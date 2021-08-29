Home

சிங்கப்பூரை ஒன்றாக மேம்படுத்துதல்

2 mins read

தொடக்­கத்­தில்

அப்­லிப்­ஃட்

குடும்ப நண்­பர் திட்டத்­தில் சேர்ந்­த­போது, நான் உத­வப்­போ­கும் குடும்­பத்­தின் நம்­பிக்­கையை எப்­படி பெறப்­போ­கி­றேன் என்ற ஐயம் இருந்­தது. ஆனால் என்னை ஏற்றுக்­கொண்டு குடும்ப பிரச்­சி­னை­களை வெளிப்­ப­டை­யா­கப் பகிர்ந்­து­கொண்­ட­தில் ஒரு இயல்­பான உறவை என்­னால் நிலை­நாட்ட முடிந்­தது.

மாண­வர் வாழ்க்கை மேம்­பாடு, குடும்ப ஊக்­கு­விப்­புப் பணிக்­குழு (அப்­லி­ஃப்ட்) மாண­வர் வாழ்க்கை மேம்­பாடு, குடும்ப ஊக்­கு­விப்­புப் பணிக்­குழு (அப்­லி­ஃப்ட் - Uplifting Pupils in Life and Inspiring Families Taskforce (UPLIFT)) எனும் செயல்­குழு, ஒன்­றி­ணைந்த சிங்­கப்­பூர் செயல் கூட்­ட­ணி­யின் 26 செயல்­கு­ழுக்­களில் ஒன்­றா­கும். சிங்­கப்­பூரர்­க­ளு­டன் அர­சும், சிங்­கப்­பூ­ரர்­கள் அவர்­க­ளுக்கு இடையே ஒன்­றாக செயல்­பட்டு இனும் அதிக பரி­வான, ஒற்­று­மை­யான, நியா­ய­மான சமூ­கத்தை உரு­வாக்­கு­வதே இக்­கு­ழு­வின் நோக்­கம்.

கல்வி அமைச்­சின் தலை­மை­யில் சென்ற 2018ம் ஆண்­டில் ஒருங்­கி­ணைக்­கப்­பட்ட பல அமைப்­புச் செயல்­கு­ழு­வு­டன் இணைந்து, செயல்­படும் குழு அப்­லி­ஃப்ட் ஆகும். வாய்ப்­பு­கள் குறைந்த குடும்­பங்­களில் இருந்து வரக்­கூ­டிய மாண­வர்­க­ளுக்­கான ஆத­ரவை வலுப்­ப­டுத்­தும் நோக்­கத்­து­டன் இக்­குழு அமைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

அப்­லி­ஃப்ட் கட்­ட­மைப்­புக்­குக் கீழ் பல திட்­டங்­கள் உள்­ளன. அவற்­றில் ஒன்று அப்­லி­ஃப்ட் சமூக முன்­னோ­டித் திட்­டம். முறை­யாக பள்­ளிக்­குச் செல்ல கூடு­தல் உதவி தேவைப்­படும் நலிந்த குடும்­பங்­க­ளைச் சேர்ந்த மாண­வர்­க­ளுக்கு முழு­மை­யாக ஆத­ரவு வழங்­கு­வது திட்­டத்­தின் நோக்­கம். இந்த முன்­னோ­டித் திட்­டத்­தில் நகர நிலை ஒருங்­கி­ணைப்­பா­ளர், பள்­ளி­க­ளு­டன் இணைந்து சமூக வளங்­கள் மூலம் இத்­த­கைய மாண­வர்­க­ளுக்­கும் குடும்­பங்­க­ளுக்­கும் உத­வி­கள் கிடைக்க வகை செய்­யப்­படும். உட்­லண்ட்ஸ், கிரேத்தா ஆயர், பூன் லே வட்­டா­ரங்­களில் தொடங்­கிய இத்­தி­டம் 2021ஆம் ஆண்டு இறு­திக்­குள் மெலும் 300 மாண­வர்­க­ளைச் சென்­ற­டை­யும்.