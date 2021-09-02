Home

பாலர்பள்ளி ஆசிரியர்கள் நலன் காக்க பரிந்துரைகள்

ஈராண்­டு­க­ளுக்கு முன்­னர், பாலர் பருவ மேம்­பாட்டு அமைப்­பும் (இசி­டிஏ) சுகா­தார மேம்­பாட்டு வாரி­ய­மும் வேலை­யி­டப் பாது­காப்பு மன்ற­மும் இணைந்து வேலை சுகா­தார, பாது­காப்பு மதிப்­பீட்டை மேற்கொண்­டன.

10 பாலர் பள்­ளி­க­ளைச் சேர்ந்த 280 ஆசி­ரி­யர்­கள் பங்­கேற்ற இந்த ஆய்­வில் ஆசி­ரி­யர்­கள் ஆற்ற வேண்­டிய பணி­களும், அவர்­கள் பணி­யாற்­றும் சூழ­லும் மேலும் சில அம்­சங்­களும் ஆசி­ரி­யர்­க­ளின் நலனில் தாக்­கம் ஏற்­ப­டுத்­தும் என இசி­டிஏ தெரி­வித்­தது.

குறிப்­பா­கச் சிறார்­க­ளுக்­காக வடி­வ­மைக்­கப்­பட்ட மேசை நாற்­காலி போன்­றவை ஆசி­ரி­யர்­களுக்கு ஏற்­ற­தாக இருக்­காது என்று கூறப்­பட்­டது.

இத­னால் அவர்­கள் கால் முட்டி ­க­ளுக்­குத் தேவை­யற்ற அழுத்­தம் கொடுக்­கப்­ப­டு­வ­தா­கத் தெரிய வந்­துள்­ளது.

ஆசி­ரி­யர்­க­ளுக்கு, அவர்­க­ளின் உடல் வாகுக்கு ஏற்­ற­வாறு அமைக்­கப்­பட்ட மேசை நாற்­கா­லி­களை வழங்­க­வும், நிர்­வாக வேலை­க­ளைக் குறைக்­கக் கூடு­தல் தொழில்­நுட்­பத்­தைப் பயன்­ப­டுத்த பரிந்­துரைக்­கப்­பட்­டது.

உரக்­கப் பேசி பாடம் நடத்த வேண்­டிய சூழல்­களில் குரல் பாதிப்­பைத் தவிர்க்க ஆசி­ரி­யர்­க­ளுக்­குக் குரல் பயிற்சி வழங்­க­வும் பாலர் பள்­ளி­க­ளுக்­குப் கூறப்­பட்­டது.

பாலர் பள்ளி ஆசி­ரி­யர்­க­ளின் வேலை மன­நி­றைவு, நலன், செயல்­தி­றன் ஆகி­ய­வற்றை மேம்­ப­டுத்த சமு­தாய, குடும்ப மேம்­பாட்டு அமைச்­சர் திரு மச­கோஸ் ஸூல்­கி­ஃபிலி, இந்­தப் பரிந்­து­ரை­களை நேற்று 'மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல் அட் யுங் ஆன்' பாலர்பள்ளியில் நிகழ்ந்த ஆசி­ரி­யர் தின மெய்­நி­கர் சந்­திப்­பில் அறி­வித்­தார்.

இந்­தப் பரிந்­து­ரை­கள், நான்கு முக்­கிய பகு­தி­க­ளான வேலை­யிட சுகா­தார, பாது­காப்பு மேம்­பாட்­டை­யும் பணி­யா­ளர்­க­ளுக்கு ஏது­வான வேலை­யி­டத்தை உரு­வாக்­கு­த­லை­யும் நிர்­வாக வேலை­களை மேம்­படுத்­தும் தொழில்­நுட்­பத்­தின் பயன்­பாட்டு அதி­க­ரிப்­பை­யும் பணி­யா­ளர்­க­ளின் உடல், மன­நல மேம்­பாடு குறித்­தும் வழங்­கப்­பட்­டன.

ஆய்­வில் கலந்­து­கொண்ட பாதிக்­கும் மேற்­பட்­டோர் மன அழுத்­தத்தை எதிர்­நோக்­கு­வதாகக் குறிப்­பிட்­ட­போ­தி­லும் பெரும்பா­லோர் தங்­க­ளது வேலை­யி­டத்­தை­யும் உடன் பணி­யாற்­று­வோ­ரி­டையே உள்ள நட்­பு­ற­வுக் குறித்­தும் மன­நி­றைவு தெரி­வித்­துள்­ள­னர்.

இந்­தப் பரிந்­து­ரை­க­ளைச் செயல்­ப­டுத்த பாலர் பள்­ளி­க­ளுக்­குச் சில திட்­டங்­களும் அறி­விக்­கப்­பட்­டன.

உதா­ர­ணத்­துக்­குப் பாலர் பருவ, பயிற்சி சேவை சங்­கம் மேசை நாற்­கா­லிக்கு விலை குறைவு வழங்­கு­கின்­றது.

'மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல் அட் யுங் ஆன்' பாலர்பள்ளியில் மாண வர்களின் வருகையைப் பதிவு செய்யவதற்கும் பெற்றோருடன் தொடர்பு கொள்வதற்கும் தொழில் நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அதிக பாலர் பள்­ளி­கள் இந்த பரிந்­து­ரை­களை ஏற்­றுக்­கொள்ள தாம் ஊக்­கு­விப்­ப­தாக அமைச்­சர் மச­கோஸ் ஸூல்­கி­ஃபிலி தெரிவித்தார்.