இளையர் மனநலம் காக்க இளையர் உதவிக்கரம்

அண்மையில் இளையரிடையே அதிகரித்துவரும் மனநலப் பிரச்சினைகளை மனதில் கொண்டு இளையர் மனநல வலையமைப்புக் கூட்டணி அமைக்கப்பட்டது. அது சமூகத்துடன் ஒன்றிணைந்து இளையரின் மனநலத்தை மேம்படுத்த இன்னும் என்னென்ன செய்யலாம் எனும் வழிகளை ஆராய்கிறது.

இதற்காக இளையரின் மனநலப் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ள இளையர் மனநல வலையமைப்புக் கூட்டணி நிதி அமைச்சு, சுகாதார அமைச்சு, கல்வி அமைச்சு ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன் இளையர் மனநல வலையமைப்புக் கூட்டணி அமைக்கப்பட்டது.

இது தவிர நலிந்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பிள்ளைகள் முறையாகப் பள்ளிக்குச் செல்வதை ஊக்குவிக்கவும் சமூகத் திட்டம் ஒன்று தொடங்கப்பட்டது. கல்வி அமைச்சின் தலைமையில் சென்ற 2018ம் ஆண்டில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பல அமைப்புச் செயல்குழுவுடன் இணைந்து, செயல்படும் குழு அப்லிஃப்ட் ஆகும். வாய்ப்புகள் குறைந்த குடும்பங்களில் இருந்து வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கான ஆதரவை வலுப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் இக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இளையருக்கு உதவி வரும் இருவர் தங்கள் அனுபவங்களைப் பகிர்ந்துகொள்கின்றனர்.

இளை­யர்­கள் வெளிப்­ப­டை­யாக பேசி தங்­கள் உணர்வு­க­ளைப் பகிர்ந்­து­கொள்­வது முக்­கி­யம். அவர்­கள் அவ்­வாறு அனு­ப­வங்­களைப் பகி­ரும்­போது, அவர்­க­ளைப் பற்றி ஒரு அபிப்­பி­ரா­யத்தை ஏற்படுத்திக்­ கொள்ளா­மல், இடையே தடை செய்­யா­மல், சொல்ல விரும்­புவதை செவிமடுத்­து பேச­வி­ட

­வேண்­டும்.

- ஷோன் தில­கன்,27

ஒரே வீட­மைப்பு வட்­டா­ரத்­தில்­தான் வசித்­த­னர், தேசிய சேவை­யை­யும் ஒன்­றா­கவே செய்து முடித்­த­னர். ஆனால் இப்­போது அந்த நண்­பர், அண்­மை­யில் உல­கை­விட்­டுப் பிரிந்­து­விட்­டார். தம் நண்­பர், இவ்­வாண்­டின் தொடக்­கத்­தில் தமது உயிரை மாய்த்­துக் கொண்­ட­தன் நினை­வு­கள் அவ­ரது மனதை இன்­னும் உறுத்­திக்­கொண்டே இருக்­கின்­றது என்று நினை­வு­கூர்ந்­தார் ஷோன் தில­கன் (படம்).

"தின­மும் வேலைக்கு எம்­ஆர்டி நிலை­யத்­துக்­குப் போகும்­போ­தெல்­லாம் மறைந்த நண்­ப­னின் ஞாப­கம் வந்­து­வி­டு­கின்­றது. மெது­வாக அந்த நிலை­யைக் கடந்து வரு­கி­றேன்," என்று 27 வய­தான அவர் கூறி­னார். தாம் அனு­ப­விக்­கும் வேத­னை­களை யாரி­ட­மும் பகிர்ந்­து­கொள்­ளா­மல் சிலர் மன­தி­லேயே பூட்­டி­வைத்­து­வி­டு­வ­தால், அது விப­ரீத முடி­வு­க­ளுக்கு வழி­வ­குத்­து­வி­டு­கின்­றது என்று கரு­து­வ­தாக அவர் மேலும் கூறி­னார்.

இளை­யர்­கள் தங்­கள் எண்­ணங்­க­ளை­யும் உணர்ச்­சி­க­ளை­யும் வெளிப்­ப­டை­யா­கப் பகிர்ந்­து­கொள்­ள­வேண்­டும் என்ற நோக்­கத்­து­டன் அது சரி­யா­கி­வி­டும் என்ற அர்த்­தம் கொண்ட 'Project It'll Be Alright' என்ற செயல்­திட்­டத்தை இளை­யர் மன­நல கட்டமைப்பு (Youth Mental Well-being Network) தொடங்­கி­யுள்­ளது.

தற்­போது, குற்­ற­வி­யல் ஆய்வு நிபு­ண­ராக பணி­யாற்­றி­வ­ரும் திரு ஷோன், இத்­திட்­டத்­தி­லும் கட்­ட­மைப்­பி­லும், தன் நண்­பர்­க­ளு­டன் இணைந்து தொண்­டூ­ழி­யம் புரி­கி­றார். ஏற்­கெ­னவே சிர­மங்­க­ளுக்கு உள்­ளா­கிக் கொண்­டி­ருக்­கும் அல்­லது உள்­ளாகி அதி­லி­ருந்து மீண்­ட­வர்­கள் தங்­கள் கதை­க­ளா­லும் ஆக்­க­க­ர­மான மேற்­கோள்­க­ளும்­ ம­ன­நல பிரச்­சி­னை­க­ளால் பாதிக்­கப்­பட்ட சக இளை­யர்­க­ளுக்கு உத­வு­வ­தற்­காக இளை­யர்­களை ஒன்­றி­ணைப்­பதே இத்­திட்­டத்­தின் நோக்­கம்.

இவை கதை­கள் வழி­யாக ஒரு மின்­புத்­தக வடி­வில் தொகுத்து வழங்­கப்­படும். இது­வ­ரை­யில் சுமார் 200 கதை­களை தொண்­டூ­ழி­யக் குழு­வி­னர் சேக­ரித்­துள்­ளது குறிப்­பி­டத்­தக்­கது. இம்­மாத இறு­திக்­குள் இந்த மின்­புத்­த­கம் தயா­ரா­கி­வி­டும் என்று எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கிறது. தயா­ரா­ன­தும் விவ­ரங்­கள் சமூக வலைத்­த­ளங்­களில் அறி­விக்­கப்­படும்.

பள்ளி, வேலை­யி­டம், உற­வு­கள், தன்­னம்­பிக்கை, அடை­யா­ளம் என வெவ்­வேறு சூழல்­களில் இளை­யர்­கள் சந்­தித்த மன­நலப் பிரச்­சி­னை­கள் இந்த மின்­புத்­த­கத்­தில் பகி­ரப்­படும்.

பகி­ரப்­பட்ட கதை­களில் ஒன்று திரு ஷோனைக் கவர்ந்­துள்­ளது. மூளை­யில் ஏற்­படும் அதிர்­வு­க­ளால் சரி­வர எழுத்­து­க­ளைப் படிக்க முடி­யாத டிஸ்­லெக்­சியா (Dyslexia) என்ற கற்­றல் குறை­பாட்­டைக் கொண்­டி­ருந்த இளை­யர் ஒரு­வர் இளம் பரு­வத்­தில் பள்­ளி­யில் தாம் வாசிக்­கும்­போது எதிர்­கொண்ட கிண்­டல்­க­ளை­யும் கேலி­க­ளை­யும் நினை­வு­கூர்ந்­தி­ருந்­தார்.

அத்­தகு டிஸ்­லெக்­சியா நாள­டை­வில் எதிர்­கொள்­ளக்­கூ­டி­யது என்­பதை அறிந்து­கொண்டு, அந்த இளை­யர், எழுத்து வரி­க­ளு­டன் கூடிய பாடல்­க­ளைப் கேட்­டும் பாடி­யும் தம் மொழி வளத்­தைப் பெருக்­கிக்­கொண்­டார். இன்று, அந்த இளை­யர், கலை ஆசி­ரி­ய­ராக ஒரு உயர்­நி­லைப் பள்­ளி­யில் பணி­யாற்றி வரு­வ­து­டன் மற்ற மாண­வர்­க­ளுக்­கும் ஊக்­கம் தந்து வரு­கி­றார்.

"இளை­யர்­கள் வெளிப்­ப­டை­யாக பேசி தங்­கள் உணர்­வு­க­ளைப் பகிர்ந்­து­கொள்­வது முக்­கி­யம். அவர்­கள் அவ்­வாறு அனு­ப­வங்­க­ளைப் பகி­ரும்­போது, அவர்­க­ளைப் பற்றி ஒரு அபிப்­பி­ரா­யத்தை ஏற்­ப­டுத்­திக்­கொள்­ளா­மல், இடையே தடை செய்­யா­மல், சொல்ல விரும்­ப­வதை செவி­ம­டுத்­துக் பேச­வி­ட­வேண்­டும்," என்று எதிர்­கா­லத்­தில் மனோ­வி­யல் தொடர்­பான பட்­டப்­ப­டிப்பை மேற்­கொள்ள விரும்­பும் திரு ஷோன்.

எக்­கா­லத்­தி­லும் இளை­ய­ருக்கு உதவி செய்ய, 24 மணி­நே­ர­மும் இயங்­கும் சிங்­கப்­பூர் அபய ஆலோ­சனை மன்­றம் (SOS Samaritans of Singapore) உள்­ளதை நாம் தெரிந்­து­வைத்­துக்­கொள்­ள­வேண்­டும்.

இடர்ப்­பா­டு­களில் உள்ள அனை­வ­ருக்­கும் அந்த அமைப்­பின் உதவி கிடைக்­கும். தனது நண்­பர்­க­ளுக்­குத் தேவைப்­ப­டும்­போது குறிப்­பாக அவர்­கள் மன­ரீ­தி­யாக பாதிக்­கப்­பட்டு இருக்­கும்­போது தாம் எப்­போ­தும் தொடர்­பில் இருக்க வேண்­டும் என விரும்­பு­கி­றார்.