பாட்டு பாடிய ஓ. பன்னீர்செல்வம்
சென்னை: வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிரான விவாதத்தின்போது சட்டமன்ற அ.தி.மு.க. துணைத் தலைவர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கும் அவை முன்னவர் துரைமுருகனுக்கும் இடையே கடுமையான விவாதம் ஏற்பட்டது. அதிமுக வெளிநடப்பு செய்வதாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிவித்ததையடுத்து அதிமுக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர். அப்போது ஓ.பன்னீர்செல்வம் பற்றியும் அவரது மகனைப் பற்றியும் ஒரு கருத்தை துரைமுருகன் தெரிவித்தார். பின்னர் வெளிநடப்பு செய்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட அதிமுக உறுப்பினர்கள் மீண்டும் சபைக்கு வந்தனர். அப்போது துரைமுருகன், ஓ. பன்னீர்செல்வம் பற்றி தான் தெரிவித்த கருத்தை திரும்ப பெற்றுக் கொள்வதாகக் கூறி அதனை அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார். இதை யடுத்து சபாநாயகர் அதனை அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்கினார். அப்போது ஓ. பன்னீர்செல்வம் பாடல் ஒன்றை பாடினார். "நதியினில் வெள்ளம்... கரையினில் நெருப்பு... இரண்டுக்கும் நடுவே இறைவனின் சிரிப்பு...இதுதான் என் தற்போதைய நிலைமை..," என்று அவர் பாடினார்.
கர்நாடகாவிலும் கமல் கட்சி
சென்னை: கர்நாடகாவிலும் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியைத் துவக்க அக்கட்சியின் தலைவர் கமல் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார். தமிழகத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நடிகர் கமலின் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி புதுச்சேரியிலும் செயல்படுகிறது. இந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக நிர்வாகிகளை சந்தித்து வந்த கமலிடம் சிலர், கர்நாடகாவிலும் கட்சியைத் துவக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தனர். இதையடுத்து மாநில துணைத் தலைவர் மவுரியா, "விரைவில் கர்நாடகா மாநிலத்திலும் மக்கள் நீதி மய்யம் உருவாகும்," என்று கூறியுள்ளார்.
பரூக் அப்துல்லா நம்பிக்கை
ஸ்ரீநகர்: காஷ்மீரில் பயங்கரவாதம் விரைவில் முடிவுக்கு வரும் என்று ஜம்மு-காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வரும் தேசிய மாநாட்டுக்கட்சி தலைவருமான பரூக் அப்துல்லா நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். வெள்ளிக்கிழமை காஷ்மீரின் ஹண்டர்பெல் மாவட்டத்தில் உள்ள சுற்றுலா விடுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று அவர் பேசினார்.