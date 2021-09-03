Home

வெளிநாட்டு ஊழியர் நடமாட்ட விதித் தளர்வுக்கு அரசு திட்டம்

வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­கள் நட­மாட்­டத்­திற்கு விதிக்­கப்­பட்­டுள்ள கட்­டுப்­பா­டு­க­ளைத் தளர்த்­தும் திட்­டங்­களை மனித­வள அமைச்சு இறு­தி­செய்து வரு­கிறது. வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­கள் தங்­கு­வி­டு­தி­களில் கடந்த ஆண்டு பெரிய அள­வில் கொவிட்-19 கிருமி பர­வி­ய­தைத் தொடர்ந்து அவர்­க­ளின் நட­மாட்­டம் கட்­டுப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டது. ஓராண்­டுக்­கும் மேலாக அவர்­கள் தங்­க­ளின் வசிப்­பி­டங்­க­ளி­லேயே முடக்­கப்­பட்டு உள்­ள­னர்.

கட்­டுப்­பா­டு­க­ளைத் தளர்த்­து­வது தொடர்­பாக ஏரா­ள­மான முயற்­சி­க­ளுக்­குத் திட்­ட­மி­டப்­பட்ட போதி­லும் 'பாது­காப்­பான ஏற்­பாடு' என்ன என்­பதை இறுதிசெய்­வது மட்­டுமே இனி எஞ்­சி­யுள்ள பணி என்று மனி­த­வள அமைச்­சர் டான் சீ லெங் நேற்று செய்­தி­யா­ளர்­க­ளி­டம் கூறி­னார்.

"கட்­டுப்­பா­டு­க­ளைத் தளர்த்­து­வது குறித்து மிக­வும் தீவி­ர­மா­கச் சிந்­தித்து வரு­கி­றோம். சொல்­லப்­போ­னால் ஒவ்­வொரு நாளும் வெவ்­வேறு வித கோணங்­களில் திட்­டங்­க­ளைத் தீட்­டு­கி­றோம்," என்­றார் டாக்­டர் டான்.

­க­ளைப் பெரிய அள­வில் மாற்றி அமைக்க வேண்­டிய தேவை இருப்­ப­தா­கக் கூறிய அவர், ஊழி­யர்­கள் வசிக்­கும் சூழலை மேம்­ப­டுத்த தங்­கு­வி­டு­தி­க­ளுக்­குப் புத்­து­யி­ரூட்­டும் முயற்­சி­கள் அவை என்­றார்.

வெளி­நாட்டு ஊழி­யர் தங்கு­வி­டு­தி­களில் போது­மான காற்­றோட்­டத்தை ஆராய ஏ*ஸ்டார் என்­னும் அறி­வி­யல், தொழில்­நுட்ப ஆராய்ச்­சிக் கழ­கத்­து­டன் இணைந்து மனி­த­வள அமைச்சு பணி­யாற்றி வரு­ கிறது. எதிர்­கா­லத்­தில் நோய்த்­தொற்­றைத் தடுக்­கும் வகை­யி­லான இடை­வெளி மற்­றும் காற்­றோட்­டம் போன்­ற­வை­யும் ஆரா­யப்­ப­டு­கின்­றன.

மனி­த­வள அமைச்­ச­ரா­கப் பொறுப்­பேற்று நேற்­று­டன் 100 நாள்கள் நிறை­வ­டை­வ­தைத் தொடர்ந்து இனி வரும் மாதங்­களில் தாம் முன்­னு­ரிமை அளிக்­க­வி­ருக்­கும் பணி­கள் குறித்து செய்­தி­யா­ளர்­க­ளி­டம் டாக்­டர் டான் விளக்­கி­னார்.

"சிங்­கப்­பூ­ரில் பணி­பு­ரி­யும் வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­க­ளின் மன­ந­லத்­தை­யும் உடல்­ந­லத்­தை­யும் கவ­னிக்­கக்­கூ­டிய வகை­யில் பல அம்­சங்­கள் இன்­னும் உள்­ளன என்­பதை கொவிட்-19 நமக்கு உணர்த்தி உள்­ளது. அவற்றை நோக்கி அர­சாங்­கம் மும்­மு­ர­மா­கச் செயல்­பட்டு வரு­கிறது," என்­றார் அவர்.

கொள்ளைநோய் தடுப்புக் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் பெரும்பாலும் தங்களது தங்கு விடுதிலேயே உள்ளனர். பொது மக்களுக்கான கட்டுப்பாடுகள் பல தளர்த்தப்பட்டாலும் அவர் களின் நிலையில் மாற்றமில்லை.