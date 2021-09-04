Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

நிதிப் பிரச்சினையால் முடங்கிய கட்டுமான நிறுவனம்

நிதிப் பிரச்­சி­னையை எதிர்­நோக்­கும் கிரேட்­எர்த் கட்­டு­மான நிறு­வ­னம் அதன் செயல்­பா­டு­களை ஒரு முடி­வுக்­குக் கொண்டு வரு­கிறது.

தேவைக்கு ஏற்ப கட்­டப்­படும் வீடு­கள் திட்­டத்­தின்­கீழ் ஐந்து கட்­டு­மா­னத் தளங்­களில் அது செயல்­பட்டு வந்­தது.

இந்­நி­லை­யில், ஒரு வாரத்­துக்கு முன்பு அது அந்தக்

கட்­டு­மா­னத் தளங்­களை மூடி­யது.

வர்த்­த­கத்­தைத் தொடர முடி­யாத நிலை ஏற்­பட்­டுள்­ள­தாக அந்த நிறு­வ­னத்­தின் இயக்­கு­நர் திரு கோ எங் ஹுவீ தெரி­வித்­தார். இதன் கார­ண­மாக கிட்­டத்­தட்ட 2,900 புதிய வீடு

­க­ளுக்­கான கட்­டு­மா­னப் பணி­கள் தாம­தம­டைந்­துள்­ளன.

அனைத்து வகை வீடுகளுக்கான பரிவர்த்தனைகள் பதிவேற்றம்

அனைத்து வகை குடி­யி­ருப்­புச் சொத்­து­கள் தொடர்­பா­க கடந்த 24 மாதங்­களில் சொத்து முக­வர்­க­ளால் செய்­யப்­பட்ட பரி­வர்த்­த­னை­க­ளின் முழு விவ­ரங்­களை அனை­வ­ரும் காணக்­கூ­டிய வகை­யில் சொத்து முக­வை­க­ளுக்­கான

மன்­றம் இனி அதன் இணை­யப்­பக்­கத்­தில் பதி­வேற்­றம் செய்­யும். இதற்கு முன்பு வீவக மறு­விற்­பனை வீடு­க­ளுக்­கான

பரி­வர்த்­த­னை­கள் மட்­டுமே பதி­வேற்­றம் செய்­யப்­பட்­டன. இனி தனி­யார் வீடு­கள் தொடர்­பான விவ­ரங்­களும் இந்த இணை­யப்­பக்­கத்­தில் இடம்­பெ­றும்.

'சந்திரபுரா' ராணுவப் பயிற்சி நிறைவடைந்தது

சிங்கப்பூர் ஆயுதப் படைகளின் மின்னல் படையும் இந்தோனீசிய ஆயுதப் படையின் சிறப்புப் படைகளும் இணைந்து பங்கெடுத்த 'சந்திரபுரா' ராணுவப் பயிற்சி வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ராணுவப் பயிற்சி மெய்நிகர் அடிப்படையில் நடத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. இம்மாதம் 1ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த மெய்நிகர் ராணுவப் பயிற்சி நேற்று முடிவடைந்தது.

இருநாடுகளின் ராணுவத்துக்கு இடையே உள்ள பிணைப்பையும் புரிந்துணர்வையும் வலுப்படுத்த இந்தப் பயிற்சி நடத்தப்பட்டது.

அமெரிக்கப் படையுடன் சிங்கப்பூர் படை பங்கேற்ற 'வேலியன்ட் மார்க்' பயிற்சி

சிங்கப்பூர் ஆயுதப் படையும் அமெரிக்கப் படைகளும் ஆண்டுதோறும் இணைந்து பங்கெடுக்கும் வேலியன்ட் மார்க் ராணுவப் பயிற்சி கடந்த மாதம் 19ஆம் தேதி தொடங்கி நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது.

வேலியன்ட் மார்க் ராணுவப் பயிற்சி 24வது முறையாக நடத்தப்பட்டது. இதில் ஏறத்தாழ 100 அதிகாரிகள் பங்கெடுத்தனர்.

திறன் மேம்பாடு, ராணுவப் பயிற்சி, உத்திகள், திட்டமிடுதல் ஆகியவற்றில் தங்களுக்கு உள்ள நிபுணத்துவத்தை இருநாடுகளின் அதிகாரிகளும் பகிர்ந்துகொண்டனர்.

சிங்கப்பூர் ஆயுதப் படைக்கும் அமெரிக்கப் படைகளுக்கும் இடையிலான புரிந்துணர்வு, நல்லுறவை வலுப்படுத்த இந்த பயிற்சி நடத்தப்பட்டது.