சாப்பிட்ட பிறகு, உணவுத் தட்டுகளை வாடிக்கையாளர்களே திரும்ப வைத்திட வேண்டும் என்ற நடைமுறை, நேற்று முதல் அமல்படுத்தப்பட்டது. ஒரு சில உணவங்காடி நிலையங்களுக்கு வருகை தந்த வாடிக்கையாளர்கள் அதைப் பின்பற்றினர். இருப்பினும், விதியை மீறியோரும் இருக்கவே செய்ததாக அவ்விடங்களில் வேலை பார்க்கும் துப்பரவுப் பணியாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
உணவங்காடி நிலையங்களில் அமர்ந்து சாப்பிட்ட பிறகு, தங்களின் தட்டுகளை எடுத்து வைக்கத் தவறுவோருக்கு எதிரான சட்டபூர்வ அமலாக்க நடவடிக்கை நேற்று நடப்புக்கு வந்தது. முன்னதாக அப்புறப்படுத்த வேண்டியதன் அறிவுறுத்தல் மூன்று மாதங்களாக இடம்பெற்று வந்தது.
புதிய விதியின்படி முதல் முறை குற்றம் புரிவோருக்கு எழுத்துபூர்வ எச்சரிக்கை, இரண்டாவது முறையாக குற்றம் புரிவோருக்கு $300 அபராதம், மீண்டும் மீண்டும் குற்றம் புரிவோருக்கு நீதிமன்றத்தில் $2,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.
இதற்கிடையே, காப்பிக் கடைகள் மற்றும் உணவுக்கூடங்களில் வாடிக்கையாளர்கள் தங்களின் உணவுத் தட்டுகளை அப்புறப்படுத்தும் நடைமுறை, அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
நான்கு அதிகாரத்துவ மொழிகளிலும் தட்டுகளை எடுத்துவைப்பது தொடர்பான அறிவிப்புகள், தேசிய சுற்றுப்புற வாரிய அதிகாரிகளின் கண்காணிப்பு ஆகியவை சிராங்கூன் கார்டன்ஸ் சந்தை மற்றும் உணவங்காடி நிலையத்தில் காணப்பட்டன.
இந்நிலையில், உணவங்காடித் துப்புரவுப் பணியாளர்களின் பொறுப்பு மாறியுள்ளது.
மேசைகள் மீதுள்ள தட்டுகளை அவர்கள் எடுத்து வைப்பதற்குப் பதிலாக, தட்டுகளை வைப்பதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தைச் சுத்தம் செய்துகொண்டிருந்தார்கள்.
பின்னர்,மேசைகளைத் துடைக்கவும் முற்பட்டனர்.