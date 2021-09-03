வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் நடமாட்டத்திற்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்தும் திட்டங்களை மனிதவள அமைச்சு இறுதிசெய்து வருகிறது. வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் தங்குவிடுதிகளில் கடந்த ஆண்டு பெரிய அளவில் கொவிட்-19 கிருமி பரவியதைத் தொடர்ந்து அவர்களின் நடமாட்டம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. ஓராண்டுக்கும் மேலாக அவர்கள் தங்களின் வசிப்பிடங்களிலேயே முடக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்துவது தொடர்பாக ஏராளமான முயற்சிகளுக்குத் திட்டமிடப்பட்ட போதிலும் 'பாதுகாப்பான ஏற்பாடு' என்ன என்பதை இறுதிசெய்வது மட்டுமே இனி எஞ்சியுள்ள பணி என்று மனிதவள அமைச்சர் டான் சீ லெங் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.
"கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்துவது குறித்து மிகவும் தீவிரமாகச் சிந்தித்து வருகிறோம். சொல்லப்போனால் ஒவ்வொரு நாளும் வெவ்வேறு வித கோணங்களில் திட்டங்களைத் தீட்டுகிறோம்," என்றார் டாக்டர் டான்.
மேலும், தங்குவிடுதி
களைப் பெரிய அளவில் மாற்றி அமைக்க வேண்டிய தேவை இருப்பதாகக் கூறிய அவர், ஊழியர்கள் வசிக்கும் சூழலை மேம்படுத்த தங்குவிடுதிகளுக்குப் புத்துயிரூட்டும் முயற்சிகள் அவை என்றார்.
வெளிநாட்டு ஊழியர் தங்குவிடுதிகளில் போதுமான காற்றோட்டத்தை ஆராய ஏ*ஸ்டார் என்னும் அறிவியல், தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சிக் கழகத்துடன் இணைந்து மனிதவள அமைச்சு பணியாற்றி வரு கிறது. எதிர்காலத்தில் நோய்த்தொற்றைத் தடுக்கும் வகையிலான இடைவெளி மற்றும் காற்றோட்டம் போன்றவையும் ஆராயப்படுகின்றன.
மனிதவள அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்று நேற்றுடன் 100 நாள்கள் நிறைவடைவதைத் தொடர்ந்து இனி வரும் மாதங்களில் தாம் முன்னுரிமை அளிக்கவிருக்கும் பணிகள் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் டாக்டர் டான் விளக்கினார்.
"சிங்கப்பூரில் பணிபுரியும் வெளிநாட்டு ஊழியர்களின் மனநலத்தையும் உடல்நலத்தையும் கவனிக்கக்கூடிய வகையில் பல அம்சங்கள் இன்னும் உள்ளன என்பதை கொவிட்-19 நமக்கு உணர்த்தி உள்ளது. அவற்றை நோக்கி அரசாங்கம் மும்முரமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது," என்றார் அவர்.
கொள்ளைநோய் தடுப்புக் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் பெரும்பாலும் தங்களது தங்கு விடுதிலேயே உள்ளனர். பொது மக்களுக்கான கட்டுப்பாடுகள் பல தளர்த்தப்பட்டாலும் அவர் களின் நிலையில் மாற்றமில்லை.