﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

நியூசிலாந்தில் குறையும் தொற்று

﻿﻿﻿﻿வெலிங்­டன்: நியூ­சி­லாந்­தில் கிரு­மித்தொற்று சம்­ப­வங்­கள் குறைந்­துள்ள நிலை­யில், கிரு­மிப் பர­வ­லைக் கட்­டுப்­ப­டுத்த முடக்­க­நிலை உத்­த­ரவு உத­வு­வதை இது காட்­டு­வ­தாக அந்நாட்டின் சுகா­தார தலைவர் ஆஷ்லே ப்ளூம்­ஃபீல்ட் சொன்னார்.

நியூ­சி­லாந்­தின் கிரு­மித்தொற்று மைய­மாக இருக்­கும் ஆக்­லாந்­தில் நேற்று மேலும் 49 கிரு­மித்தொற்று சம்­ப­வங்­கள் உறுதி செய்­யப்­பட்­டன. 75 என்ற முந்திய நாள்

எண்­ணிக்­கை­யைவிட இது குறைவாகும்.

உலக நாடு­க­ளோடு ஒப்­பி­டும்­போது முடக்­க­நிலை உத்­த­ரவு கார­ண­மாக நியூ­சி­லாந்­தில் தொற்­றுக்கு ஆளா­வோர் எண்­ணிக்கை குறை­வா­கவே உள்­ளது என்­றா­லும் விலை­வாசி உயர்வு முடக்­க­நிலை உத்­த­ரவு நீட்­டிப்பு குறித்­தும் கேள்வி எழுப்­பி­யுள்­ள­தோடு, தடுப்­பூசி போடு­வ­தில் நில­வும் மந்­த­மான போக்கு குறித்­தும் அர­சாங்­கம் விமர்­ச­னத்­துக்­குள்­ளா­கியிருக்கிறது.

தடுப்பூசிகளை மறுத்த வடகொரியா

பியோங்யாங்: 'கொவேக்ஸ்' திட்டத்தின்கீழ், வடகொரியா வுக்கு அனுப்பப்பட்ட சீனாவின் மூன்று மில்லியன் சினோ வேக் தடுப்பூசிகளை அந்நாடு திருப்பி அனுப்பிவிட்டது. மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளுக்கு அவை பயன்படட்டும் என்று கூறி வடகொரியா அதனை ஏற்க மறுத்துவிட்டதாக யுனிசெஃப் கூறியது.

ஜூலை மாதம் அனுப்பப்பட்ட ஆஸ்ட்ராஸெனக்கா தடுப்பூசிகளையும், அதனால் ஏற்படக்கூடிய பக்க விளைவு களைக் காரணமாக கூறி வடகொரியா ஏற்க மறுத்தது. அரசாங்கத் தகவல்கள்படி வடகொரியாவில் இதுவரை ஒரு கிருமித்தொற்று சம்பவம்கூட பதிவாகவில்லை.

அதிபர் போட்டியில் டுட்டர்டே மகள்

மணிலா: பிலிப்பீன்சின் தெற்கு டாவாவ் நகர மேயராக இருக்கும் அதிபர் டுட்டர்டேவின் மகளான திருமதி சாரா டுட்டர்டே-கார்பியோ, அதிபர் வேட்பாளருக்கான கருத்துக் கணிப்பில் முன்னணியில் உள்ளார்.

ஆனால் தமது அரசியல் திட்டங்கள் குறித்து அவர் தெளிவாக எதுவும் சொல்லவில்லை என்றாலும், தமது தந்தையின் நெருங்கிய உதவியாளர் உட்பட, முக்கிய அரசியல்வாதிகள் பலர் அடுத்த தேர்தலில் தம்முடன் சேர்ந்து பிலிப்பீன்ஸ் துணை அதிபர் பதவிக்குப் போட்டியிடத் தயாராக இருப்பதாக நேற்று கூறினார்.