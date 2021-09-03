Home

2வது தங்கம்: ஐந்தாண்டு சாதனையைத் தக்கவைத்த சிங்கப்பூர் வீராங்கனை

பாரா­லிம்­பிக் எனப்­படும் உடற்­குறை உள்­ளோ­ருக்­கான ஒலிம்­பிக் போட்­டி­யில் சிங்­கப்­பூர் நீச்­சல் வீரங்­கனை யிப் பின் சியு இரண்­டா­வது தங்­கப் பதக்­கம் வென்று சாதித்­துள்­ளார்.

தோக்­கியோ அக்­கு­வாட்­டிக்ஸ் நிலை­யத்­தில் நேற்று மாலை நடை­பெற்ற பெண்­க­ளுக்­கான 50 மீட்­டர் மல்­லாந்து நீச்­சல் எஸ்2 போட்­டி­யில் யிப் முத­லா­வ­தாக வந்­தார்.

50 மீட்­டர் தூரத்தை 1 நிமி­டம் 2.04 வினாடி­களில் அவர் நீந்­திக் கடந்­தார்.

கடந்த வாரம் பெண்­க­ளுக்­கான எஸ்2 பிரி­வில் 100 மீட்­டர் மல்­லாந்து நீச்­ச­லி­லும் இவர் தங்­கம் வென்­றார்.

2016ஆம் ஆண்டு நடை­பெற்ற பாரா­லிம்­பிக்­கி­லும் இரு போட்­டி­களில் தங்­கம் வென்­றி­ருந்­த இவர், அந்த இரு வெற்­றி­க­ளை­யும் இப்­போது தக்க வைத்­துக் கொண்­டுள்­ளார்.

மேலும் இவ்விரு நீச்சல் போட்டிகளுக்கான உலக சாதனை இந்த 29 வயது வீராங்­கனை வசமே உள்­ளன.

நேற்­றைய போட்­டி­யில் ஜப்­பான் வீரங்­கனை மியுக்கி யமடா வெள்­ளி­யும் சீனா­வின் ஃபெங் யாஸு வெண்­க­லத்­தை­யும் வென்­ற­னர்.

முன்­ன­தாக, நேற்­றுக் காலை­தான் திரு­வாட்டி யிப் இறு­திச் சுற்­றுக்­குத் தகுதி பெற்­றி­ருந்­தார். 1 நிமி­டம் 3.61 விநா­டி­கள் விரைவாக நீந்தி உல­கின் ஒன்­பது நீச்­சல் வீராங்­க­னை­க­ளைப் பின்­னுக்­குத் தள்ளி அவர் முன்­னே­றி­னார்.