நிதிப் பிரச்சினையால் முடங்கிய கட்டுமான நிறுவனம்
நிதிப் பிரச்சினையை எதிர்நோக்கும் கிரேட்எர்த் கட்டுமான நிறுவனம் அதன் செயல்பாடுகளை ஒரு முடிவுக்குக் கொண்டு வருகிறது.
தேவைக்கு ஏற்ப கட்டப்படும் வீடுகள் திட்டத்தின்கீழ் ஐந்து கட்டுமானத் தளங்களில் அது செயல்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில், ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு அது அந்தக்
கட்டுமானத் தளங்களை மூடியது.
வர்த்தகத்தைத் தொடர முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக அந்த நிறுவனத்தின் இயக்குநர் திரு கோ எங் ஹுவீ தெரிவித்தார். இதன் காரணமாக கிட்டத்தட்ட 2,900 புதிய வீடு
களுக்கான கட்டுமானப் பணிகள் தாமதமடைந்துள்ளன.
அனைத்து வகை வீடுகளுக்கான பரிவர்த்தனைகள் பதிவேற்றம்
அனைத்து வகை குடியிருப்புச் சொத்துகள் தொடர்பாக கடந்த 24 மாதங்களில் சொத்து முகவர்களால் செய்யப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளின் முழு விவரங்களை அனைவரும் காணக்கூடிய வகையில் சொத்து முகவைகளுக்கான
மன்றம் இனி அதன் இணையப்பக்கத்தில் பதிவேற்றம் செய்யும். இதற்கு முன்பு வீவக மறுவிற்பனை வீடுகளுக்கான
பரிவர்த்தனைகள் மட்டுமே பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டன. இனி தனியார் வீடுகள் தொடர்பான விவரங்களும் இந்த இணையப்பக்கத்தில் இடம்பெறும்.
'சந்திரபுரா' ராணுவப் பயிற்சி நிறைவடைந்தது
சிங்கப்பூர் ஆயுதப் படைகளின் மின்னல் படையும் இந்தோனீசிய ஆயுதப் படையின் சிறப்புப் படைகளும் இணைந்து பங்கெடுத்த 'சந்திரபுரா' ராணுவப் பயிற்சி வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ராணுவப் பயிற்சி மெய்நிகர் அடிப்படையில் நடத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. இம்மாதம் 1ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த மெய்நிகர் ராணுவப் பயிற்சி நேற்று முடிவடைந்தது.
இருநாடுகளின் ராணுவத்துக்கு இடையே உள்ள பிணைப்பையும் புரிந்துணர்வையும் வலுப்படுத்த இந்தப் பயிற்சி நடத்தப்பட்டது.
அமெரிக்கப் படையுடன் சிங்கப்பூர் படை பங்கேற்ற 'வேலியன்ட் மார்க்' பயிற்சி
சிங்கப்பூர் ஆயுதப் படையும் அமெரிக்கப் படைகளும் ஆண்டுதோறும் இணைந்து பங்கெடுக்கும் வேலியன்ட் மார்க் ராணுவப் பயிற்சி கடந்த மாதம் 19ஆம் தேதி தொடங்கி நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது.
வேலியன்ட் மார்க் ராணுவப் பயிற்சி 24வது முறையாக நடத்தப்பட்டது. இதில் ஏறத்தாழ 100 அதிகாரிகள் பங்கெடுத்தனர்.
திறன் மேம்பாடு, ராணுவப் பயிற்சி, உத்திகள், திட்டமிடுதல் ஆகியவற்றில் தங்களுக்கு உள்ள நிபுணத்துவத்தை இருநாடுகளின் அதிகாரிகளும் பகிர்ந்துகொண்டனர்.
சிங்கப்பூர் ஆயுதப் படைக்கும் அமெரிக்கப் படைகளுக்கும் இடையிலான புரிந்துணர்வு, நல்லுறவை வலுப்படுத்த இந்த பயிற்சி நடத்தப்பட்டது.