டி.டி.வி. தினகரன் கண்டனம்
சென்னை: அ.ம.மு.க. பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் சுங்கக் கட்டண உயர்வுக்கு கடும் கண்டனம் ெதரிவித்துள்ளார்.
"பல்வேறு தரப்பினரின் கடும் எதிர்ப்பையும் மீறி தமிழகத்தில் உள்ள 24 சுங்கச்சாவடிகளில் ரூ.20 கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டு இருப்பது கடும் கண்டனத்திற்கு உரியது. கொரோனா பேரிடரால் ஏற்பட்ட பொருளியல் பாதிப்பில் இருந்து மக்கள் இன்னும் முழுமையாக மீண்டு வராத நிலையில் அவர்கள் தலையில் அடுத்தடுத்து சுமையை ஏற்றுவது வேதனைக்குரியது, உடனடியாக சுங்கக்கட்டண உயர்வை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும்," என டுவிட்டர் பதிவில் மத்திய, மாநில அரசுகளை அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
பள்ளி, கல்லூரிகள் திறப்பு
சென்னை: கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக மூடப்பட்ட பள்ளிகள், கல்லூரிகள் நேற்று முதல் மீண்டும் திறக்கப்பட்டன. பள்ளிகளில் 9, 10, 11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மட்டும் வகுப்புகள் நடத்தப்படவுள்ளன. கல்லூரிகளைப் பொறுத்தவரையில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களைத் தவிர பிற மாணவர்களுக்கு சுழற்சி முறையிலும் அதில் இறுதியாண்டு மாணவர்களுக்கு மட்டும் அனைத்து நாட்களிலும் வகுப்புகள் நடத்த உத்தர விடப்பட்டிருக்கின்றன. பள்ளிகள், கல்லூரிகள் வகுப்பறையில் 50 விழுக்காடு மாணவர்களுடன் வாரத்தில் ஆறு நாட்கள் வகுப்புகள் நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ் கற்பிக்க கோடி ரூபாய்
சென்னை: வெளிநாடு, வெளி மாநிலங்களில் வாழும் தமிழர்களுக்குத் தமிழ் கற்பிக்க ஒரு கோடி ரூபாயில் தமிழ் பரப்புரைக் கழகம் உருவாக்கப்படும் என்று தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.
செவ்வாய்க்கிழமை சட்டசபையில் பேசிய அமைச்சர், "இன்றைய தலைமுறையினரை திருக்குறள் சென்றடையும் வகையில் ரூ.2 கோடி மதிப்பீட்டில் 'தீராக்காதல் திருக்குறள்' என்ற பெயரில் கலை வடிவங்களுடன் ஊடகங்களில் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படும். கோயில்களில் தேவாரம், திருவாசகம், திவ்யப்பிரபந்தம் ஆகியவற்றுடன் திருக்குறள் வகுப்புகளும் நடத்தப்படும். தமிழில் பெயர் எழுதும்போது முன்எழுத்தையும் (இனிஷியல்) தமிழிலேயே எழுதும் நடைமுறை ஊக்குவிக்கப்படும். முனைவர் ஆய்வு (பிஎச்.டி)சுருக்கம் மற்றும் ஆய்வுத் தொகுப்புகள் தமிழில் தொகுக்கப்பட்டு தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகத்தின் வாயிலாக இணையத்தளத்தில் வெளியிடப்படும்," என்று கூறினார்.