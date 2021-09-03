Home

புதிய தடுப்பூசி பாதையைப் பயன்படுத்த 750 வெளிநாட்டுப் பயணிகளுக்கு அனுமதி

சிங்­கப்­பூ­ரில் புதி­தாக உரு­வாக்­கப்­பட்டுள்ள தடுப்­பூசி போட்­ட­வர்­ க­ளுக்­கான வழித்தடத்தை பயன் படுத்த ஏறக்­கு­றைய 750 பயணி களுக்கு அனு­மதி வழங்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

முதல் நாளான நேற்று அதற்­கான விண்­ணப்­பங்­கள் ஏற்­றுக் கொள்­ளப்­பட்­டன.

ஜெர்­ம­னி­யைச் சேர்ந்த 735 பய­ணி­க­ளுக்கு அனு­மதி வழங்­கப்­பட்­டுள்­ளது. இவர்­களில் 301 பேர் குறு­கிய கால பயண அனு­ ம­தி­யின் கீழ் வரு­கின்­ற­னர். 434 பேர் நீண்­ட­கால அட்­டையை வைத்­தி­ருப்­ப­வர்­கள் என்று சிங்­கப்­பூர் சிவில் விமா­னப் போக்­கு­வ­ரத்து ஆணை­யம் நேற்று தெரி­வித்­தது.

இேதபோல புரு­ணை­யைச் சேர்ந்த இரு­பது பய­ணி­க­ளுக்கு அனு­மதி வழங்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

அவர்­களில் 18 பேர் குறு­கிய காலப் பய­ணி­கள் ஆவர். இரு­வர், நீண்­ட­கா­லம் தங்­குவதற்கான அட்­டையை வைத்­துள்­ள­வர்­கள்.

அடுத்த புதன்­கி­ழ­மை­யில் ­இருந்து அக்­டோ­பர் 7ஆம் தேதி வரை சிங்­கப்­பூர் வரு­வ­தற்கு அவர்­கள் விண்­ணப்­பித்­துள்­ள­னர் என்று ஆணை­யம் குறிப்­பிட்­டது.

ஜெர்­ம­னி­யி­லி­ருந்து முதல் தடுப்­பூசி வழித்­த­டத்­திற்­கான விமா­னம் அடுத்த புதன்­கி­ழமை சிங்­கப்­பூர் வரு­கிறது.

இதேபோன்று புரு­ணையி லிருந்து முதல் விமா­னம் அடுத்த வியா­ழக்­கி­ழமை சிங்­கப்­பூர் வரு­கிறது.

புதிய தடுப்­பூசி வழித்­த­டம், ஜெர்­மனி மற்­றும் புரு­ணை­யில் இருந்து வரும் சுற்­றுப் பய­ணி­கள் உட்­பட முழு­மை­யாகத் தடுப்­பூசி போட்­டுக் கொண்­ட­வர்­களை சிங்­கப்பூருக்­குள் நுழைய அனு­ம­திக் கிறது. அவர்­கள் தனி­மைப்­ப­டுத்த மாட்­டார்­கள்.