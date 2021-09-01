Home

இரு மடங்கு வேகமாக பரவக்கூடிய புதிய உருமாற்றக் கிருமி

1 mins read
23b2c382-8a29-457d-a366-3778a342cf71
-

ஜோகன்­னஸ்­பர்க்: தென் ஆப்­பி­ரிக்க விஞ்­ஞா­னி­கள் சி12 வகை கொரோனா கிரு­மித்­தொற்று பல வகை­யில் உரு­மா­றக்­கூ­டி­யது என்­றும் மற்றதைவிட வேக­மாக பர­வக்­கூ­டி­யது என்றும் கண்­ட­றிந்­துள்­ள­தாகத் தெரி­வித்­துள்­ள­னர்.

சி12 என்­ற­றி­யப்­படும் இந்த வகை கொரோனா கிரு­மித்­தொற்று கடந்த மே மாதம் தென்­னாப்­பி­ரிக்­கா­வில் கண்­ட­றி­யப்­பட்­டது. மற்ற கொரோனா கிருமி வகைகளைவிட இரண்டு மடங்கு வேகமாகப் பரவக் ­கூ­டி­யது இது என்கிறது தென்னாப்பிரிக்க தொற்றுநோய் கழகம்.

எனவே கொரோனா தாக்­கத்­தின் அடுத்த அலை மோச­மான பாதிப்பை ஏற்­ப­டுத்­தக்­கூ­டும் என்று கரு­தப்­ப­டு­கிறது.

என்­றா­லும் இது முத­லில் கண்­ட­றி­யப்­பட்­ட­தற்­குப் பிறகு இத­னால் பாதிக்­கப்­பட்­டோர் எண்­ணிக்கை இதுவரை 0.2 விழுக்­காடு அள­விற்கு மட்­டுமே அதிகரித்துள்ளது.

சீனா, பிரிட்­டன், நியூ­சி­லாந்து, மொரி­ஷி­யஸ் ஆகிய நாடு­க­ளி­லும் சி12 வகை கிரு­மிப் பர­வல் உள்­ளது.

தென் ஆப்­பி­ரிக்­கா­வில் கிரு­மிப் பர­வல் தொடங்­கிய முதல் அலை­யின் போது தோன்­றிய சி1 என்ற வகை கொரோ­னா­வில் இருந்து மேலும் உரு­மாற்­றம் அடைந்து இந்த புதிய சி12 வகை கொரோனா உரு­வா­கி­யி­ருக்­க­லாம் என அவர்­கள் கூறு­கின்­ற­னர்.

இதற்­கி­டையே, ஐரோப்­பா­வில் டிசம்­பர் மாதத்­திற்­குள் 236,000 பேர் கொவிட்-19 கிரு­மித்­தொற்று கார­ண­மாக உயி­ரி­ழக்­கக்­கூ­டும் என்று உலக சுகா­தார நிறு­வ­னம் எச்­ச­ரித்­துள்­ளது.

கிரு­மித்­தொற்­றுக்கு ஆளா­வோர் எண்­ணிக்கை அதி­க­ரிப்பு, தடுப்­பூசி போடும் பணி­யின் மந்­த­நிலை ஆகி­ய­வற்­றின் கார­ண­மாக உயி­ரி­ழப்பு அதி­க­ரிக்­கக்­கூ­டும் என்று அது கூறு­கிறது.

உல­க­ள­வில் கொரோனா தொற்­றுக்கு மாண்­டோர் எண்­ணிக்கை 4.5 மில்­லி­ய­னைக் கடந்­துள்ள நிலை­யில், உலக சுகா­தார நிறு­வ­னம் இவ்­வாறு எச்­ச­ரித்­துள்­ளது.