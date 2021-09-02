Home

உணவங்காடியில் சிலர் தட்டை அப்புறப்படுத்த தவறினர்

1 mins read
3adca167-97e8-4a89-942b-e9921cf29ae0
(மேல்படம்) தட்டுகளை அப்புறப்படுத்துவதுகுறித்து உணவு வாடிக்கையாளர்களிடம்அதிகாரிகள் பேசினர்.உணவுத் தட்டுகளை வைப்பதற்காகஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் முதியவர் ஒருவர் தமது தட்டை வைக்கிறார். படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் -
சாப்­பிட்ட பிறகு, உண­வுத் தட்­டு­களை வாடிக்­கை­யா­ளர்­களே திரும்ப வைத்­திட வேண்­டும் என்ற நடை­முறை, நேற்று முதல் அமல்­படுத்­தப்­பட்­டது. ஒரு சில உண­வங்­காடி நிலை­யங்­க­ளுக்கு வருகை தந்த வாடிக்­கை­யா­ளர்­கள் அதைப் பின்­பற்­றி­னர். இருப்­பி­னும், விதியை மீறி­யோ­ரும் இருக்­கவே செய்­த­தாக அவ்­வி­டங்­களில் வேலை பார்க்­கும் துப்­ப­ர­வுப் பணி­யா­ளர்­கள் தெரி­வித்­த­னர்.

உண­வங்­காடி நிலை­யங்­களில் அமர்ந்து சாப்­பிட்ட பிறகு, தங்­களின் தட்­டு­களை எடுத்து வைக்­கத் தவ­று­வோ­ருக்கு எதி­ரான சட்­ட­பூர்வ அம­லாக்க நட­வ­டிக்கை நேற்று நடப்­புக்கு வந்­தது. முன்­ன­தாக அப்­பு­றப்­ப­டுத்த வேண்­டி­ய­தன் அறி­வு­றுத்­தல் மூன்று மாதங்­க­ளாக இடம்­பெற்று வந்­தது.

புதிய விதி­யின்­படி முதல் முறை குற்­றம் புரி­வோ­ருக்கு எழுத்­து­பூர்வ எச்­ச­ரிக்கை, இரண்­டா­வது முறை­யாக குற்­றம் புரி­வோ­ருக்கு $300 அப­ரா­தம், மீண்­டும் மீண்­டும் குற்­றம் புரி­வோ­ருக்கு நீதி­மன்­றத்­தில் $2,000 வரை அப­ரா­தம் விதிக்­கப்­ப­ட­லாம்.

இதற்­கி­டையே, காப்­பிக் கடை­கள் மற்­றும் உண­வுக்­கூ­டங்­களில் வாடிக்­கை­யா­ளர்­கள் தங்­க­ளின் உண­வுத் தட்­டு­களை அப்­பு­றப்­ப­டுத்­தும் நடை­முறை, அடுத்த ஆண்டு ஜன­வரி மாதத்­திற்கு ஒத்­தி­வைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

நான்கு அதி­கா­ரத்­துவ மொழி­களி­லும் தட்­டு­களை எடுத்­து­வைப்­பது தொடர்­பான அறி­விப்­பு­கள், தேசிய சுற்­றுப்­புற வாரிய அதி­காரி­களின் கண்­கா­ணிப்பு ஆகி­யவை சிராங்­கூன் கார்­டன்ஸ் சந்தை மற்­றும் உண­வங்­காடி நிலை­யத்­தில் காணப்­பட்­டன.

இந்­நி­லை­யில், உண­வங்­கா­டித் துப்­பு­ர­வுப் பணி­யா­ளர்­க­ளின் பொறுப்பு மாறி­யுள்­ளது.

மேசை­கள் மீதுள்ள தட்­டு­களை அவர்­கள் எடுத்து வைப்­ப­தற்­குப் பதி­லாக, தட்­டு­களை வைப்­ப­தற்­காக ஒதுக்­கப்­பட்ட இடத்­தைச் சுத்­தம் செய்­து­கொண்­டி­ருந்­தார்­கள்.

பின்­னர்,மேசை­க­ளைத் துடைக்­க­வும் முற்­பட்­ட­னர்.