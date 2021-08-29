தொடக்கத்தில்
அப்லிப்ஃட்
குடும்ப நண்பர் திட்டத்தில் சேர்ந்தபோது, நான் உதவப்போகும் குடும்பத்தின் நம்பிக்கையை எப்படி பெறப்போகிறேன் என்ற ஐயம் இருந்தது. ஆனால் என்னை ஏற்றுக்கொண்டு குடும்ப பிரச்சினைகளை வெளிப்படையாகப் பகிர்ந்துகொண்டதில் ஒரு இயல்பான உறவை என்னால் நிலைநாட்ட முடிந்தது.
மாணவர் வாழ்க்கை மேம்பாடு, குடும்ப ஊக்குவிப்புப் பணிக்குழு (அப்லிஃப்ட்) மாணவர் வாழ்க்கை மேம்பாடு, குடும்ப ஊக்குவிப்புப் பணிக்குழு (அப்லிஃப்ட் - Uplifting Pupils in Life and Inspiring Families Taskforce (UPLIFT)) எனும் செயல்குழு, ஒன்றிணைந்த சிங்கப்பூர் செயல் கூட்டணியின் 26 செயல்குழுக்களில் ஒன்றாகும். சிங்கப்பூரர்களுடன் அரசும், சிங்கப்பூரர்கள் அவர்களுக்கு இடையே ஒன்றாக செயல்பட்டு இனும் அதிக பரிவான, ஒற்றுமையான, நியாயமான சமூகத்தை உருவாக்குவதே இக்குழுவின் நோக்கம்.
கல்வி அமைச்சின் தலைமையில் சென்ற 2018ம் ஆண்டில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பல அமைப்புச் செயல்குழுவுடன் இணைந்து, செயல்படும் குழு அப்லிஃப்ட் ஆகும். வாய்ப்புகள் குறைந்த குடும்பங்களில் இருந்து வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கான ஆதரவை வலுப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் இக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அப்லிஃப்ட் கட்டமைப்புக்குக் கீழ் பல திட்டங்கள் உள்ளன. அவற்றில் ஒன்று அப்லிஃப்ட் சமூக முன்னோடித் திட்டம். முறையாக பள்ளிக்குச் செல்ல கூடுதல் உதவி தேவைப்படும் நலிந்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு முழுமையாக ஆதரவு வழங்குவது திட்டத்தின் நோக்கம். இந்த முன்னோடித் திட்டத்தில் நகர நிலை ஒருங்கிணைப்பாளர், பள்ளிகளுடன் இணைந்து சமூக வளங்கள் மூலம் இத்தகைய மாணவர்களுக்கும் குடும்பங்களுக்கும் உதவிகள் கிடைக்க வகை செய்யப்படும். உட்லண்ட்ஸ், கிரேத்தா ஆயர், பூன் லே வட்டாரங்களில் தொடங்கிய இத்திடம் 2021ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் மெலும் 300 மாணவர்களைச் சென்றடையும்.