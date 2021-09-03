பேருந்து ஓட்டுநரை
அலைக்கழித்த பயணி
ஓட்டு நர்
நிமல் டி சில்வா என்ற 44 வயது சிங்கப்பூரர், சென்ற ஆண்டு ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதி நிக்கல் ஹைவேயில் பேருந்து சேவை எண் 196ல் ஏறினார். அப்போது அவர் கழுத்தங்கியை முகக்கவசமாக அணிந்து இருந்தார்.
அதைக் கண்ட பேருந்து ஓட்டுநரான ஸு போ, 55, என்பவர், முறையான முகக்கவசத்தை அணியவில்லை என்பதற்காக டி சில்வாவை பேருந்துக்குள் அனுமதிக்க மறுத்துவிட்டார். என்றாலும் அதை மீறி பேருந்துக்குள் ஏறிய டி சில்வா பேருந்து ஓட்டுநரை முறைத்தார்.
ஓட்டுநருக்கு எதிராக தகாத வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தினார். இன ரீதியில் அவரை அவமதிக்கும் வகையில் பேசினார். அந்தச் சம்பவத்தை அப்படியே நேரடியாக படம்பிடித்து அதை ஃபேஸ்புக்கில் பதி வேற்றினார். அலைக்கழித்ததாகக் கூறும் குற்றச்சாட்டின் பேரில் டி சில்வா குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார்.
அவருக்கு இந்த மாதம் 27ஆம் தேதி தண்டனை விதிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மோசடி: $300,000க்கும் அதிகம் இழந்த வெளிநாட்டு மாணவர்
சிங்கப்பூரில் படிக்கும் வெளிநாட்டு மாணவர் ஒருவர் மோசடிப் பேர்வழிகளிடம் $300,000க்கும் அதிக தொகையை இழந்துவிட்டார். சுகாதார அமைச்சைச் சேர்ந்ததாகக் கூறிய ஒரு தானியங்கிச் செய்தியைப் பயன்படுத்தி அந்த மோசடிக் காரர்கள் அந்த மாணவரை சிக்கவைத்தனர்.
செய்தியைக் கேட்டு அதுபோல் செயல்பட்ட மாணவர், கடைசியில் ஒருவருடன் தொடர்புகொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. அந்த நபர், தான் சீனாவைச் சேர்ந்த அதிகாரி என்று கூறிக்கொண்டார்.
எல்லை கடந்து செயல்பட்டு இருக்கும் கள்ளப்பண விவகாரத்தில் அந்த மாணவர் சம்பந்தப்பட்டு இருப்பதாகச் சொல்லி கடைசியில் அவரை ஏமாற்றிவிட்டனர்.
இதுபற்றி அந்த மாணவர் ஊடகத்திடம் புதன்கிழமை தெரிவித்தார். இந்த மோசடி பற்றி புலன்விசாரணை நடப்பதாக போலிசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
$62,000 ஏமாற்றியதாக குற்றச்சாட்டு
வோங் சூ வாய், 50, என்ற மருத்துவர் மீது நேற்று எட்டுக் குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன. அவற்றில் நான்கு குற்றச்சாட்டுகள் ஏமாற்றியது தொடர்பானவை. இதர நான்கு, போலி கணக்குகள் தொடர்பானவை.
அந்த மருத்துவர், சமூக சுகாதார உதவித் திட்டத்தின்கீழ் தனக்கு $62,000க்கும் அதிக மானியம் கிடைக்கும் வகையில் பலதுறை மருந்தகங்களை ஏமாற்றி இருக்கிறார் என்று கூறப்படுகிறது.
சிங்கப்பூரரான அந்த மருத்துவர், பிடோக் டே & நைட் கிளினிக், ஜூரோங் டே & நைட் கிளினிக் ஆகிய இரண்டு மருந்தகங்களை நடத்தி வருகிறார். 215 நோயாளி கள் சம்பந்தப்பட்ட இந்தக் குற்றச்செயல்கள் 2015, 2016ஆம் ஆண்டுகளில் இடம்பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
அதிகாரி மீது குற்றச்சாட்டுகள்
அதிகாரிகளிடம் சிக்கிக்கொண்ட ஒரு மாதுக்கு உதவி செய்ததற்குக் கைமாறாக அந்தப் பெண்ணுடன் சட்ட விரோதமான முறையில் காதல் உறவை நாடியதாக ஒரு போலிஸ் அதிகாரி மீது நேற்று குற்றம் சுமத்தப்பட்டது.
சியன் டியோ, 25, என்ற அந்த போலிஸ் அதிகாரி இரண்டு குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்நோக்குகிறார்.
அவற்றில் ஒன்று ஊழல் சம்பந்தப்பட்டது. மற்றொரு குற்றச்சாட்டு, தவறான கணினிப் பயனீட்டுச் சட்டத்தின் கீழ் சுமத்தப்பட்டுள்ளது.
சியன் டியோ, 2019 நவம்பர் 2ஆம் தேதி, சிங்கப்பூர் போலிஸ் படையின் கணினியை முறைகேடாகப் பயன்படுத்தி, அன்று அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு இருந்த நடவடிக்கைகளில் கைதானவர்களின் விவரங்களைப் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. ஒரு மாதம் கழித்து அந்த போலிஸ் நடவடிக்கை தொடர்பான ஒரு படத்தை ஒரு பெண்ணுக்கு அவர் அனுப்பியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
மத்திய போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவுடன் தொடர் புடைய அப்பெண்ணின் விவகாரத்தில் அவருக்குத் தான் உதவுவதாகவும் அதற்குப் பதிலாக தன்னுடன் தொடர்பு வைத்துக்கொள்ளும்படியும் கேட்டு அந்தப் பெண்ணை சம்மதிக்க வைக்க அவர் முயன்றதாகவும் அந்தப் பெண் மறுத்துவிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த வழக்கு இந்த மாதம் 30ஆம் தேதி மீண்டும் நீதிமன்றத்திற்கு வரும்.