இன்னும் உறுத்திக்கொண்டே இருக்கின்றது என்று நினைவுகூர்ந்தார் ஷோன் திலகன் (படம்).
"தினமும் வேலைக்கு எம்ஆர்டி நிலையத்துக்குப் போகும்போதெல்லாம் மறைந்த நண்பனின் ஞாபகம் வந்துவிடுகின்றது. மெதுவாக அந்த நிலையைக் கடந்து வருகிறேன்," என்று 27 வயதான அவர் கூறினார். தாம் அனுபவிக்கும் வேதனைகளை யாரிடமும் பகிர்ந்துகொள்ளாமல் சிலர் மனதிலேயே பூட்டிவைத்துவிடுவதால், அது விபரீத முடிவுகளுக்கு வழிவகுத்துவிடுகின்றது என்று கருதுவதாக அவர் மேலும் கூறினார்.
இளையர்கள் தங்கள் எண்ணங்களையும் உணர்ச்சிகளையும் வெளிப்படையாகப் பகிர்ந்துகொள்ளவேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் அது சரியாகிவிடும் என்ற அர்த்தம் கொண்ட 'Project It'll Be Alright' என்ற செயல்திட்டத்தை இளையர் மனநல கட்டமைப்பு (Youth Mental Well-being Network) தொடங்கியுள்ளது.
தற்போது, குற்றவியல் ஆய்வு நிபுணராக பணியாற்றிவரும் திரு ஷோன், இத்திட்டத்திலும் கட்டமைப்பிலும், தன் நண்பர்களுடன் இணைந்து தொண்டூழியம் புரிகிறார். ஏற்கெனவே சிரமங்களுக்கு உள்ளாகிக் கொண்டிருக்கும் அல்லது உள்ளாகி அதிலிருந்து மீண்டவர்கள் தங்கள் கதைகளாலும் ஆக்ககரமான மேற்கோள்களும் மனநல பிரச்சினைகளால் பாதிக்கப்பட்ட சக இளையர்களுக்கு உதவுவதற்காக இளையர்களை ஒன்றிணைப்பதே இத்திட்டத்தின் நோக்கம்.
இவை கதைகள் வழியாக ஒரு மின்புத்தக வடிவில் தொகுத்து வழங்கப்படும். இதுவரையில் சுமார் 200 கதைகளை தொண்டூழியக் குழுவினர் சேகரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இம்மாத இறுதிக்குள் இந்த மின்புத்தகம் தயாராகிவிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தயாரானதும் விவரங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் அறிவிக்கப்படும்.
பள்ளி, வேலையிடம், உறவுகள், தன்னம்பிக்கை, அடையாளம் என வெவ்வேறு சூழல்களில் இளையர்கள் சந்தித்த மனநலப் பிரச்சினைகள் இந்த மின்புத்தகத்தில் பகிரப்படும்.
பகிரப்பட்ட கதைகளில் ஒன்று திரு ஷோனைக் கவர்ந்துள்ளது. மூளையில் ஏற்படும் அதிர்வுகளால் சரிவர எழுத்துகளைப் படிக்க முடியாத டிஸ்லெக்சியா (Dyslexia) என்ற கற்றல் குறைபாட்டைக் கொண்டிருந்த இளையர் ஒருவர் இளம் பருவத்தில் பள்ளியில் தாம் வாசிக்கும்போது எதிர்கொண்ட கிண்டல்களையும் கேலிகளையும் நினைவுகூர்ந்திருந்தார்.
அத்தகு டிஸ்லெக்சியா நாளடைவில் எதிர்கொள்ளக்கூடியது என்பதை அறிந்துகொண்டு, அந்த இளையர், எழுத்து வரிகளுடன் கூடிய பாடல்களைப் கேட்டும் பாடியும் தம் மொழி வளத்தைப் பெருக்கிக்கொண்டார். இன்று, அந்த இளையர், கலை ஆசிரியராக ஒரு உயர்நிலைப் பள்ளியில் பணியாற்றி வருவதுடன் மற்ற மாணவர்களுக்கும் ஊக்கம் தந்து வருகிறார்.
"இளையர்கள் வெளிப்படையாக பேசி தங்கள் உணர்வுகளைப் பகிர்ந்துகொள்வது முக்கியம். அவர்கள் அவ்வாறு அனுபவங்களைப் பகிரும்போது, அவர்களைப் பற்றி ஒரு அபிப்பிராயத்தை ஏற்படுத்திக்கொள்ளாமல், இடையே தடை செய்யாமல், சொல்ல விரும்பவதை செவிமடுத்துக் பேசவிடவேண்டும்," என்று எதிர்காலத்தில் மனோவியல் தொடர்பான பட்டப்படிப்பை மேற்கொள்ள விரும்பும் திரு ஷோன்.
எக்காலத்திலும் இளையருக்கு உதவி செய்ய, 24 மணிநேரமும் இயங்கும் சிங்கப்பூர் அபய ஆலோசனை மன்றம் (SOS Samaritans of Singapore) உள்ளதை நாம் தெரிந்துவைத்துக்கொள்ளவேண்டும்.
இடர்ப்பாடுகளில் உள்ள அனைவருக்கும் அந்த அமைப்பின் உதவி கிடைக்கும். தனது நண்பர்களுக்குத் தேவைப்படும்போது குறிப்பாக அவர்கள் மனரீதியாக பாதிக்கப்பட்டு இருக்கும்போது தாம் எப்போதும் தொடர்பில் இருக்க வேண்டும் என விரும்புகிறார்.