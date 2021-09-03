அப்பளத்துக்கு வரிவிலக்கு
புதுடெல்லி: அப்பளம் விரும்பிகளுக்கு ஓர் இனிப்பான செய்தியைக் கூறியுள்ளது மத்திய அரசு. அப்பளத்தின் வடிவத்தைப் பற்றியெல்லாம் மக்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். வட்டமோ, சதுரமோ, நீளமோ எல்லா வகை அப்பளங்களுக்கும் வரிவிலக்கு உண்டு என மத்திய மறைமுக வரி வாரியம் கூறியுள்ளது.
தொழிலதிபர் ஹர்ஷ் கோயங்கா என்பவர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வட்ட வடிவ அப்பளங்களுக்கு மட்டும் ஜிஎஸ்டி வரியில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் சதுர வடிவ அப்பளத்துக்கு வரிவிதிப்பதால் அதிக விலையுடன் விற்கப்படுவதாகவும் குறிப்பிட்டு இருந்தார். இதற்கு, மத்திய மறைமுக வரி வாரியம் எல்லா வகை அப்பளங்களுக்கும் வரிவிலக்கு உண்டு என தெளிவுப்படுத்தி உள்ளது.
ரூ.191 கோடியில் அறிவியல் நகரம்
புனே: புனே மாவட்டத்தில் உள்ள பிம்ப்ரி சிஞ்ச்வாடு என்னும் இடத்தில் ரூ.191 கோடி மதிப்பீட்டில் உலகத் தரத்திலான அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு நகரை உருவாக்க முடிவெடுத்துள்ள மகாராஷ்டிர அரசு, இந்த நகருக்கு மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியின் பெயர் சூட்டப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது.
125 ரூபாய் நாணயம் வெளியீடு
புதுடெல்லி: இஸ்கான் என்ற அமைப்பை நிறு விய சுவாமி பிரபுபாதா வின் 125வது பிறந்த நாளில், அவருக்கு சிறப்பு ேசர்க்கும் வகையில் 125 ரூபாய் நாணயத்தை பிரதமர் மோடி வெளியிட்டார். சுவாமி பிரபுபாதா பகவத் கீதை உரை உள்ளிட்ட ஏராளமான ஆன்மிக நூல்களை எழுதியுள்ளார். காணொளி மூலமாக நினைவு நாணயத்தை வெளியிட்ட பிரதமர், பிரபுபாதா ஒரு சிறந்த தேசபக்தர் என குறிப்பிட்டார்.
90,000 அமெரிக்க டாலர் பறிமுதல்
கௌகாத்தி: அசாம் மாநிலம், கௌகாத்தி விமான நிலையத்தில் பெட்டிக்குள் மறைத்து கடத்த முயன்ற 90,000 அமெரிக்க டாலரை மத்திய தொழில்துறை பாதுகாப்புப் படை போலிசார் பறிமுதல் செய்தனர். ஏர் ஏஷியா விமானம் மூலம் மணிப்பூர் மாநிலம், இம்பாலுக்குச் செல்ல இருந்த பயணியின் உடைமைகளைச் சோதனை செய்த அதிகாரிகள் டாலரைக் கண்டுபிடித்தனர்.