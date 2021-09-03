நியூசிலாந்தில் குறையும் தொற்று
வெலிங்டன்: நியூசிலாந்தில் கிருமித்தொற்று சம்பவங்கள் குறைந்துள்ள நிலையில், கிருமிப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த முடக்கநிலை உத்தரவு உதவுவதை இது காட்டுவதாக அந்நாட்டின் சுகாதார தலைவர் ஆஷ்லே ப்ளூம்ஃபீல்ட் சொன்னார்.
நியூசிலாந்தின் கிருமித்தொற்று மையமாக இருக்கும் ஆக்லாந்தில் நேற்று மேலும் 49 கிருமித்தொற்று சம்பவங்கள் உறுதி செய்யப்பட்டன. 75 என்ற முந்திய நாள்
எண்ணிக்கையைவிட இது குறைவாகும்.
உலக நாடுகளோடு ஒப்பிடும்போது முடக்கநிலை உத்தரவு காரணமாக நியூசிலாந்தில் தொற்றுக்கு ஆளாவோர் எண்ணிக்கை குறைவாகவே உள்ளது என்றாலும் விலைவாசி உயர்வு முடக்கநிலை உத்தரவு நீட்டிப்பு குறித்தும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளதோடு, தடுப்பூசி போடுவதில் நிலவும் மந்தமான போக்கு குறித்தும் அரசாங்கம் விமர்சனத்துக்குள்ளாகியிருக்கிறது.
தடுப்பூசிகளை மறுத்த வடகொரியா
பியோங்யாங்: 'கொவேக்ஸ்' திட்டத்தின்கீழ், வடகொரியா வுக்கு அனுப்பப்பட்ட சீனாவின் மூன்று மில்லியன் சினோ வேக் தடுப்பூசிகளை அந்நாடு திருப்பி அனுப்பிவிட்டது. மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளுக்கு அவை பயன்படட்டும் என்று கூறி வடகொரியா அதனை ஏற்க மறுத்துவிட்டதாக யுனிசெஃப் கூறியது.
ஜூலை மாதம் அனுப்பப்பட்ட ஆஸ்ட்ராஸெனக்கா தடுப்பூசிகளையும், அதனால் ஏற்படக்கூடிய பக்க விளைவு களைக் காரணமாக கூறி வடகொரியா ஏற்க மறுத்தது. அரசாங்கத் தகவல்கள்படி வடகொரியாவில் இதுவரை ஒரு கிருமித்தொற்று சம்பவம்கூட பதிவாகவில்லை.
அதிபர் போட்டியில் டுட்டர்டே மகள்
மணிலா: பிலிப்பீன்சின் தெற்கு டாவாவ் நகர மேயராக இருக்கும் அதிபர் டுட்டர்டேவின் மகளான திருமதி சாரா டுட்டர்டே-கார்பியோ, அதிபர் வேட்பாளருக்கான கருத்துக் கணிப்பில் முன்னணியில் உள்ளார்.
ஆனால் தமது அரசியல் திட்டங்கள் குறித்து அவர் தெளிவாக எதுவும் சொல்லவில்லை என்றாலும், தமது தந்தையின் நெருங்கிய உதவியாளர் உட்பட, முக்கிய அரசியல்வாதிகள் பலர் அடுத்த தேர்தலில் தம்முடன் சேர்ந்து பிலிப்பீன்ஸ் துணை அதிபர் பதவிக்குப் போட்டியிடத் தயாராக இருப்பதாக நேற்று கூறினார்.