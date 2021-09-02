Home

கடுமையாகும் வேலை அனுமதி அட்டைக்கான தகுதி அடிப்படை: வர்த்தகச் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம்

1 mins read
7340ed02-cbad-4c07-b203-104ecabdc28f
அனைத்­து­லக நிதி, உற்­பத்தி மைய­மா­கத் திகழ்­வதை சிங்­கப்­பூர் உறு­தி­செய்­து­கொள்­ளும் அதே வேளை­யில், வெளி­நாட்­ட­வ­ரு­டன் வேலைக்­கா­கப் போட்­டி­போ­டும் சிங்­கப்­பூ­ரர்­க­ளி­டையே காணப்­படும் கசப்­பு­ணர்­வை­யும் சமா­ளிக்க வேண்­டி­யுள்­ளது.

சிங்­கப்­பூ­ருக்­குத் தாங்­கள் கொண்­டுள்ள கடப்­பாட்­டை­யும் தனிப்­பட்ட முறை­யில் பின்­பற்றி வரும் நடு­நி­லை­யான வேலை நிய­மன வழக்­கங்­க­ளை­யும் உள்­ளூர், வெளி­நாட்டு நிறு­வ­னங்­கள், தொழிற்­ச­பை­கள், வர்த்­த­கச் சங்­கங்­கள், நிபு­ணர்­கள் ஆகிய வெவ்­வேறு தரப்­பு­கள் மறு­உ­று­திப்­ப­டுத்­திக்­கொண்ட போதும், வேலை­வாய்ப்­புத் தொடர்­பான இப்­பு­திய நடை­மு­றை­க­ளால் வெளி­நாட்­டுத் திற­னா­ளர்­களை நாட்­டுக்­குள் புகா­மல் செய்­து­வி­டக்­கூ­டாது என்­பதை­யும் வலி­யு­றுத்­தி­னர்.

எம்­பி­ளாய்­மண்ட் பாஸ், எஸ்-பாஸ் ஆகி­ய­வற்­றுக்­கான தகுதி அடிப்­படை கடு­மை­யாக்­கப்­படும் நிலை­யில், கூடு­தல் சம்­பளத்­திற்­கான வரம்­பும் ஏற்­ப­டு­கிறது. வர்த்­த­கத்­தில் ஈடு­ப­டு­வோ­ருக்­குச் செல­வு­கள் அதி­க­ரிக்­கக்­கூ­டும் என்ற கவ­லை­யும் எழுந்­துள்­ளது.

சிங்­கப்­பூ­ரர்­க­ளுக்கு வேலை வாய்ப்­பு­கள் அதி­க­ரிக்­கப்­பட வேண்­டும் என்று அர­சாங்­கம் எடுத்­துள்ள முயற்சி, மற்ற நாடு­க­ளின் கொள்­கை­க­ளுக்கு ஒத்­தி­ருப்­ப­தாக வர்த்­தகத் தலை­வர்­கள் கூறி­னர்.

இருப்­பி­னும், மேல்­நி­லைத் திறன்­கள் மற்­றும் தொழில்­நுட்ப அம்­சங்­க­ளுக்­கான முக்­கி­யத்­து­வம் அதி­க­ரித்து வரு­வ­தை­யும் சிங்­கப்­பூ­ரின் மக்­கள்­தொ­கை­யை­யும் வைத்­துப் பார்க்­கும்­போது, திறன் அடிப்­ப­டை­யில் ஏற்­ப­டக்­கூ­டிய சில குறை­பா­டு­க­ளைச் சரி­செய்ய வெளி­நாட்­டுத் திற­னா­ளி­கள் தேவைப்­படு­வ­தாக நிபு­ணர்­கள் கூறி­யுள்­ள­னர்.